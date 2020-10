Vajinismusta Karşınıza Çıkan Sorunlar ve Evliliklere Etkisi

Hayatımız aslında bir yolculuktur ve bu yolculukta karşımıza farklı yollar ve kavşaklar çıkar, işte vajinismus hastalığı yaşayan çiftler içinde aynı durum söz konusudur.



Yapacakları tercihlere göre de çift olarak ilişkileri şekillenecektir. Eğer vajinismuslu çift olarak, yolculuğunuza devam etmeyip, olduğunuz yerde beklerseniz, ilişkiye girememe problemiyle birlikte, yaşamdan huzur almadan, keyifsiz, sizi, eşinizi, evliliğinizi hırpalayıcı bir şekilde, hayatınızı ve zamanınızı boşa geçirirsiniz.



Vajinismus nedeniyle, birbirinizi ve yakın çevrenizi üzecek, geçen zamanla birbirinizden uzaklaşacak, belki de evliliğinizin sonunu göremeyeceksiniz. Bize gelen danışanlarımızdan size bir fikir vermesi amacıyla sizi size daha iyi anlatmak amaçlı vajinismusla ilgili tecrübelerini paylaşıyoruz. Danışanımız Özlem hanım,

vajinismus problemi nedeniyle 5 yıldır tedaviler almış ve başarısız vajinismus tedavileri sonucunda kendine olan özgüvenini ve saygısını yitirmişti. Kendini vajinismus yüzünden herkesten farklı sanıyordu ve "neyim ben" diye soruyordu. Yaşam ona resmen cehennem olmuştu, etrafında "ne zaman bebek olacak" soruları onu bunaltmıştı. Çocuk elbiselerine bakarken, elinde olmadan ağlardı. İşte vajinismuslu bir kadın süreler uzadıkça mutlaka benzer durumlarla karşılacaktır. Oysa kişiye uygun güvenilir ve tecrübeli merkezlerde kısa süreler içinde yenilebilecek hastalıktır. Sonuçta Özlem hanım 4 kez gelerek vajinismus problemini kendi ve anne oldu. Anlatmak istediğim ne olursa olsun vajinismus hastalığını ertelemeyin ve asla vajinismusla yaşamayın.



Yurtdışında yaşayan başka bir danışanımız Meltem hanım tecrübesi ise şu şekildeydi. Vajinismusla tanıştığı zaman hayatınızın en önemli ve mutlu gününe denk gelmişti. Balayını mutsuz ve evliliğini zaman içinde kabusa çevirmişti. Eşiyle uzaklaştıklarını hissediyordu. Vajinismusla ilgili tedavi alıp hala vajinismusla yaşıyor hayattan kendini kopmuş hissediyor ve önünü göremiyordu. Hatta bir süre acaba eşimi gerçekten seviyor muyum diye düşünmüştü. Halbuki adama gerçek den aşık olup sevmişsiniz ki evlenmişsiniz. Kimse sizi zorla evlendirmedi ki. Oysaki Meltem hanımın kendi deyimiyle vajinismus sizi yenmeden uygun bir vajinismus tedavisi ile kısa süre içinde sizde vajinismusu yenebilirsiniz.



İlk gece korkunuzu bir gün yenerim diye, evliliğinizde vajinismus yükünü taşırsanız insanlardan kaçar durumda kendinizi bulabilirsiniz .Danışanlarımızdan Ayşegül hanımın durumunu da yaşayabilirsiniz. Eşiniz vajinismus hastalığınıza anlayışlı yaklaşmakta olabilir ama siz de eşinize haksızlık ettiğinizi düşünmekte ve onu çok sevmenize rağmen boşanmayı düşünebilirsiniz. Oysa uygun bir vajinismus tedavisi ile vajinismus hastalığınızı yenip eşinizi baba kendinizi anne adayı yapabilirsiniz.



Vajinismus hastalığını yaşayan bir çift olarak, birbirinizi ne kadar sevsenizde, hayatın size vermiş olduğu renkleri, güzellikleri göremeyecek, hissedemeyecek ve tam sağlıklı bir ilişki yaşayamayacaksınız.



Vajinismus probleminiz zamanla daha da büyüyerek, daha da karmaşık bir şekilde sizi kendi yuvanızda mutsuz, güvensiz ve eksik hissettirecektir. Hiç de öyle hissetmiyorum, düşünmüyorum deseniz bile, zamanla vajinusmus sizi kesinlikle yoracak ve yıpratacaktır.



İnsan yaşamın da zaman çok önemlidir. Vajinismusda da zaman çok önemlidir çünkü zamanı geri getiremezsiniz, zaman niye bu kadar önemli?



İçinde bulunduğunuz zaman, eşiniz, yakın çevreniz le ilgilidir. Taşımış olduğunuz vajinusmus hastalığınız nedeniyle problemler yaşamaktasınız. Oysa ki, vajinismus sorununu taşımak ve sıkıntılı dönem yerine, önünüzdeki zamanı daha huzurlu, keyifli, ruh ve beden sağlığınızı sağlıklı geçireceksiniz. O yüzden de vajinismusla yaşamak, onu kabul etmek yerine, tedavi olun. Ama tedavi alırken de yanlış yollarda kaybolmamak gerekir. Bu yanlış yollardan bir tanesi, yani yanlış vajinismus tedavi şekilleri gereksiz kızlık zarı, hymen, operasyonudur.



Bu kızlık zarı ameliyatının, sizi vajinismusdan kurtaracağını düşünür ve bu operasyonu genel veya lokal anestezi altında olabilirsiniz. Kızlık zarınız birkaç yerden genişletilir. Daha sonraki zaman süreçinde ise gene eşinizle cinsel ilişkiye giremezsiniz. Bu işlem size moral, zaman ve para kaybettirir. Kendinizi başarısız hissettirir, hiçbir zaman yenemeyeceğinizi düşünebilir ve eşiniz de zamanla olumsuz etkilenir. Bu duygu durumunu vajinismus tedavi merkezimize gelen daha önce bu operasyonları yaşamış çok sayıda hastamızda gözlemledik. Ya da size önerilen kızlık zarı ameliyatını olmazsınız ama bu sürede kızlık zarınızın kalın olduğundan kuşku duyarak korkularınız daha da büyür, yine zaman ve motivasyon kaybınız olur.



Yanlış yollardan bir diğeri ise yanlış tedavi yöntemleri, belden aşağısı geçici felç edilerek,epidural ,spinal anestezi ya da genel anestezi altında sizin eşinizle cinsel ilişkiye girmeniz sağlanır. Bu durum kesinlikle eşiniz içinde, sizin içinizde yanlış bir tedavi şeklidir. Belki geçici olarak birlikte olabilirsiniz fakat yanlış bir yol olduğu için, vajinismusla yaşamınıza devam edersiniz.



Sizi hırpalayan yolculuğunuzda birçok yanlış yollar karşınıza çıkacaktır. Uyuşturucu kremler, kas gevşeticiler, alkol, anti depresanlar, tek seferde muayenehane ortamında sıcak su ve kas gevşetici ve uyuşturucu ilaçlarla eşinizle birlikte olmanız sağlanabilir gibi, bu yollardan geçip vajinismusla yaşamaya devam ederken, yanlarına özgüven, zaman, para, moral, bozulan ilişkiler ekleyerek geliyorlar. Bu şekilde vajinismus tedavi merkezimize maalesef çok sayıda umutlarını paralarını en önemlisi de zamanlarını kaybetmiş çiftler gelmektedir.



Vajinismus tedavileri alıp, vajinismus sorunuz devam edebilir ama unutmayın ki vajinismusdan sonuçta size uygun bir tedavi ile kurtulabilirsiniz. Vajinismus hastalığını kabul etmek yerine vajinismus problemini yenmek için küçük bir adım atmak gerekir. Çünkü vajinismus hastalığı zamanla evliliklerine ya da birlikteliklerine olan inançları sevgileri, saygıları azaltacaktır. Sonuçta çiftler ayrılma, vajinismus nedeniyle boşanma aşamasına gelebilirler.



Vajinismus problemi yaşayan çiftler, gerek aile ve çevre baskısı, gerekse kendileri bebek sahibi olmak isteyebilir. Bir anne bir baba adayı olmak, çocuk sahibi olma arzusu hayatın en keyifli hislerinden biridir ve bu bir hayal olmaktan çıksın diyebilirsiniz. İşte o zaman da karşınıza farklı yollar çıkar.



Yolların birinde, tüp bebek merkezi duraklarında inilir.Burada size aşılama, İVF gibi yöntemlerle gebelik tedavisi yapılir. Halbuki, yaşam size doğal olan yolu vermişken, Allah sizi diğer çiftlerden farklı yaratmamışken, bu durakları göremeyerek ve inmeyerek, gereksiz doğal olmayan tedavi yöntemlerine para, zaman ve emek harcarsınız.



Oysa ki, doğal yollarla bunları harcamazsınız. Tüp Bebek kliniklerinde karşınıza iki sonuç çıkar. Almış olduğunuz hormon ilaçları ve takiplerinizle bebek sahibi olabilirsiniz. Sonuşta, siz yine çocuk sahibi ve vajinismussunuzdur. İlk yıllar çocuk sahibi olmanın getirdiği mutluluk ve koşuşturma ile geçer.



Bu arada bir-iki yıl daha ilişkiye girememe probleminiz devam etmektedir. Bu sırada evdeki çocuk da kendine bir kardeş isteyebilir ve 2. defa doğal yol varken, doğal olmayan yöntemlere başvurmak durumundasınızdır. Gene aynı zor yolları geçmek durumundasınızdır. Halbuki, doğal yol ise en kolay, kısa, ve keyiflisidir.



Tüp Bebek kliniklerinde tersi bir durumda ise, sonuç olumsuz ise vücudunuza dışarıdan ekstra hormon ilaçları almışsınız ve bunun için maddi bir bedel ödemişsiniz, beklentinizin boş çıkması zaten ruh durumunuza olumsuz bir yük daha getirir. Bu zaman da başarısız tedaviniz için 1-4 ay daha süre harcarsınız.

Çift olarak bir kez daha deneyebiliriz dersiniz. Ya da başka tüp bebek kliniklerinde denersiniz. Sonuç olarak para, zaman ve moral kaybı vajinismusunuza eklenir. Halbuki, vajinusmus, doğru tedavi yaklaşımlarıyla çok kolay çözecekken siz sorunlarınızı erteleyerek görmezden gelerek büyütmektesiniz.İşte o yüzden ilk adımın doğru atılmasının ne kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir. Vajinismus tedavi merkezimize çok sayıda bu şekilde başvuru olmakta.



Vajinismus problemi çeken ve vajinismus nedeni ile gebelik elde edemeyip bebek sahibi olmak için gerek tüp bebek merkezlerinde veya aşılama yoluyla gebelik elde etmek isteyen hastalarımızı daha önce aynı durumu yaşayan çiftlerin tecrübelerinden yararlanmak isterlerse de vajinismusklinikte ki tüp bebek ve vajinismusla ilgili konuyu okumalarını tavsiye ederim.



Ya da tam cinsel ilişkiye giremeyerek nadir de olsa gebe kalabilir ve çocuk sahibi olabilirsiniz bu dışarı boşalan spermlerin vajen içine akması ve içe kaçan spermlerin yumurtayı doğal bir şekilde döllemesiyle mümkündür . Bize gelen böyle çiftler de bulunmaktadır.



Bu gebelik doğumla sonuçlanırsa, bebek sizi 1-2 yıl oyalayabilir, sonuçta vajinismus ve bebekli bir çiftsinizdir, sıkıntılarınız devam etmektedir. Yine siz ya da çocuğunuz 2. Bir bebek isteyebilir, yine karşınızda aynı sorun, ne yapacaksınız? Bu sürede yaş faktörü de ortaya çıkacaktır. 35 yaşından sonra gebe kalma şansınız öncesine göre düşmektedir, çünkü yumurtalık rezerviniz gittikçe azalmaktadır.



Sonuçta bir yanlış yol sizi doğru yoldan uzaklaştırmakta, enerji ,zaman ve moral kaybına yol açmaktadır. çevrenizdeki kadınlardan hiçbir farkınız yok. Doğaya karşı gelme lüksünüz de yok., yanlış yollarda yolculuğunuza devam ederken vajinismus probleminize bir kardeş daha eklenebilir.



Bu süreçte erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları çıkabilir. Cinsel ilişkiden soğuma, erken boşalma, sertleşme problemi gibi. Başarısız tedavilerden sonra, eşiniz sizin bir erkek olarak kendisinden hoşlanmadığınızdan, sevmediğinizden dolayı birlikte olmadığınızı , hatta hayatında başka biri var mı? Benden başka biriyle mi olmak istiyor? diye de düşünebilir.



Bütün bu olayları kayrabera kliniğimize gelen hastalarımızda birebir yaşadık. Bu yolculukta yol arkadaşları sıkılabilir, hayat arkadaşını daha fazla üzmek istemez ve ayrılık durağında inmek isteyebilir. Ayrı yaşamayı, ayrılmayı ya da boşanmayı ister. Oysa ki durak yanlıştır. O durakta inerse, her ikiside birbirlerini sevmelerine rağmen, beraberlikleri için zaman ve emek harcamış olduklarını göreceklerdir. Her ikisi de boşlukta kalacaktır. Kadın vajinusmusla birlikte yaşamaya devam ederken, bir de yalnızlık eklenecektir. Diğer yolcu da



Vajinismus problemini çözmemiş kadın, yukarıdaki gerçek hikayeyi yeni ilişkisinde de yaşayacaktır. Oysa ki, çevrenizdeki diğer kadınlardan farklı değilsiniz ki?



Bunun dışında, yol arkadaşınız içinde bulunduğu ruh durumundan dolayı yeni bir yol arkadaşı bulabilir oysa ki yol arkadaşı sizdiniz. Onu ve kendinizi üzmemek için bu vajinismus probleminizi bir an önce çözmelisiniz.



Boşuna dememişler, insanların gerçek kimliği yolculukta belli olur diye. Yok öyle yolculuk ve hayat arkadaşınızı bırakıp gitmek? Oysa ki, severek evlendiniz, ileriye dönük hayalleriniz vardı, o kadar çok çaba ve emek harcamışken niye yanlış yollarda vakit kaybederek, boş yere bekleyerek bu duruma düşesiniz ki?



Vajinismus tedavisi alıp, vajinismus probleminizi çözüp iki kişiyle yolculuğunuza başlamışken, doğal bir şekilde, kendi istek ve arzunuz doğrultusunda, Allahın size emanet edeceği kul ya da kullarla 3-4 kişi olup, gerçek bir aile olacaksınız.



Sonuç; Niye farklısınız ki? Niye eşinizle cinsel birliktelik yaşayamıyorsunuz ki? Doğa size bunu yaşamanız için her şeyi vermiş, eğer kendi başınıza çözemiyorsanız, doğru seçeceğiniz merkezlerde vajinismus hastalığını çözeceksiniz. Ertelemek, problemle yaşamak, zamanınızdan ve mutluluğunuzdan, beden ve ruh sağlığınızdan çalmaktır.



Son Söz: Hayata gülün ki, hayat da size gülsün



Dünya'daki Diğer Kadınlardan Farkınız Yok, Doğaya Karşı Gelme Lüksünüzde Yok...



Op. Dr. Saygın MİCOZKADIOĞLU

Kadın Doğum Doktoru

Kaynak: http://www.vajinismusklinik.com