Ya Vajinismusdan kurtulacağım ya da boşanacağım

Vajinismus problemi yaşayan eşler; her ne kadar birbirlerini sevseler de, ilişkiye girememe sorununu görmezden gelmeleri, veya yetersiz ve yanlış tedaviler sonucunda ilişkiye girememe probleminin sürmesi, mutlak bir şekilde karşılarına birgün çıkar ve kadın kendini sorgular.



Sevgilim, eşim beni terk edermi, aldatırmı, nereye kadar bu anlayışı nereye kadar idare eder, ilişkimiz ne kadar dayanır. Hele birde evliyse belli bir süre sonra ister istemez ne zaman çocuk sorularına ne yanıt bulması gerektiğini sorgulayacaktır.



Ya kadın vajinismus yenememesi nedeniyle kocasına daha fazla haksızlık yapmak istemeyip, aşık olduğu adamdan ayrılmak ister. Fakat eşi onu bırakmak istemez. Bu durmda erkeklerde durumu ne olursa olsun ben senle bu şekilde de yaşarım, ilişkiye giremesek de seni bırakmam zamanla bur şekilde hallederiz derler. Bu yaklaşım tabiî ki son derece önemli boşanmak pes etmek çözüm olmaz.



Vajinismus tedavi merkezimize gelen hastalarımızın kimi boşanma aşamasında ve bir bebeğin bile hayalini kuramazken anne olmakta ve mutlu bir şekilde hayallerine kavuşmaktadır,



Hatta bazı hastalarımız boşanmış olup tekrar evlenmişler ama aynı sorunla tekrar karşılaşınca 2.evliliğini kurtarmak amaçlı vajinismus tedavisi almaktadırlar. Daha iyi fikir vermesi amaçlı hastalarımıızn tecrübelerini takip edebilirsiniz. Vajinismus nedeniyle ayrılmışlar hatta evliyken nadir de olsa dışa boşalmayla gebe kalmış ve anne olmuş olmasına rağmen tekrar bu problemi çözerlerse yeniden evlenecek çiftler bulunmaktadır.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Avukat Tülin Hanımın vajinismus hakkındaki yorumları



Vajinismus olmam için hiçbir nedenim yoktu. Çocukken bana cinsellik konusunda abuk sabuk öğütler veren baskıcı bir ailemde yoktu. Cahil bir insan değildim. Hele küçük kızların bile cinsel ilişki yaşadığı bu dönemde, bu işi beceremeyecek kadar beceriksiz hiç değildim. Tabiki bende fiziki bir problem olduğunu düğündüm. Evet evet kesinlikle benim vajinam normalden çok küçüktü yada eşimin penisi çok büyüktü. Diğer ihtimale inanmak istemedim.



Vajinismusu yaşayan bir kadın olarak eşlerinizin bu süreçte ruhsal ve duygusal olarak içinde bulunduğu durumu size bir fikir vermesi amaçlı okumanızı tavsiye ederiz. Sonuçta vajinismus sadece sizi yıpratmaz, sizle birlikte olanlarında hayatlarını olumsuz şekilde etkiler.



Vajinismusla yaşarken dışa boşalma ile gebe kalıp, hatta normal doğum yapmış olabilirsiniz Ama hala vajinismusla yaşadığınız için eşinizle boşanma aşamasına gelmişsinizdir. Oysa uygun tedaviler ile vajinismusu yenebilirsiniz...



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Avukat Buse Hanımın vajinismus hakkındaki yorumları



İlk gece korkularını yaşadığıma inanamıyordum. Bir çok kadının rahatlıkla yaptığını şeyleri ben yapamıyordum. Eşim sabırlıydı ve bir süre sorun yokmuş gibi davranıyordu ama zamanla eşimin de cinsel anlamda benden uzaklaştığını gördükçe üzüntüm daha da artıyordu. sonunda eşime haksızlık ettiğimi düşünüp ondan ayrılmak istediğimi söyledim. Zaten eşim de artık vajinismus hastalığımı çözemeyeceğimi söylüyordu... Ben sorunumun fiziksel olduğunu düşünmeye başladığım için, kızlık zarımın alınması konusunda bir operasyon geçirdim. Şimdi düşünüyorum da ne kadar gereksiz ve saçma bir şey yapmışım. İşin kötüsü buna gerek olmaksızın sorunun çözülmesi gerektiğini biliyorsunuz ama hakikaten o zaman size teklif edilen herşeye umut bağlıyor ve kabul ediyorsunuz. Oysa vajinismusu yendikten sonra bana çok uzak gelen bebek hayalleri kuruyoruz. Eşimle yeni evlendiğimizi hissettiğimiz için alyanslarımızı dahi değiştirdik.

Vajinismus tedavileri alıp hala ilişkiye giremiyor olabilirsiniz ve çevrenizden gelen çocuk baskısı nedeniyle tüp bebek tedavisiyle, bir değil üç çocuk sahibi olabilirsiniz ama ilişkiye girememe durumunuz devam ettikçe evliliğiniz boşanmaya doğru yol alabilir.



Yada vajinismus tedavileri alıp çözemeyip bu durumu kabul etseler de, çift olarak kesinlikle süreler uzadıkca iş, aile ve genel hayatta mutlaka karşılarına çıkar. Kopma aşamasına gelirler...



Ya da vajinismus hastalığını yenemeyip durumunu kabullenir kadın. Ve eşinden ayrılma kararı alır. Ama çok sevdiği için eşinin içi kaldırmaz ondan ayrılmayı.



Hatta vajinismusu görmezden gelip, ilişkiye girememe problemine rağmen mutlulardır ve sevgilerini hiç kaybetmezler. Vajinismusu hergün yaşamamak için rafa kaldırırlar. Taa ki gün gelip, çekirdek aile olmak istemelerine kadar ama ama ilişkiye girmeden pek mümkün gözükmemektedir. O yüzden de bebek sahibi olmak için bir şekilde vajinismustan kurtulmalısınız. Gördüğünüz gibi rafada kaldırsanız, görmezden de gelseniz, vajinismusu kabul de etseniz, herhangi bir zamanda hep karşınıza çıkıp mutlaka ve mutlaka çözmeniz gereken bir sorun olarak karşınıza çıkacaktır. O yüzden de sorun o soruyu; "Ya sonra?"



Ya da vajinismusla yaşarken, başka etkenlerinde etkisiyle eşinizden, sevdiğinizden boşanır, yuvanızı dağıtırsınız. Hatta vajinismusu beyininizin arka tarafına iter, umursamazsınız. Nasıl olsa bir daha aşık olmayacaksınızdır. Ama ama hayatınızın bir devresinde vajinismusu yenmek durumunda kalırsınız. Çünkü yeniden birini sever, aşık olursunuz. Bir kadın olarak sevdiğinizle birlikte olmak istersiniz. İşte o yüzden eşinizden boşansanızda sizin yine karşınıza çıkar. Tıpkı Amerika'dan gelen bankacı Merlin Hanım gibi. O yüzden de siz siz olun, vajinismus yüzünden boşanmayın.



Vajinismusla yaşarken, tedaviler sonucunda bir arpa boy alamayıp, sırf bu yüzden çok sevdiğiniz eşinizden ayrılmaya karar verirsiniz. hatta boşanmak için çok kararlısınızdır, ayrı bir eve çıkarsınız. Ama ama ne kadar çok sevdiğinizi anlayıp, tekrar bir çözüm arayışına girersiniz. Size uygun bir tedavi ile çok kısa süreler içinde, eşinizle vajinismus kabusundan kurtulur, daha önce nasıl ilişkiye giremediğinizi anlayamazsınız.



Eşiniz başarısınız vajinismus tedavilerinden sonra hala bir arayış içinde olup adım atmak isterken, siz bir erkek olarak yeni bir tedaviye, yeni bir adıma kendinize göre haklı nedenlerle karşı çıkarsınız ve ne yapmak gerektiği konusunda bir çıkmaztasınızdır. Oysa vajinismus kişiye uygun tedavilerle kısa sürelerde çözülebilir. O yüzden eşinize destek olun.



Hayatınızda nekadar güçlü ve başarılı olursanız olun, vajinismus problemi yaşıyorsanız ve tedavilere rağmen çözemediyseniz, ilişkiye giremediğiniz için kendinizi diğer kadınlardan farklı hissedip, eşinizin sizin için doğru insan olup olmadığını sorgulasanız bile çok az bir gayretle vajinismusu çözersiniz.

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

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Kaynak: www.vajinismusklinik.com