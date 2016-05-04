Vajinismusta Gebelik ve Tüp Bebek

Vajinismus kadının cinsel ilişkiye girmek istemesine rağmen elinde olmayarak ilişkiye girememe durumudur.



Vajinismus hastalığını yaşayan çiftler, cinsel ilişkiye girememe korkularını kendi kendilerine yenmeye çalışabilir ama yenemezlerse vajinismusla geçen zaman çiftleri yıpratır ve bir süre sonra bebek sahibi olmak isteyebilirler. Aile çevresinden çocuk ne zaman soruları ve baskısı, kadının yaşının ilerlemesi bebek sahibi olma sürecini iyice dramatik hale sokabilir.



İşte bu anlarda vajinismus hastalığından kurtulmak yerine çocuk sahibi olmak için, aşılama yaptırabilir veya tüp bebek merkezlerine başvurarak, bebek sahibi olmak için tedaviye başlarlar. Bu aşamadan sonra vajinismuslu çift bu tedavilerden sonuç alabilir, bebek sahibi olur ama o anki durumları vajinismus ve bebek sahibi bir çifttir.



Vajinismusun yaşatacaği sorunlarla evlilik hayatlarına devam etmektedirler. Bu şekilde geçirdikleri süre ağır bir yük getirecektir, ayrıca 2. bir çocuk isteklerinde, aynı gene yorucu ve yıpratıcı yollardan geçeceklerdir. Tüp bebek için vücuduna dışarıdan Hormon ilaçları alacak belki gebelik sahibi olacak belkide olamayacak ve doğal olarak maddi bir bedel ödeyecektir, sonuç ne olursa olsun vajinismus hastalıkları devam edecektir.



Vajinismus problemi çeken çiftler tüp bebek merkezlerinde aldıkları tedavi ile gebelik elde edemeyebilir veya edebilir ve gebelik elde etse bile her gebelikte olabileceği gibi gebelik başarıyla sonlanmayabilir ve hem vajinismuslu olup hemde tedavi ile gebe kalıp gebeliğin başarıyla sonlanmaması düşük,erken doğum gibi nedenlerden dolayı eve canlı bebeği götürememek çiftleri çok daha üzmekte ve yıpratmaktatır.



Sizde aynı şekilde vajinismus hastalığını yaşayıp zamanla çözmeye çalışıp, çözemeyerek vajinismusla yaşıyor olabilirsiniz. Artık çevrenin ve aile biriminizin baskıları ve veya kendi istekleriniz doğrultusunda bebek sahibi olmayı arzulayabilirsiniz ve sizde bebek sahibi olmak için aşılama, tüp bebek merkezlerine başvuru yapabilirsiniz ama ama sonuç ne olursa olsun siz hala vajinismus problemi ve vajinismusun getirdiği problemlerle yaşıyor olacaksınız.



Oysaki vajinismus kişinin istemesi halinde çok kısa süreler içersinde kişiye yönelik uygulanacak vajinismus tedavi ve vajinismus tedavi yöntemleri ile vajinismus hastalığından kurtulursunuz.



Siz vajinismus hastalığı yaşayıp bebek sahibi olmak isteyen hastalarımızı bilgilendirmek, amacıyla yaşanmış tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.



Aysel hemşire vajinismus, aşılama ve tüp bebek hakkında yorumları



23 yıldır vajinismus hastalığı yaşayan bir hemşireyim. Vajinismus tedavileri almama rağmen hala ilişkiye giremiyordum. Ailelerin çocuk baskısı nedeniyle tüp bebek ve aşılamayla 3 çocuk annesi oldum fakat vajinismus yüzünden evliliğim boşanma aşamasına kadar geldi. Oysavajinismus tedavisinden sonra doğal yoldan 4. çocuğuma gebe kaldım...





Not 1: Vajinismus istendiği halde cinsel ilişkiye girememektir. Siz vajinismusmuyum diye düşünürken tanılarınız yanlış değerlendirilebilir. Hatta siz vajinismus değilsiniz diyebilirler, hatta siz vajinal muayene olabilirsiniz ama istemenize rağmen cinsel ilişkiye giremeyebilirsiniz ve çocuk için yine tüp bebek merkezine başvurabilirsiniz. Tanım çok net; istediğiniz halde cinsel ilişkiye giremiyorsanız, siz vajinismussunuz.



Kliniğimize şu şekillerde başvurular olmaktadır. 5 yıldır vajinismus problemi ve bebek sahibi olma arzusuyla tüp bebek tedavi merkezlerine başvurup gebe kalıp gebelik düşükle sonuçlanıp ve bu süreç çifti iyice yıpratıp gelen ve vajinismusu yenip doğal yolla bebek sahibi olmaktadırlar.



Neşe Hanım'ın yaşadıkları



4 yıllık evli ve vajinismus problemi yaşıyordu. Vajinismus hastalığını yenmek için kızlık zarı operasyonu olmuş ama sonunda vajinismus hastalığını yenememişti. Gereksiz bir kızlık zarı operasyonu en başta sizin gereksiz zaman kaybınıza, moral kaybınıza ve maddi kaybınıza neden olur. Kendinize güveninizi kaybedip vajinismusla yaşarken bebek sahibi olmak isteyebilirsiniz ve gene tüp bebek merkezlerine başvurabilir ve hatta 2 kez başvurabilirsiniz. Gene gebelik elde edemeyip, boşuna zaman, moral ve maddi kaybınız olur. Oysaki size uygun vajinismus tedavileri alarak oldukça kısa sürelerde 4 yılda çözemediğiniz vajinismustan rahatlıkla kurtulabilir tekrar kaybettiğiniz özgüveninizi ve mutluluğu yakalayabilirsiniz.



Vajinismus nedeniyle tedaviler alıp vajinismus hastalığıyla yaşıyor olabilirsiniz. Bu süreçte anne&baba olmak isteyebilirsiniz. Buda en doğal hakkınız ama vajinismus nedeniyle çocuk özleminizi doğal yol varken ve daha kolayı varken siz niye yapay yolu ve niye daha zorunu seçeceksiniz ki...



Vajinismusla ilgili terapi veren birçok merkez olmakta ve içlerinin inandığı ve konuyla ilgili deneyimli vajinismus terapi merkezlerinden destek almalıdırlar. Vajinismus terapisİnde amaç kadının vajinismusu yeneceği olmalı, nasıl yeneceğini anlamalı , diğer kadınlardan bedensel ruhsal bir farkının olmadığını algılaması olmalıdır.



SONUÇ: Yeter ki vajinismusu yenmek isteyin, kendi başınıza vajinismusu yenemiyorsanız da vajinismus sizi yenmeden adım atın.



Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu



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Kaynak: www.vajinismusklinik.com