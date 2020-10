Vajinismusu Yendikten Sonra Hamile Kalmak

Vajinismus sorununu çözdükten sonra, hastalarımdan en çok hamile kalmakla ilgili sorular gelmekte ve sağlıklı bir cinsel yaşantının ardından da planladıkları sağlıklı gebelik için ilk akla gelecek soruların yanıtlarını bulacaksınız.



Hamile kalmadan önce bilinçli olmak ve dikkat edeceğiniz davranışlarınız size daha sağlıklı bir dönem geçirmenize neden olur. Bilinçli ve en başından takipli bir gebelikle, fetusun daha sağlıklı gelişmesine neden olur. Çünkü kullanılan sigara, alkol ve kullandığınız bir takım ilaçlar bebeğinizin organlarının ilk geliştiği dönemi olumsuz etkileyebilir ve sağlıklı normal gelişimini bozabilir.



Eğer gebelik düşünceniz varsa gebe kalmadan bir kadın doğum uzmanına danışmak sizin ve olası karşılacağınız problemleri engellemek veya daha erken fark edip önlemini almak olası zaman kayıplarını önlemek açısından son derece önemlidir. Bir kadın doğum uzmanı olarak en önemli şey ALLAH dan hakkınızda en hayırlısını dileyerek hayal etmek ve istemek arkasından da elinizden gelen şeyleri yapmaktır.



Kadının gebelikle ilgili en uygun olduğu yaş dilimi 18-35 yaşlar arasıdır. Unutmayınız ki 35 yaştan sonra yumurtalığınızda ki rezerviniz azalmakta ve şansınızda zamanla ilgili olarak azalabilmektedir. Sizin bu moralinizi bozmasın çünkü 45 yaşında da doğuran hastalarım bulunmaktadır.



Kadın doğum doktorunuz olarak sizin anemneziniz değerlendirilecek, özgeçmişiniz, genel ve jinekolojik muayenenizi yapacak, çeşitli tetkiklerle gebelik sırasında olumsuz olabilecek durumlar karşısında planlamanızı ve önlemlerini alacaktır. Gebelik planlamanızı bilinçli yapmak sizin daha sağlıklı yapacaktır.



Gebe Kalmadan Tavsiyeler



Folik asit almalı mıyım?



Günlük 0. 4mg Folik asit takviyesi önermekteyiz! Bebeğin santral sinir sisteminin olgunlaşmasında özellikle gebeliğin ilk dönemlerinden Folik asit alınması tavsiye edilmektedir.



Neden folik asit almalıyım?



Vücutta depolanmadığı, gebelik döneminde normalden daha fazlasına gerek duyulduğu ve doğal gıdalarla yeterli miktarda karşılanmadığı için her gün alınmalıdır.



Hangi gıdalardan folik asit alınır?



Yeşil sebzeler folik asit kaynağıdır, fakat uzunca kaynatma ve uzun süre bekleyen gıdalardaki miktar ı düşebilir Bunlara ıspanak, yer fıstığı, fındık, karnıbahar, kepekli ekmek örnek verilebilir.



Folik asit eksikliğinde ne olur?



"nöral tüp defekti" gelişir. Santral sinir sisteminde omurilik kanalının tam kapanamaması nedeniyle anormaliler olur.



Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı



1.Niye önemli en başta sağlıklı bir gebelik takibinde kilo problemi olmadan girmek her bakımdan anne adayı bebek ve sağlıkları aşısından önemlidir. O yüzden de ideal kilonuzu yakalamaya çalışın.



2.Yağlı ve şekerli ürünlerinden uzak durun. Beslenme programınız protein içeren besinlerden oluşması önemlidir.



3.İstenmeyen alışkanlıklarınızı bırakın. Örneğin sigara kullanmak gebelikde hem size hemde bebeğe olası zararları olabilmektedir. Bebeğinizin gelişme geriliğine yol aşabilir. Düşük doğumlu bir bebek dünyaya getirme durumunda kalabilirsiniz.



"Vajinismusu yendim ve sağlıklı bir ilişkiye sahibim fakat gebe kalamadım"



Hamile kalmaya karar verdiğiniz halde hala gebelik oluşmamışsa sizi endişelendirmesin çünkü her ay için hamile kalma olasılığı yüzde 20-25dir.



Cinsel ilişkinizin düzenli olmasına rağmen bir kadının hamile kalamaması durumunda infertilite için araştırmaya başlatmak için bir yıl beklenmesi tavsiye edilir. Tabi burada yaş faktör, herhangi bir dâhili hastalık durumlarında daha erken davranmak ve kadın doğum doktorunuza danışmak sizin açınızdan son derece önemlidir.



Menstruel adet düzenini takip etmek niye önemli?



Ovulasyon yani yumurtlama gününüzün hesaplanabilmesi için adet kanamanızın ne zaman başladığı, kaç gün adet gördüğünüzü belirlemek ve varsa adet düzensizliklerinizin olup olmadığını belirlemelisiniz.



Dahili hastaliklar gebeliğimi etkiler mi?



Troid bezi bozuklukları az ya da çok çalışması Guatr, Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, veya başka bir rahatsızlığınız varsa ilgili doktorlarla görüşüp hamilelik sırasında hastalıkla ilgili durum değerlendirmesi yapmalısınız.



Hamilelik şansımı artirabilimek için neler yapabilir?



Adetiniz 28 günde birde ovulasyon olasılığı adetin 12. 14 16. Günlerinde daha yüksek oranda olduğu için cinsel ilişkiye girin! Her cinsel ilişkiden sonra hemen duş vs almayın Belinizin altına yükseltmek amaçlı yastık koyup ayak ayak üstüne atıp yarım saat uzanın. Spermlerin yumurtayı döllemesi olasılığını artırıcı olabilmektedir.



Hamilelik planlamasından önce araştırma ve tetkikler yaptırmanızda faydalı olabilecek öneriler



1.Hamilelikle ilgili bir değerlendirme de olası problemleriniz ortaya çıkar.

2.Transvajinal ultrason ile adneksial yapınız uterus- yumurtalıklarınız da problem olup olmadığı belirlenir.

3.Jinekolojik muayene ve smear testi yapılır. Enfeksiyonel bir durum varsa tedavisi planlanır.

4.Kan tablonuz a bakılır olası bir kansızlık vs varsa tedavisi planlanır.

5.Kan grubu tayini olası uyuşmazlık söz konusu olduğunda da tedavisi planlanır.

6.Tam idrar testi

7.Açlık kan şekeri, Karaciğer ve Böbrek fonksiyon testleri

8.Kanama profili (Kanama ve pıhtılaşma zamanları, APTT, PTT, fibrinojen)

9.Hepatit B, Hepatit C, AIDS testleri

10.TSH T3 - T4- Guatr testi

11.TORCH testi

12.Tekrarlayan düşükleriniz varsa genetik değerlendirme yapılır.



Eğer vajinismus problemini yaşarken gebe kalmışsanız da, vajinismusla ilgili tedavinizi ertelemeyin. Çünkü kadınlar genelde gebelik bittikten ve doğum yapıp, bebeğini biraz büyüttükten sonra tedavi almayı düşünürler. Oysa ki hayatlarından en azından 12-18 ay arası daha vajinismus ve onun getirdiği, yaşattığı problemlerle yaşamını sürdürmektedir. Bir kısmı da normal doğum yapıp, vajinismus probleminin düzeleceğini düşünürler. Fakat bu şekilde de vajinismus probleminiz devam edecektir.



