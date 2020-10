Vajinismusum ama Anneyim, Cinsel İlişkiye Giremiyorum!

Vajinismus hastalığı yaşayan kadın anne olabilir mi? İlişkiye giremeyip de nasıl gebe kalınabilir ki? Çocuklu ve vajinismuslu anne nasıl olunur? sorularına vereceğimiz yanıt: Evet.



Vajinismus hastalığında tam olarak cinsel ilişkiye giremeden de kadınlar gebe kalabilir. Tam olarak cinsel ilişki girilemez fakat dışa boşalan erkek spermleri vajen içine kaçabilir. Oradan da vajen yoluyla rahim ve takiben tüplere ulaşıp, yumurtayı döller ve kadın gebe kalabilir. Sonuçta siz vajinismus ile yaşarken anne baba olabilirsiniz.



Yalnız bebek sahibi olmak vajinismus hastalığınızı çözmez. Bu durum nadir de olsa söz konusudur ve belki de çevrenizde hiç de düşünmeyeceğiniz şekilde vardır. Fakat çiftler arasında hep bir şeyler eksiktir. Malesef mucize bebeğiniz, vajinismus nedeniyle içinde bulunduğunuz mutsuzluğu geçici olarak önlese de size ilerleyen zaman diliminde mutlaka karşınıza daha büyük problemlerle yine yeniden karşınıza çıkacaktır. Bu psikolojiyi daha iyi anlayabilmek için sizi, sizlerden gelenlerle anlatmak istiyoruz.



İstanbul'dan 4 yıldır vajinismusla yaşarken mucizevi şekilde gebe kalan ve sezeryanla oğlu olan ama vajinismusu devam eden Seher Hanım'ın vajinismusla ilgili yaşadıkları ilginç ve şöyle anlatıyor. "Mucize bebeğim dünyaya geldi hep onunla ilgilenip sorunumu görmezden geldim ama içimdeki fırtınalar devam ediyor ve karşıma çıkıp beni ve eşimi mutsuz ediyordu. Kendimi anne ama kadın olarak göremediğimden eşime karşı ezik suçlu hissediyordum" diyor. Oysa vajinismusu yendikten sonra eve de huzur geldi, hayatım renklendi ve güne huzurla başlıyorum. Diye görüşlerini bildirmişlerdir.



İstanbul'da 13 yıllık vajinismus problemi yaşayan bir bankacının vajinismus ve çocuk sahibi iken vajinismus tedavisi sonrası düşünceleri şöyle:

Cinsel birliktelikte her zaman ağrı duyuyordu, bu işte bir terslik vardı. İlişkiye girmek bana dünyanın en zor şeyi gibi geliyor ve hep bahaneler uyduruyordum. Kızıma bütün enerjimi verip sorunumu görmezden gelsem de bir şekilde içimde eziklik vardı. Oysa sorunumu yendikten sonra kaybettiğim özgüveni kazanarak aile olduğumu kadın olduğumu anlamak mükemmel bir his.



Vajinismus ve vajinismus belirtilerini yaşarken anne & baba olabilirsiniz ama vajinismus hastalığını tedavi etmezseniz de hayatınızda hep bir şeyler eksik, yarım kalır. Vajinismus yüzünden niye yarım ve eksik kalsın ki... Çünkü sizinde diğer kadınlardan farkınız yok ki. Vajinismusla geçirdikleri süre zarfında bebek sahibi olmak isteyebilirler. Aile çevresinden çocuk baskısı ve kadının yaşının ilerlemesi nedeniyle de biran önce bebek sahibi olma baskısı hissedebilirler.



Vajinismus problemini yenmek yerine anne olmak için, aşılama ve veya tüp bebek merkezlerine başvurarak, bebek sahibi olmak için tedaviye başlar ve bu çift bu tedavilerden sonuç alabilir, bebek sahibi olur durumları ise vajinismus ve bebek sahibi bir çifttir. Vajinismusun getirdiği sıkıntılarla evlilik hayatları boyunca karşılacak, evlilik yaşantılarına ağır bir yük getirecektir.İkinci bir bebek isteklerinde yine aynı yollardan geçeceklerdir. Tüp bebek için vücuduna dışarıdan Hormon ilaçları alacak belki anne olacak belki de olamayacak ve maddi bir bedel ödeyecektir. Sonuç ne olursa olsun vajinismus hastalıkları devam edecektir.



Vajinismus problemi çeken çiftler tüp bebek merkezlerinde aldıkları tedavi ile gebelik elde edemeyebilir veya edebilir ve gebelik elde etse bile her gebelikte olabileceği gibi gebelik başarıyla sonlanmayabilir ve hem vajinismuslu olup hemde tedavi ile gebe kalıp gebeliğin başarıyla sonlanmaması düşük,erken doğum gibi nedenlerden dolayı eve canlı bebeği götürememek çiftleri çok daha üzmekte ve yıpratmaktatır.



Sizde aynı şekilde vajinismus hastalığını yaşayıp zamanla çözmeye çalışıp, çözemeyerek vajinismusla yaşıyor olabilirsiniz. Artık çevrenin ve aile biriminizin baskıları ve veya kendi istekleriniz doğrultusunda bebek sahibi olmak isteyebilirsiniz ve sizde bebek sahibi olmak için aşılama, tüp bebek merkezlerine başvuru yapabilirsiniz ama ama sonuç ne olursa olsun siz hala vajinismus problemi ve vajinismusun getirdiği problemlerle yaşıyor olacaksınız.



Oysa ki vajinismus kişinin istemesi halinde çok kısa süreler içersinde kişiye yönelik uygulanacak vajinismus tedavi ve vajinismus tedavi yöntemleri ile vajinismus hastalığından kurtulursunuz.



Ayşe Hanım'ın tecrübeleri ise şu şekildedir: 20 yıldır vajinismus hastalığı yaşayan bir hemşireyim. Vajinismus tedavileri almama rağmen hala ilişkiye giremiyordum. Ailelerin çocuk baskısı nedeniyle tüp bebek ve aşılamayla 3 çocuk annesi oldum fakat vajinismus yüzünden evliliğim boşanma aşamasına kadar geldi. Oysa vajinismus tedavisinden sonra doğal yoldan 4. çocuğuma gebe kaldım...



Vajinismus nedeniyle tedaviler alıp vajinismus hastalığıyla yaşıyor olabilirsiniz. Bu süreçte anne&baba olmak isteyebilirsiniz. Buda en doğal hakkınız ama vajinismus nedeniyle çocuk özleminizi doğal yol varken ve daha kolayı varken siz niye yapay yolu ve niye daha zorunu seçeceksiniz ki...



Birbirinizi sevmenize rağmen vajinismus nedeniyle cinsel yaşantınız yolunda gitmeyebilir. Günlerden aylara hatta yıllarınızı vajinismusla geçirebilirsiniz. Cinsel soğukluk, cinsel isteksizlik yaşayıp, eşinizle ilişkiye girmeyi bile denemiyorsunuzdur. Fakat çocuk isteyip vajinismusluy ken nasıl bebek sahibi olacağım derken tüp bebek için başvuru hazırlıklarında olabilirsiniz. Oysa vajinismus tedavisi ile vajinismus hastalığınızı yenip tüp bebek yöntemini denemek yerine doğal yolla gebeliği tercih edebilirsiniz. Tıpkı istanbul vajinismus tedavisi alan Fatma Hanım gibi...



15 yıllık evli ve vajinismus probleminiz olup çocuk sahibi olabilirsiniz. Vajinismus hastalığı olanlar, eşinin dışa boşalmasıyla nadirde olsa gebe kalabilir veya zar zor ağrılı bir kısmi ilişkiyle eşinizle birlikte olup gebe kalabilirsiniz ama bebek sahibi olmanıza rağmen böyle sıkıntılı bir periyod yaşamanız sizin ve eşiniz için yıpratıcı olmaktadır.



Siz vajinismus hastalığınız nedeniyle sıkıntı içinde olabilir, bebek sahibi olmak isteyebilir ve bunun için tedavilerde almış olabilirsiniz. Bunların sonucunda gebelik elde etmiş, anne&baba olmuş olabilirsiniz ama hiçbirisi vajinismus probleminizin size getirmiş olduğu yükü ortadan kaldırmaz. Oysaki siz vajinismus probleminizi çözmek isterseniz çok kısa süreler içinde vajinismustan kurtulup doğal olmayan yollara sapmayıp normal şekilde gebe kalabilir ve doğum yapabilirsiniz. Bu durumları anlatan sizin gerçek hayat hikayelerinizi vajinismusla ilgili düşüncelerinizi vajinismus tedavisi ile ilgili düşüncelerinizi, vajinismusu çözdükten sonraki gebelik duygu durumlarınızı ve anne&baba olmanızla ilgili size yardımcı olmak amaçlı sizden gelenleri eğitim ve bilgilendirme materyali olarak sizinle paylaşmayı uygun görüyoruz. sizde niye vajinismusla yaşayacaksınız ki, siz niye çözemeyeceksiniz ki... Sizde isterseniz vajinismusu çözeceksiniz. Çünkü gerçekten diğer kadın kadınlardan farkınız yok ve gerçekten doğaya karşı gelme lüksünüz yok.



Vajinismus ile ilgili görüşleri biz



Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı



Kaynak www.vajinismusklinik.com