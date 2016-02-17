Ben bunu hak etmek için ne yaptım?

Biz insanlar, şuurlu olma yolunda çabalayan “az şuurlu varlıklar” HAK ETMEK fiilini genelde birbirimizden olumsuz şekillerde duymaya alışığız.

“Bana bunu yaptı, ben bunu hak etmedim” “Falancanın oğlu, filancanın kızına neler yapmış kız hiç hak etmedi bunları” “Gencecik öldü, hak etmedi”

Bu “hak etmeme” yani kısacası haksızlığa uğrama durumu dünyamızın şu anki gidişatında başrol olmaya başladı. Çünkü art niyet iyiliğin önüne geçti.

Hepimiz kullanıyoruz bu fiili, ben de kaç defa söyledim ta ki farkındalığımı iyice fark edene kadar !

Her seferinde toplum olarak ne diyoruz : “Vardır elbet bunda da bir hayır”

Öyleyse başımıza gelen olumsuz durumlar bizleri daha büyük felaketlerden kurtarmak için oluyorsa “hak etmek, hak etmemek” gibi bir kavram söz konusu olamaz çünkü bedenin değil ruhun tekamülü asıl söz konusudur.

Hak etmek nedir ?

Türk Dil Kurumu der ki “Bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek” yani derslerinize çok çalışır ve takdir getirirsiniz.

“Layık olduğu kötü karşılığı almak” yani birine ticarette kazık atmış bir adamın aniden para kaybetmesi diyelim. Ben bunu “İLAHİ ADALET” olarak yorumlarım.

Bu iki açıklamanın da özeti aslında “İyilik yap, iyilik bul. Kötülük yap, kötülük buldur.”

Yine geldik enerji olayına:) Yüreğinizle düşündüğünüz herşey başınıza gelecektir. Güzel bir insan hakkında kötü düşünürseniz, kötülük yaparsanız er ya da geç layığınızı bulacaksınızdır. Güzel bir insan hakkında siz de iyilik düşünürseniz ödülünüzü bulacaksınızdır. Bu yüzden gün boyunca aklınızdan geçen HER KELİMEYE çok dikkat edin.

Şimdi bu hak etmek fiilini gündelik yaşama taşıyorum;

Bir düşünün herhangi bir ilişkinizde, bu kızarkadaşınızla olsun-sevgilinizle,kardeşinizle olsun vs.. birşeylerin yanlış gittiğini görüyorsunuz, size devamlı sinyaller geliyor. Belki acı da çekiyorsunuz, canınız yakılıyor. Size kazık atılıyor. Kendisi yanlış hareketler içindeyken size suçlu damgası vuruyor. Defalarca yalanlara şahit oluyorsunuz. Yaptım dediğini yapmadığını görüyorsunuz. Sözler veriliyor, biri bile tutulmuyor. Belki şiddet görüyorsunuz. Sizi aşağı çeken her tür hakareti işitiyorsunuz. Kızarkadaşınız size iyi görünüp arkanızdan iş çeviriyor. Sevgiliniz bir iki kere yakaladınız ve sizi aldatıyor. Akrabanız habersiz hakkınızı yiyor, ortak hesabınızdan paraları çekiyor. İş arkadaşınız kuyunuzu kazıyor. Vesaire, vesaire……..

Siz tüm bu işaretleri görüyor ve devam ediyorsunuz.

Ve sonra diyorsunuz ki: “Ben bunu hak etmedim”

Üzgünüm ama HAK ETTİNİZ. Başınıza gelen, gözlerinizle gördüğünüz bir çok şeyi GÖRMEZDEN GELEREK, SÜRECİ UZATARAK hak ettiniz.

Çünkü bunların olmasına siz izin verdiniz.

Dostluklar ya da ilişkiler koptuğunda kendinize şunu demiyor musunuz: “Ben aslında görmüştüm, fark etmiştim, hissetmiştim”

İşte size anlatmak istediğim tam da bu.

“Ben iyi bir insanım” “Çok sevdim” diye bahanenizi ortaya koyarak, kötülüğünü gördüğünüz bir kişinin değişmesini bekleyerek sadece kendi hayatınızdan çalarsınız. Değişirse ne ala.

Ya da egonuz, hırslarınız için devam ederek yine sonunda üzülen siz olursunuz.

Lütfen ÖZDEĞER' inizi bir testten geçirin.Acaba kendinizi mi sevmiyorsunuz ? Hatırlatayım "Siz, Allah'ın bir mucizesisiniz ! "

“Yol yakınken….” Hanımlar, Beyler……”YOL YAKINKEN…..”

Not: İlişkiler dışında olağanüstü durumlar hakkında ahkam kesmiyorum. Ani hastalıklar, ani ölümler, savaşlar (Aslında bunlar bile bizlerin karmasının sonucundan başa gelse de delirmemek adına derinlere inmemeliyiz)

Yaşadığınız haksızlıklara yanıt “Hak etmedim” değil, “Haksızlığı fark ettiğim anda yolumu değiştirdim” olmalıdır.

Size yapılan, maruz kaldığınız sözler ve davranışlar karşınızdakinin kendi öz’üdür. Sizi ayna görür ve kendi karakterini yansıtır. Bunun bilincinde olun, yapılanı ya da o kişi sizseniz ne yaptığınızı FARK EDİN !

"Olmadı diye sızlandığın duaya, gün gelir olmadı diye şükredersin" der Şems. Bu da kulağımıza küpe olsun:)

Herkesin layığını bulmasını diliyorum.

Işık dolu sevgiler gönderiyorum.

Duygu GİRAY

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