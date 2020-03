8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Bliss Event'ten "Hepsi Birarada" harika davet

Şimdiye kadar moda ve alışveriş odaklı verdiği 4 davetle ismini başarıyla tanıtan “Bliss Event” bu kez tamamen farklı ve müthiş bir konsept içeriğiyle “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği”ne de katkıda bulunarak 8 Mart Salı günü Raffles otel’de 12.00-20.30 arası tüm kadınlarımızı “içten ve dıştan” mutlu etmeye hazırlanıyor.

ÇYDD’nin “Bir ışık da siz yakın” projesiyle Bliss Event’in “Işıltınızı yansıtın” temalı bu projesi elele veriyor davette. İlk defa dernek yardımına adım atan Bliss event dünya kadınlar günü sebebiyle özellikle genç kızlarımızı hedeflemiş.

Tüm gün boyunca kişisel gelişimimiz için yarım saat aralıklarla konusunun uzmanları seminer verecek. Diğer köşede sağlıklı yaşam, güzellik, moda vs markaları stantlarında satışlar ve uygulamalar yapacak.

Bliss event’in sahibi Sevda Kaya yaptıkları bu dolu dolu çalışmayı şu şekilde tanımlıyor:

“Kadınlar günü olması sebebiyle kadına dair her şeyi barındıran, birbirinden özel konuşmacılarımızla hem workshop ile bilgilenecekleri hem de stantlarda uygulamalarını bulabilecekleri (doktorların da bulunduğu) ayrıca seçkin markalardan alış veriş yapabilecekleri kişisel gelişimden beslenmeye, sağlıklı yaşamdan modaya her şeyi bulabilecekleri (ikramlar ve DJ eşliğinde) keyifli bir alan oluşturduk.”

Peki bunca şeyin kahramanı bu hoş bayan kimdir ?

Sevda Kaya iki çocuk annesi, tam 27 yıl havayolu işletmeciliğinde üst düzey yöneticilik yapmış. Çabuk sıkılabilen bir yapısı var ama konu iş ise çalışmayı çok sevdiğinden fazlasıyla istikrarlı bir kadın. Disiplin, detay ve sonuç odaklılık kendisi için çok önemli.

“Kalite her zaman detaylarda gizlidir felsefesiyle bakarım her konuya ve her olaya, pozitifimdir, enerjik bir insanım, sevgi çoğalır inancıyla ekip çalışması ve kalabalık toplulukları seviyorum ” diyor Kaya.

Ekip çalışması demişken;

Sevda hanım’ın gelini "Bliss Event" ismini bulup projeye başlangıca destek oluyor, yeğen “Elif Gönlüm” proje aşamalarında ev sahipliğini üstleniyor. Kurgu ve organizasyon Sevda hanıma, işin PR ve davetli kısmı ise Elif Gönlüme kalıyor. Müthiş bir sinerji:) Bu süreçte “araştırmacı tarafı kuvvetli ve beni tamamlıyor” dediği markaları bulan sevgili Azra ile de çok iyi bir ekip olduğunu belirtiyor.

“Elif Gönlüm camiada gerek duruşu ,çizgisi ve güvenirliligiyle, gerekse insan ilişkilerindeki pozitifliğiyle toplumda çok seviliyor. Bizim için aile bağları da çok önemlidir, birbirimize bağlıyız, şimdilik halasına destek oluyor” diye devam ediyor Sevda Hanım.

Bliss Event’in çıkış yolu ve hedefi neydi ?

Kaya, yurtdışında gittiği fuarlarda hem çok yorulduğunu hem de istenen amaca ulaşamadığını söylüyor. Bunu tecrübe bilip “peki biz ne yaparsak hem gelen davetliler, hem markalar mutlu olur, hem de herkes sosyalleşir” fikriyle yola çıkıyor. Tabi ki her işte en önemli şey ; “İşi önce kişinin kendisinin sevmesi” diyor.

Sonunda hedef belirleniyor: Butik fuar konseptiyle özgün ve tasarım markalara yer vererek bu markaların tanıtım ve satışına destek olmak, gelen katılımcıların kaliteli zaman geçirmesini sağlamak ve tüm bunları başarabilmek için de sunulan ikramların ve kiralanan yerin yapılan davete yaraşır olması !!!

“Amaç maksimum fayda sağlamak”

Bliss Event’in hizmet sponsoru, dünyanın 35 ülkesinde birbirinden değerli kişisel ve profesyonel gelişim seminerleri düzenleyen ve bu katılımlarda Bill Clinton, Donald Trump gibi dünya devi konuşmacıları getiren “Success Resources” şirketi..

Katılımcı 41 firmada yok yok !

Doğum tarihi analizi yapan Human Design uzmanı, 1 tane mandala uzmanı, 1 tane sağlıklı beslenme doktoru,1 tane refleksoloji uzmanı, 1tane astrolog , 2 tane estetik doktoru ve güzellik bakımı, moda ve aksesuar, takı ve mücevher stantları . Bunların arasında sevgili Işıl Reçber’in sahibi olduğu “Işılreçberbydurudiamond” ı da göreceksiniz. Kadınlarımızı şımartmak için Bliss event’in ayrıca sürprizi de var.

1857 yılında 129 kadın’ın mücadelesi şimdi bizde kutlamaya dönüştü değil mi ?

“Evet “Kadınlar gününün” kutlanmaya başlaması bildiğiniz gibi NYC ’taki Emekçi kadınların greve gitme sonucunda çok acı bir olayla sonuçlanmasından sonra olmuştur. Mücadele kadınlarımızın ruhunda var. Kötü olaylar neticesinde başlayan anma günü şimdi kutlamaya dönüştü. Ama bu kadınlarımızın “biz de varız,biz de önemliyiz” mesajını dünyaya duyurması açısından çok önemli bir gün. Yaşadığınız sürece umutlarınızı yitirmeyin. Tüm kadınlar değerli ve önemlidir.”

Ve başarılı iş kadını Sevda Hanım’dan kadınlarımıza mesaj;

“”Toplum’un şekillenmesinde ve gelecek nesillerin yetişmesinde kadının yeri ve rolü önemlidir. Bunun farkında olarak bu rolünüz için gerekli olan donanımlarınızı geliştirmeye çaba sarf edin öğrenmeye, gelişime açık olun. En önemlisi de kendinizi ve insanları sevin. Kendinize zaman ve emek harcayın.”

Evet sevgili hanımlar "hepsi birarada" bu davete katılmanız için hala önünüzde 2 günlük karar zamanınız var. Kişisel gelişim amaçlı tüm uzmanları aynı anda yakalama fırsatı elinizde. O gün "Herşey dahil" bir şımarma günü sizi bekliyor olacak:)

Buradan beylere de sesleniyorum. Eşlerinize eşlik etmeniz ya da çalışıyorsanız bu etkinliği mutluluğu için hediye etmeniz...Neden olmasın değil mi ?

Hanımlar içte ve dışta güzelleşmek isterseniz "skaya@blissevent.org" dan kendilerine fiyat bilgisi için ulaşabilirsiniz ya da instagram dan bliss event hashtag ile detayları öğrenebilirsiniz. O da olmadı:) benim instagram sayfamda da var:)

Kadınlar gününüz şimdiden kutlu olsun. Her kadın birer emekçidir. HER KADIN ÇOK DEĞERLİDİR.

Kendinize çok değer verin ve kesinlikle değer verenlerle birlikte olun.

Sevgilerimi öncelikle en büyük emekçi olan ev hanımlarına yolluyorum:)

Aşk, Işık, Farkındalık sizlerden yana olsun.

8 mart dünya kadınlar günü kısa tarihçe ;

8 Mart 1957 tarihindeNew York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancakpolisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın ve yığınsal olarak kutlandı, kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam ediliyor.