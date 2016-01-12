BEN GELDİM, HOŞ GELDİM :)

Ben geldim, hoş geldim, tüm heyecanımla, ışıkla, sevgiyle geldim:)

2016’ya en sevdiğim işlerden biriyle “MERHABA” diyorum.

Çift sayıları her zaman çok sevmişimdir ve bana uğurlu geleceği inancını taşırım.

Öyleyse şanslı gelecek, hatta geldi bile:)

Sanırım artık bilmeyen yoktur;

Ne düşünürseniz ER ya da GEÇ olacaktır.

"İnsan ne düşlerse o zaten gerçekleşmiş demektir. Sadece görünebilir olması biraz zaman alır" diyor yazar Stefano d'Anna.

Ve ışığımız Mevlana diyor ki ;

“Kardeşim sen düşünceden ibaretsin

Geriye kalan et ve kemiksin

Gül düşünürsün , gülistan olursun

Diken düşünürsün dikenlik olursun”

Kısacası biz düşündüklerimiziz. Biz düşündüklerimizi yaratıyoruz.

O yüzden mümkün olduğunca, gerekirse zorlayarak gülleri düşünmeye devam edeceğiz çünkü bu hayat bizi bir sürü dikenli insanlar ve dikenli yollarla zaten sınıyor. Herkes tekamül yolunda kendi görevini ifşa ediyor. Sıkıntı yaratarak, zihnimizi endişelerle doldurarak, kötü düşünerek varabileceğimiz bir istasyon inanın ki yok. Hayat treni sürekli gidiyor. İyisi mi en güzel şekliyle yolculuğun tadını çıkaralım.

Başımıza gelen her olayın -kesinlikle- bir sebebi olduğunu düşünerek bizler GÜL’ü düşüneceğiz, GÜL’ü davet edeceğiz.

Sizlere elimden geldiğince gül kokulu yazılar sunacağım, hizmet edeceğim, eğitimlerimden aldığım her şeyi paylaşacağım, bol bol en büyük tutkum olan seyahat yazıları da yazacağım.

Beni daha yakından tanımak isterseniz facebook ve instagramda daha bebek adımları atan sayfalarım var. “Yaşam koçu Duygu Giray” yazarsanız karşınıza çıkacaktır.

BU TEŞEKKÜRLER SİZE

Bu “MERHABA” yazımı yeni yılımızın ilk teşekkürleri ile bitirmek istiyorum.

Milliyet ailesine girmeme destek çıkıp bana ilk 2016 hediyesini veren çok sevgili Papatya ve Hande hanımlara, sayfa açılışımı yapan Başak hanıma kocaman bir teşekkür ediyorum. Onların da 2016 için ilk diledikleri hemen gerçek olsun:)

Şu anki Duygu’yu yaratan dikenli tüm insanlara ve teşvik eden tüm güzel yüreklere çok teşekkür ediyorum.

Beni böylesine güzel yetiştiren “AİLE” olmak kavramını tam anlamıyla yıllardır yaşatan canım ANNEM, canım BABAM ve canım KARDEŞİME sonsuz teşekkür ediyorum.

Ve bu yazıyı okuduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.

En faydalı yazılarımla hayatın içinde buluşmak üzere o halde..

Hayat bir mucize, tadına doya doya varın..

Işıkla, aşkla, farkındalıkla kalın..

DG

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instagram.com/yasamkocuduygugiray

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