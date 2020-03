Bu ülkenin vatandaşı olarak gündemden haberdar olmak gerek değil mi ?

Neyin gündeminden ?

Her seferinde içim acıyarak artık haber izlemeyeceğim deyip 4 gün sonra açtığımda yine aynı, hep aynı....

Tabi ki vatandaş olarak bu haberlere duyarlı olacağız, tabi ki gücü olanlar zayıfa, muhtaca el uzatacak. Bu bizim insanlık görevimiz.

Ama ateş düştüğü yeri yakıyor işte. Bizlerin çoğu rahat koltuklarımızda sadece izleyiciyiz.

Farkında mısınız yıllar geçtikçe şu meşhur "Millenium"dan beri felakete doğru kendi ellerimizle ilerliyoruz.?

Bu yaşadığımız her olay bizlerin sayesinde gerçekleşiyor çünkü zihinlerimiz hep olumsuz düşüncelerle yüklü.

Ektiklerimizi daha fazlasıyla biçiyoruz..

BENci yaşamlar sürüyoruz. Hep açık arıyoruz, hep eleştiriyoruz, hep mutsuzuz.

Ne kadar felaketin içine girdiğimizi, kendimize ve doğaya ne kötülükler ettiğimizi bir sürü acıyla sınandığımızda anlıyor muyuz acaba?!?

“Ay çok güldüm kesin bir şey olacak” diyen bir toplumun çocuklarıyız biz.

Geçmişimiz, karmalarımız, genlerimiz hep negatif yüklü.

biliyor musunuz ? Dünyanın nasıl bir enerji bağıyla gittiğini anlatıyor. Lütfen linke tıklayın.

Ve 2016 da geldi.

Zaman uçuyor. Hızla yaş alıyoruz. Farkındalığımız müthiş arttı. Merhaba dediğim her insan farkındalıktan bahseder oldu.

Artık pozitif yaşam konuşuluyor, meleklerden yardım isteniyor, bu konular üzerine binlerce seminer yapılıyor, “olumlu düşün olumlu ol” diye bangır bangır sesler yükseliyor, kitaplar çıkıyor.

Kısacası içimizdeki negatiflikleri yok etmemiz için her fırsat elimizin altında.

Peki sadece okuyarak, eğitimler alarak, seminerlere koşarak ve HİÇ BİR ŞEY yapmayarak nereye varabiliriz sizce ?

Bu seminerlerden sonra neler yapıyoruz iyilik adına ? Ya da şöyle sorayım; kaçımız yapıyoruz ?

365 GÜNE 365 HİKAYE

Gelin bu güzel yılda her gün bir canlıya yardım etmeye niyet edelim !

Ve her gün bunları not edelim:)

Yardım etme kabiliyetinizi , bir işe yarama gücünüzü gördükçe daha da şevkli hissedeceğinize iddiaya giriyorum. Mutlu ettikçe mutlu oluruz.

Yardım sadece PARA değildir.

Bir lokmadır, bir sıcak süttür, bir öğüttür, bir baş okşamadır, ağlayanı güldürmektir, bir hayvanı kucaklamaktır, bir tavsiye vermektir, birine iş için el vermektir , selam vermektir, saygı göstermektir, bir çiçeği sulamaktır..

Bu liste uzar da gider. Ve unutmayın;

Her insan, her hayvan, HER CANLI sevilmeyi çok sever.

Hadi bu yıl faydalı olalım, her sevgi dolu iyiliğimizi not alalım ve 2016 sonunda birbirimizle paylaşalım !!

Sevgiyi, sevmeyi, iyiliği yayalım. Güzellik bulaşsın insanımıza ve ülkemize. Aynı 100 maymun teorisinde olduğu gibi...

Siz de var mısınız 365 gün 365 hikaye’ye ?

İYİLİK YAP, İYİLİK BUL

Ünlü aktör Kevin Spacey' nin ödüllü filmi. Orijinal ismi "Pay it forward" . Muhakkak izleyin.

Işıkla, Aşkla, Farkındalıkla kalın:)

Yaşam koçu Duygu Giray

instagram.com/duygugiray

www.duygugiray.com