Vajinismusu Yenmeniz İçin 17 Neden

Vajinismus, hayatınızın her döneminde çeşitli sorunları da yanında getirerek karşınıza çıkar ve size değişik duygu ve düşüncelerle yıpratır. O yüzden vajinismus hastalığı ve getireceği problemlerin yaşam kalitenizi düşürmesine izin vermemelisiniz.



Vajinismusla ilk tanışmanız, ilk gece korkusuyla başlayıp eşinizle ilişkiye giremeyip zamanla ilk gece korkunuzu haftalara, aylara ve hatta yıllara taşıyarak vajinismus hastalığı ve vajinismusun ortaya çıkardığı diğer problemlerde, en başta sizin ruh halinizi, eşinizin psikolojisini, sonuç olarakta evliliğinizi olumsuz yönde etkileyecektir.



1-Eşinizle birbirinizi çok sevmenize ve çok iyi anlaşmanıza rağmen artık en ufak bir sorun dahi kavgaya dönüşmeye başlamaması için çevrenizdekilere mutluluk oyunu oynamamak için vajinismus hastalığını yenmelisiniz.



Vajinismus Tedavisi Bursa - Yönetici Buse Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Eşim inanılmaz sabırlıydı ve bir süre bu vajinismus sorunu yokmuş gibi davrandık. Ama ben kendimi bir kadın gibi hissetmiyordum ve eşiminde cinsel anlamda bana karşı uzaklaştığını gördükçe üzüntüm daha da artıyordu. Vajinismus yüzünden gittikçe derin bir depresyona sürükleniyordum. Sonunda eşime haksızlık ettiğimi düşünüp ondan ayrılmak istediğimi söyledim. Zaten bu hususta devamlı tartışma yaşıyorduk. Zira eşimde artık bu sorunu çözemeyeceğime inanmaya başlamıştı. Oysa ki vajinismus problemimi yendikten sonra belki inanmayacaksınız ama eşimle yeniden evlendiğimizi hissettiğimiz için alyanslarımızı dahi değiştirdik. Yepyeni bir hayatımız var şimdi...



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Yönetici Özge Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Evliliğimizin ilk yıllarında küçük ve önemsiz gözüken bu olay, etrafımın ve eşimin çocuk isteğiyle içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Herşeyi kafama takar olmuştum. Arkadaşlarımdan ve çevremden bebek haberleri aldığımda kendimi ağlamaktan alıkoyamıyordum. Çevremizdekilere mutluluk oyunu oynamaktan artık sıkılmıştık. Vajinismus hastalığını yendikten sonra keşke vajinismusu daha önce yensseydim dedim. Hayatımda başka bir boyuta geçtim, şimdi sırada annelik var..."



2-Vajinismus hastalığınız ha bugün, ha yarın kendiliğinden çözülür diye beklerken, birde bakmışsınız ki yıllarınız geçmiş.



Vajinismus hastalığınızın yanına saçma sapan düşünceler ve yersiz korkular sizi olumsuzluğa itmiştir. Evlisinizdir ama bekarsınızdır. Evliler arasında kimliğinizi kaybetmiş gibisinizdir. Bu duyguları yaşamamak için vajinismus problemini çözmelisiniz...



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Muhasebeci Songül Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Kimseyle görüşmemek ve hep yalnız kalmak istiyordum. Sanki ömrün boyunca böyle kalacakmışım gibi geliyordu bana... Oysa vajinismusu yendikten sonra ilk ilişkiye girdikten sonra, korktuğum şeyin göz açıp kapamak kadar kolay olduğunu anladım. Eşim ve ben artık daha mutluyuz..."



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Bankacı Nurdan Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Neden bukadar yıl beklemişim. Kolay olan birşeyi neden bukadar büyütmüşüm, çıkmaza sokmuşum şimdi anlayamıyorum. Vajinismusla geçen yıllarıma baktığımda hatırlamak bile istemiyorum. Ağlamalarımı, sinir krizlerimi, vajinismus yüzünden çıkan sorunları vs... Oysa vajinismus tedavisinden sonra herşey okadar güzel ki, en güzeli aciz bir insan olmadığımın farkına vardım. Artık yüzümdeki sahte gülücükler gitti, gerceği yerine yerleşti..."



3-Evliliğinizde O kadar mutluyken, belkide adını bile bilmediğiniz bir sorun yüzünden, vajinusmus sizi ayrılma veya boşanma aşamasına getirmemesi için vajinismus kabusundan kurtulmalısınız.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Öğretmen Melike Hanımın Vajinismus İle İgili Yorumları



"Evlendiğim ilk günden beri cinsellik hep bir kabus oldu... Vajinismusun başıma geleceğini hiç beklemezdim... Eşimle ilişki öncesi herşey normal iken, herşey yolunda gidiyor iken, bu sefer olacak derken, yine ilişkiye giremiyorumdum... Eşimden boşanmaya karar verdim. Kendime ayrı ev tutup, orada yaşamaya başladım. Onu nekadar sevdiğimi anladım, ona geri döndüm ve vajinismus hastalığını yenmek için adım attım. Vajinismusu yendikten sonra daha önce nasıl yapamadığıma inanamadım. İlişkiye girmek çok basit ve doğal birşeymiş..."



Vajinismus Tedavisi Malatya - Öğretmen Aslı Hanımın Vajinismus İle İgili yorumları



"Boşanmayı Bile Göze Almıştım... Vajinismusun ismini bile bilmiyordum... İlk gece ile ilgili, her genç kız gibi korkum vardı... Her denemeden sonra küsmüş, sırtlarımızı dönüp yatıyorduk... Her ilişki denemesinde, bu sefer yapacağım diyordum ama asla başaramıyordum, kilitleniyordum... Vajinismus hastalığını yendikten sonra hayatımın en güzel gecesiydi, inanamadım. Bu kadar basit mi? evet bu kadar basit..."



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Mimar Hale Hanımın Vajinismus İle İgili yorumları



"Vajinismus nedeniyle evde olmadık şeylerden kavga çıkartır olmuştum. Kendimi sürekli aciz ve yetersiz hissediyordum. Normalde çok pozitif bir insan olmama rağmen, olmadık yerde ağlama nöbetleri geçiriyordum. Vajinismus tedavisinden sonra çok klişe olacak ama diyeceğiniz şey bu muymuş, bunun için mi yıllarımı vajinismusla üzülerek geçirmişim..."



4-Size insanlar çocuk sormaya başlayınca bunalıp, karamsar, mutsuz, yaşamayı bile istemeyen bir insan haline gelmemek için "bazen evlenmeseydim" diye düşünmemek için vajinismus probleminizi çözmelisiniz.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Satış Danışmanı İmran Hanımın Vajinismus İle İgili yorumları



"Vajinismus problemini sadece ben yaşıyorum zannediyordum. Bu yüzden de kimseyle paylaşamıyordum derdimi. Çocuk sormaya başlayınca daha bi bunalıyordum. Bazen evlenmeseydim diye düşündüğüm anlar oluyordu. Boşanmak fikrini düşünmek beni ağlatıyordu... Vajinismus problemimi yendikten sonra önce inanamadık, kafamızda nekadar büyüttüğümüzü anladık."



5-Hayatınızda imkansız gözüken bebeğe kavuşabilmek için vajinismus probleminizi çözmelisiniz..



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Ev hanımı Işık Hanımın Vajinismus İle İgili yorumları



"Eşimle ayrılmak üzereyken vajinismus hastalığımı yenip, anne olabileceğimi hayal bile etmiyordum. Vajinismus yüzünden umutsuz ve mutsuzdum... Vajinismus yüzünden güvenimi, huzurumu,mutluluğumu ve eşimi kaybetmiştim.... Vajinismusu yendikten sonra kaybettiklerimi kazanıp, hayallerini bile kuramadığım mucizeyi yaşadım. Artık hem oğlan hem kız annesiyim..."



6-Vajinismus hastalığınızı zamana bırakıp ertelerseniz, nasıl geçtiğini anlamadığınız yıllarınıza mal olur. Güzel günlerinizi çalmamaları için, çoğu zaman "keşke evlenmeseydim de bu sıkıntıya düşmeseydim" dememek için vajinismus hastalığınızı çözmelisiniz.



"Vajinismus problemimizi hep erteledik. Vajinismus yüzünden olur olmaz herşeye sinirleniyor, hıncımıda hiç hak etmeyen eşimden çıkarıyordum. Daha önceden ne zaman doğuracaksın diye sorduklarında onlara kızıyor, onlara kızarken şimdi çocuğum olsun diye dua edenlere önceden diyemediğim inşallah duasını edebiliyorum..."



•Evlenmeden önce ilk gece korkularınızı tahmin edip, evlendikten sonrada bu vajinismus hastalığını yaşıyorsanız, gecelerinizi göz yaşı ve hüsranla geçirmemeniz, eşinizi ve kendinizi üzmemek için vajinismus probleminizi çözmelisiniz.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Bankacı Tülay Hanımın Vajinismus İle İgili Yorumları



"Vajinismus tam bir kabustu... Evlenmeden önce ilk gece korkularım olacağını tahmin ediyordum ancak evlendikten sonra böyle birşey yaşamam diyordum... Her sabah uyandığımda, bu sefer güzel geçecek diye kendimi motive etsemde, gece olduğunda sonu hep hüsranla bitti... Vajinismus tedavisinden sonra ilk ilişkiye girdiğimi gerçekten anlamadım bile. Vajinismus yüzünden kendimi ve eşimi üzdüğüme yanıyorum..."



Vajinismus hastalığınızı çözmelisiniz. Çünkü;



7-Vajinismus yüzünden kaybettiğiniz özgüveninizi ve benliğinizi geri kazanmak ve omuzunuzdaki tüm yükten kurtulmak için vajinismus probleminizi çözmelisiniz.



Vajinismus Tedavisi Kocaeli - Öğretmen Havva Hanımın Vajinismus İle İgili Yorumları



"3 yıldır vajinismusu yüzünden çok büyük sıkıntılar, göz yaşları ve tartışmalar yaşadım. Artık vajinismusu çözemeyeceğimi düşünüp, kendimi bu şekilde kabul etmeye başlamıştım. Oysa ki vajinismusu yendikten sonra gereksiz yere gülümsüyorum, eşimde de mutluluğu görünce mutluluğum daha da artıyor..."



8-Vajinismus probleminizi kabullenmeyip, kendinize konduramayıp hergün ağlamak yerine, evliliğinizde hiç sebepsiz birbirinize gülümsemek ve bir bebeğin hayalini kurmak için vajinismus probleminizi çözmelisiniz.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Editör Esin Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Eşimin hayalini yıllarca kurmuş bir kadın olarak ilk gece korkularını yaşayıp ve vajinismus hastalığını kendime asla konduramıyordum. Eşim vajinismus hastalığıyla yüzleşmeme yardımcı oldu ama ben hala çok umutsuzdum. Vajinismus hastalığını kabullenmem aylarımı almıştı. Oysa ki çok kısa sürede vajinismusu çözüp bir bebeğin hayalini kuruyoruz..."



9-Vajinismus yüzünden hayata kızgın, herkese kızgın ve en çokta kendine kızan biri olmamak için vajinismus hastalığınızı yenin.



10-Eşiniz sizle büyük bir beklenti ile evlenmiştir ve sizi seviyordur fakat vajinismus yüzünden sizinle daha yakınlaşması gerekirken, zamanla uzaklaşmaya başlayabilir. Huzursuz ve mutsuz bir eş olabilir.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Melike Hanımın Eşinin Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Erkek gözüyle vajinismus, Vajinismus nedir sorusunun cevabını, evliliğimizin ilk senesinin sonuna doğru anladık... Vajinismusun zamanla düzeleceğini düşündük fakat evliliğimiz vajinismus yüzünden giderek yıprandı... Eşimin ilk gece korkuları nedeniyle, ilişkiye giremeyeceğini düşünmesi sonucunda, ayrılığın eşiğine geldik... Bir erkek için çok zor bir durum... Büyük bir beklentiyle evleniyorsunuz fakat hiç tahmin bile edemeyeceğiniz bir problemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Eşinizi seviyorsunuz. Gittikçe yakınlaşmanız gerekirken dahada uzaklaşıyorsunuz. Zamanla yoruluyorsunuz, huzursuz ve mutsuz bir insan oluyorsunuz..."



11-Eşiniz anlayışlı ve sabırlı olabilir ama "neden benim yüzümden, o'da bu vajinismusun getirdiği sorunları yaşasın" diye düşünmemek ve vajinismusun getireceği problemleri yaşatmamak için vajinismus hastalığını yenmelisiniz.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Grafiker Talin Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Vajinismusla yaşarken yıllarım kabus gibi geçerken ve beni tüketirken, vajinismus hastalığını yendikten sonra anladım ki bu iş bukadar kolaymış. Artık çocuk planları yapıyoruz..."



Vajinismus Tedavisi Kıbrıs - Turizmci Cağla Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Vajinismus hastalığı nedeniyle kendime hiç güvenim kalmamıştı. Sürekli mutsuz ve yalnız hissediyordum. Dünya tatlısı bir eşim vardı ve çok sabretmişti ama belirli bir yerden sonra onunda yapabileceği pek birşey kalmamıştı. Onunda mutsuz olduğunu hissidiyordum."



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Öğretmen Kezban Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Evliliğime gölge olan vajinismus hastalığından kurtuldum. Güneş açtı ve anne olmaya hazırlanıyorum. Bebeğimi kucağıma almak için sabırsızlanıyorum..."



12-Yaşadağınız kötü balayı ve sonrasını unutup, gerçek balayınızı yaşamak için vajinismus hastalığınızı çözmelisiniz.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Ebe Hemşire Pınar Hanımın Eşinin Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Sağlıkçı olup, binlerce kez doğuma girmeme rağmen ilk gece korkularım yüzünden balayım tam bir kabus olmuştu... Belkide benim gibi neden korktuklarını bilmeden aylarca işkence çekmekteydim vajinismus hastalığı yüzünden... Benle aynı kaderi paylaşanlara yorumum; Vajinismus hastalığını yendikten sonra bu muydu aylarca çektiğim işkence dedim..."



Vajinismus Tedavisi Almanya - Deniz Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Vajinismus hastalığı yüzünden kendimizi gerçek anlamda karı&koca hissedemedik. Oysa ki kendime inanarak ve diğer kadınlardan bir farkımın olmadığını düşünerek vajinismus hastalığını yendikten sonra gerçek anlamda karı&koca olduğumuzu hissettik. Eski yaşadığımız kötü balayını ve sonrasını unutarak, tatilimiz gerçek bir balayına dönüştü..."



15-Rahat bir şekilde bebek planlaması yapabilmek için vajinismus hastalığınızı çözmelisiniz.



Vajinismus Tedavisi Muğla - Öğretmen Bilge Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Vajinismus yüzünden kendime olan güvenimi kaybetmiş ve bir kabustaydım. Vajinismusu yendikten sonra bile hala kabusun bittiğine inanamıyorum... Kendimi öyle hafiflemiş hissediyorum ki ilk defa bebekten bahsediyoruz eşimle. Anlatmak, paylaşmak ve birilerine güvenmek çok önemli. Bu sıkıntıdan kurtulmak inanılmaz, kendime olan güvenim geldi, yüzümüz gülüyor..."



16-Evliliğinizin en güzel yıllarını vajinismusla geçerken zamanla vajinismus içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar. Akşam olsun istemezsiniz.



Eşiniz çok anlayışlı ve çok destek olsada eşinizin sabrını tüketmemek için vajinismus kabusundan kurtulmalısınız.



Vajinismus Tedavisi Marmaris - Öğretmen Senem Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Vajinismus hastalığımızı, nasıl olsa birgün olur düşüncesiyle hep erteledik. Zamanla ufak bir sorun kavgaya dönüşmeye başladı. Herkes kocasıyla mutlu mesut yaşayıp, geçerken ben mutsuzdum... Vajinismus kabusunu yendikten sonra bebek planları yapmaya başladık."



17-Diğer kadınlardan hiç bir farkınızın olmadığını anlamanız için vajinismus probleminizi çözmelisiniz.



Vajinismus Tedavisi Kıbrıs- Ev Hanımı Neval Hanımın Vajinismus İle İlgili Yorumları



"Sonunda vajinismusu yendikten sonra diğer kadınlardan hiçbir farkımın olmadığını anladım. Vajinismusu yendik ama hala inanamıyorum. Çocukluğumdan beri oğlum olursa adını kayra koymak istemiştim. İnşallah bebeğimiz olacağı aberinide size vereceğim..."



