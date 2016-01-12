Vajinismusta Kızlık Zarı Ameliyatının Yeri Nedir? (Hymenektomi)

İstediğiniz halde, cinsel ilişkiye girememe durumunu yaşıyorsanız, öncelikle problemin adı konmalı. İlişkiye girme anında acınız oluyor ve sonrasında da bacaklarınızı kapatıyorsanız veya canınız yanmadan bacağınızı kapatıp, ağrı duyacağınızı düşünerek eşinizi itiyor ve cinsel ilişkiye giremiyorsunuz siz bir vajinismus sorunuyla karşı karşıyasınız.



Bu durum karşısında, çiftler de birtakım soru işaretleri oluşur. "Acaba sorun ne?" vajinanın yapısından kaynaklı anatomik bir nedenden dolayı mı, ya da psikolojik bir neden mi?



Sorununuz ne olursa olsun, ilk adım, güvenebileceğiniz bir kadın-doğum doktoruna başvurmanızdır. Çünkü ilk adım da yanlış uygulamalar ve tedaviler, size yanlış sonuçlarla döner. Maddi ve manevi kayıplar olarak beraberliğinizi olumsuz etkiler.



Vajinismusta ağrılı cinsel ilişki, kızlık zarının kalınlığına bağlı olarak ilişkiye girme derecesini engelleyecek şekilde olma durumudur yani; anatomik nedenli %10 denmesine rağmen klinik deneyiminize bağlı olarak kesinlikle daha da düşük bir oranda %4 ila 5 gibi izlenmektedir.



Sonuçta, kızlık zarınız da ya da vajen yapınıza bağlı anatomik bir engelle karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür. Ama sorununuzun değerlendirilmesi ve çözümü için ilk adım güvenilir, tecrübeli bir kadın doğum uzmanı tarafından yapılacak jinekolojik muayenedir.



Vajinismus sorunu nedeni ile geldiğini belirten hasta, normal jinekolojik muayene yapılan hastalardan daha korkak ve tedirgin hatta çok endişeli bir ruh durumunda başvurur. Jinekolojik muayeneye, o yüzden de kadın doğum doktorlarının, ilişki de problem yaşayan kadınların jinekolojik muayenesinde daha fazla yardımcı olmaları, hem kendilerine hem de hastalarına faydası açısından son derece önemlidir.



Genellikle iyi niyetli yaklaşımlar, ya da hatalı değerlendirmeler sonucu kızlık zarı ile ilgili anatomik bir neden olmadığı halde kişiyi psikolojik olarak rahatlatacağını düşünerek gereksiz kızlık zarı alınma ameliyatı olurlar. Bu durum kadının vajinismusla ilgili hastalığını çözmediği gibi, bu probleme maddi ve manevi yük getirir. Kişi zaman ve moral kaybeder, ilişkiye girmekle ilgili korku ve endişesinin derinliği artar, bu moral kaybı kadının özgüvenini olumsuz etkiler.



Genelde bu aşamada çiftler sorunu çözemeyeceğini düşünebilir ve ayrılmayı konuşabilirler. Klinik tecrübelerimizle de zaten uygun ve doğru cerrahi girişimle, kişideki gerçek neden anatomik ise, bu operasyondan sonra vajinismus problemini yenmektedirler.



Binlerce vajinismus hastamızın içinde, çok az hastamıza gerektiği için bu operasyonu yaptık. 1. veya 3. seanslarında vajinismus problemini çözdüler, hatta daha sonra bazılarının doğumlarını yaptırdık, normal doğum yaptıklarının haberlerini aldık. İşte bu yüzden doğru teşhis ve yaklaşım hastalar için çok önemlidir.



Yine kliniğimize başvuran binlerce vajinismus danışmanımızın içinde de yüzlerce hastaya bu operasyon önerilmiş ve bir kısmı kızlık zarı ile ilgili operasyon olduğu halde hiçbir sonuç alamamış olup, uygun bir tedavi yaklaşımı ile kliniğimizde problemlerini yenmişlerdir. Yine operasyon önerilip operasyon yaptırmayan danışmanlarımızda hiçbir operasyona gerek kalmadan sorununu kısa süreler içinde doğru tedavi yaklaşımlarıyla çözmüşlerdir.



Yalnız unutulmamalı ki yine tersi durumlarda vardır. Gerçekten de kızlık zarı kalın olup bu durumun atlanmasına bağlı, gereksiz yere tedaviler alıp, zaman ve moral kayıpları hatta boşanmaya bile neden olan bir durum da söz konusudur. Kızlık zarı ilişkiye girmeye imkan vermeyecek kadar kalın olup, kızlık zarınız normal denmekte, kişi tedavi de olsa elinden gelen çaba ve enerjiyi gösterse de vajinismus tedavisi alıp çözemeyince de, insanlar ayrılabilmektedir.



O yüzden mutlaka kızlık zarı ile ilgili anatomik nedenlere bağlı, septa, perde, vajinal septa, kalınlık, yüksek kenarlı olmasına bağlı durumunuzun olup olmadığını sorgulayın. Eğer size kızlık zar yapınızla ilgili, normal bir yapınız var denilip, vajinismusla ilgili tedavinize başlanmış ama siz hala sıkıntılar duyuyor ve kendiniz anatomik bir neden ile ilgili bir şüphe duyuyorsanız da hiç düşünmeden 2'nci gerekirse 3'ncü bir görüş almaktan çekinmeyin. Çünkü bu durumun atlanması sizin ne yaparsanız yapın sorunu çözmenize engeldir. Zaman, para ve moral kaybettir. Yaşınız geçer, anne baba olmanızı engelleyebilir, hatta sizi sevdiğinizden ayırabilir.



Unutmayınız ki vajinismuslu hastalar olumsuz bir ruh hali içindedirler. Hele bu hastalar vajinismusla herhangi bir tedavi alıyor ve başarısız oluyorlarsa, toplumun en küçük birimini oluşturan aile kurumu inanılmaz bir şekilde yıpranmaktadır. Bu yüzden vajinismusta yaşanan her adım, her basamak çok önemlidir. Yanlış adımla başlar ve yanlış bir yönlendirme yapılırsa, ailenin temel düzenini bozmaya boşanmaya kadar götürebilir.



Ayrılma nedeniniz ne olursa olsun emin olun ki, vajinismusun çok büyük bir etkisi olmaktadır. Çünkü sizi birbirinize karşı kırdırır, sağırlaştırır ve duyarsızlaştırır ki, evlilikte iletişimin bu şekilde olması da sonunu getiren baş faktördür. Vajinismus için boşanmaya değmez. Çünkü doğru yaklaşımla çözülebilir bir sorundur. Kızlık zarı operasyonu gerekliyse de kadın doğumcu tarafından yapılan ağrısız, basit cerrahi bir işlemdir. Hastanede yatmanıza, iş gücü kaybınıza yol açmaz.



Bu operasyon oldukça basit ve kolay olmakla birlikte yeterli cerrahi müdahaleyi yapmak önemlidir. Basit bir çentik yeterli olmayabilir ve vajinal kontrol yapılmalıdır. Nadiren de olsa vajende, kist, septa söz konusu olabilir. İşlem en ufak soruya pürüz kalmayacak bir şekilde sonlandırılmalıdır.



Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Doğum Uzmanı

Kaynak: http://www.vajinismusklinik.com/