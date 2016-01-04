Vajinismusta Sık Sorulan Sorular

Vajinismus Nedir?

Vajinismus, kadınlarda görülen cinsel ilişkiye gimek istemesine rağmen, ilişkiye girememe durumudur. Vajina girişinin etrafındaki pelvis kas gurubunun istem dışı kasılarak, cinsel ilişki anında acı ve ağrıya yol açması veya bundan ötürü cinsel ilişkinin hiç gerçekleşememesi dir

Genelde fiziksel veya anotomik bir neden olmamasına rağmen kadının korku, kaygı, panik ve endişeleri nedeniyle cinsel ilişkiye girememe durumu olmakla birlikte nadiren, anotomik nedenli de ilişkiye girememe durumu da olabilmektedir.

Vajinismus hastalığı kimlerde sık görülür?

Vajinismus hastalığı toplumun her kesiminde görülür. Daha çok eğitim düzeyi yüksek kadınlarda görülür dense de bu yanlış çünkü eğitimli kadının maddi ve manevi açıdan tedaviyi araştırması ve ulaşması daha mümkün olduğundan, sanki daha fazla gibi algılanmaktadır.

Vajinismus kliniğimize toplumun her kesimin ve kültüründen kadın gelmekte, eğitim ve maddi imkanı daha az olan kesim ise çok daha zor şartlarda tedaviye ulaşabilmektedir.

Sonuçta genel ve ortak özellikler, kişinin ruhsal yapısına özgüdür.

Cinsel mitler örneğin kilitli kalma çok kanama ağrının olacağı vs (yanlış inanışlar, kalıplaşmış ön-yargılar), cinsellik konusunda geleneksel yaklaşımlar (bekarete verilen önem ve değer,, yetiştirime tarzı, dini inanışların etkisi.

Cinsel bilgilenme ve eğitimdeki yetersizlikler: Cinsellik konusunda korkutucu bilgilere sahip olmak, cinselliği kaçınılması gereken kötü bir durum ve tecrübe olarak algılayanlarda.

Cinsel travmalar taciz tecavüze uğramış kişilerde daha sıktır.

vajinismus belirtileri nelerdir?

Vajinismus Tedavisi Merkezimiz istanbul'a vajinismus - cinsel ilişkiye girememe sorunu ile gelen kadınların bir kısmı vajinismus muyum? Tam emin değilim, ya da vajinismus belirtilerinin bende birkaçı var, acaba vajinismusmuyum ? diye sormaktadırlar.

Vajinismus klinik olarak, sizin için hazırladığımız Vajinismus muyum? mini testini yaparak vajinismus olup olmadığınız hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

VAJİNİSMUS KLİNİK VAJİNİSMUS MUYUM? (Cinsel İlişkiye Girememe) TESTİ;

1- Cinsel birleşmenin sıkıntılı, keyifsiz, zor ve ağrılı gerçekleşmesi

2- Eşi ya da erkek arkadaşı ile cinsel ilişkiye girmekten korkma ve cinsel ilişkiye girememe

3-Cinsel ilişkinin kısmen gerçekleşmesi penisin bir kısmının vajinaya girmesi

4- Vagina içine parmak sokamama

5- Vajina içine tampon yerleştirememe

6- Vaginal ultrasounda girememe

7- Kadın doğum muayenelerinden çekinme, korkma, masaya çıkamama

8- Vajina içine medikal tedavi amaçlı vaginal fitil, vajinal krem kullanamama

Yukarıdaki belirtilerin bir kısmının sizde bulunması, vajinismusla karşı karşıya bulunduğunuzu gösteren bir durumdur. Burada tam tanınızın konması için güvenilir bir kadın doğum uzmanına gitmeniz ve jinekolojik muayenenizi yaptırıp vajinismus tanınızı netleştirmeniz çok önemlidir.

Bu muayene; bir jinekologla, kolay, ağrısız ve birkaç dakika süren bir muayenedir.

Vajinismuslu kadınlar, cinsel ilişki sırasında eşleri ile sevişmekten keyif alabilir ve hatta orgazm olabilirler. Bununla birlikte zamanla vajinusmus un ortaya çıkardığı duygu durumu ile zamanla ilişkiden soğuyabilir. Hem kadında hemde erkekte cinsel isteksizlik gelişebilir.

Vajinismus tedavisini almamış çiftler, bu durumu böyle kabul edebilir ve cinsel ilişkiye girmeden, ilişki durumlarını korur fakat bu problem zamanla çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına hatta ayrılmasına kadar götürebilir.

Vajinismus sorununu yaşayan kadınlar, sevişme aşamasının başında yeterli ıslanma, arzu ve istek olmasına rağmen cinsel ilişkiye girme anı geldiğinde, korku ve heyecan nedeniyle bacaklarında ve vücutlarında kasılma hissederler ve eşlerini cinsel ilişkiye girmelerine izin vermezler, eşlerini iterler.

Burada çiftlerin unutmaması gereken; bu durum cinsellikle, cinsel ilişkiyle ilgili kadının tamamen iradesi dışında, elinde, olmadan, refleks, olarak, ortaya, çıkmasıdır.

Bu durumun nedeni de, vajinismus problemi yaşayan kadınları çocukluktan şu anki durumlarına kadar geçen sürede, cinsel birliktelikle ilgili bir takım bilgileri yanlış ve eksik algıladıkları için ilişkiye girmeyle ilgili bu kısır döngüyü yaşamaktadırlar.

Bu yanlış eksik bilgilerin, inanışların, yanlış düşünce kalıplarının değiştirilip yerine, ilişkiyle ilgili net, doğru bilgi ve telkinleri vererek vajinismus tablosundan kurtulmak mümkündür.

Hastaların büyük bir çoğunluğu evlendikten sonra kendisinde bu sorunu anlayabiliyor. Hastalara

evliklerinin genelde kaçıncı yıllında size bu sorunla geliyorlar?

Genelde vajinismusla ilk tanıştıkları zaman hayatlarının en güzel günleridir maalesef, ve hastalarımızın balayı zehir ayı olmaktadır. Nişanlı veya bekarken de ilişkiye girme denemelerinde bu durum ortaya çıksa bile, nasılsa evlenince ruhsal ve kafa olarak daha rahat olacağımdan, bu sorunu yaşamam demelerine rağmen vajinismusla tekrar yüzleşirler. Vajinismusla geçen süre çiftlere göre değişmekle birlikte, nişanlıyken de, balayını sırf daha keyifli geçirmek için gelen vajinismuslu hastalarımız veya balayının hemen arkasından hiç vakit kaybetmeden gelen hastalarımızın yanında, 20—30 yıllık vajinismus şikayeti ile gelen hastalarımız mevcut. Sonuçta geçmişe değil önüne bakmak gerek, evli çiftler gelecek zamanı daha iyi geçirmek için evliliklerinin izleyicisi değil, yöneticisi olmak için adım atmalı ve tecrübeli güvenilir hastalarından referans alabilecekleri merkezlere başvurmalıdırlar. Genelde çiftler evliliklerinin ilk 1—5 yılları arasında kliniğimize başvurmaktadır.

Vajinismus için nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Parmak egzerisizi gibi süreçler mevcut mu?

Vajinismus kliniğimiz de, vajinismus tedavileri, kişiye yönelik ve özel hazırlanıp uygulanan vajinismus tedavisidir. Çünkü vajinismus problemi yaşayan kadınların vajinismusla ilgili farklı hikayeleri, korkuları, düşünceleri, farklı kişilikleri ve vajinismusla ilgili hayata ve evliliklerine farklı bakış açıları vardır.

Kişiye yönelik uyguladığımız vajinismus tedavisinde, önce kişinin tanısının vajinismus olup olmadığına ve vajinismus ise alacağı vajinismus tedavi programı belirlenir.

Öncelikle oldukça kısa bir sürede biten vajinismus-jinekolojik muayenesi yapılır. Bu jinekolojik muayenede herhangi bir aletle bakılmaz, tuşe yapılmaz, çok kısa ve hiçbir şekilde ağrı duymayacağınız bir muayenedir. Buradaki değerlendirmeyle sizin vajinismus olup olmadığınızın yanında anatomik, fizyolojik nedenlerin olup olmadığını ortaya koymak ve vajinismusu yeneceğiniz size özel tedavi programınızın hazırlığı içindir. Bu program, kendinize yazmış olduğunuz ilişkiye girmekle ilgili yanlış senaryonun doğru bir şekilde düzeltilmesi ve bu süreç de sizi hiçbir şekilde üzmeden, korkutmadan,, bunaltmadan 3—5 gün içinde kurtulacağınız vajinismus tedavi planınızın hazırlanmasıdır. Tedavinin temeli bilişsel, davranışsal olmakta kişinin nedenlerine korkularına, endişelerine göre hazırlanmakta kişi çok net bilgilendirilir tamamen beyin ve ruh olarak hazırlanır, kolay uygulanabilir ev ödevleri egzersizler verilir. Tedavide kesinlikle parmak egzersizi yoktur.

Hastalar kaç seanta bu hastalığı tamamen atlatabiliyorlar

Vajinismus tedavisi kişiye yönelik verildiği için 3—4 kez gelerek 3 ile 5 gün içinde bu problemlerini yenmektedirler.

Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kaynak: www.vajinismusklinik.com