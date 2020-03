BİKAP'tan "Yarının Devleri Çocuklar" için müthiş kermes

Geçenlerde güzel yüreklerin buluştuğu Florya Kaşıbeyaz Gala’da BİKAP’ın (Başarılı iş kadınları platformu) ilk projesi florya kermesine davetliydim. Bu gösterişli kermesin en güzel yanıysa giriş ücretlerinin tamamının “Yaratıcı çocuklar derneği” ne bağış sayılacak olmasıydı.

Projenin teması “Devler GALA’da” ..

Kim bu devler ? Bu devler birer anne, bu devler birer başarılı iş kadını !

Ev sahipliğini güzeller güzeli Seda Kaşıbeyaz üstlenmiş, çok da iyi etmiş. Kaşıbeyaz’ın cıvıl cıvıl ve ferah mekanından daha iyi bir yer düşünemedim açıkçası. Müthiş bir atmosfer vardı. 51 güçlü “Hem anne hem başarılı iş kadını” kendi standını özene bezene hazırlamıştı. Başka bir stand vardı ki mücevherleriyle pırıl pırıl her geleni çağırıyordu. “Lion Diamond” Öznur Yakın, bu özel projenin sevgili Seda Kaşıbeyazla birlikte diğer ana sponsoruydu..

Gelelim BİKAP’ın bu değerli projesinin baş mimarına.. Yani BİKAP kurucusu ve proje sorumlusu sevgili Bilge Eren’e;

Bilge Eren, Bilgi üniversitesi reklam ve halkla ilişkiler mezunu. Ama her şeyden önce biri 9, diğeri 1 yaşında iki çocuk annesi. Aile mesleği olan yayıncılık hayatına anne olmadan önce fazlasıyla doymuş disiplinli, çalışkan ve azimli, bir o kadar da mütevazi ve yardımsever bir anne- kadın. “Çocuklarım için ara verdim” dediği dönemlerde bile Erdoder (Erken doğan bebekler), böbrek vakfı gibi çoğu derneğin yönetiminde aktif görev almış.

“Dernekler artık benim misyonum haline gelmiş, insanlar benden sosyal sorumluluk projeleri bekler olmuşlar” diyor Eren ve özlediği aktif iş hayatıyla derneği nasıl ilişkilendiririm düşüncesiyle çok uğurlu geldiğini belirttiği BİKAP projesine hatta ismine bile aniden karar veriyor.

Rüyasında rahmetli anneannesini görmüş.

Bilge Eren dik duran, çok güçlü bir kadın. “Anneannem de çok güçlüydü” diye belirtirken gözleri doluyor. Anneannesinin rüyasında kendisine bu kermesi yapma konusunda destek verdiğini, çok başarılı olacağını ama kimseye hemen söylememesi gerektiği konusunda anneannesinin uyardığını” anlatıyor.

Sonuç mu ? Bilge Eren güzel yüreklerin birleştiği kermesi yaptı ve çok başarılı oldu:)

Peki neden Yeşilköy-Florya tarafı ?

Yeşilköy insanlarını ve oturdukları semti zenginliklerine rağmen markalardan uzak “Bakir” bölge olarak tanımlayan eski yeşilköylü Eren “vakti gelmişti” diyor ve bu bölgenin en köklü firması Kaşıbeyaz’ı da arkasına alarak “Başarının anahtarı inanç ve risk almaktır” düşüncesiyle yola çıkıyor.

İyi ki bu yola çıkmış çünkü daha günün yarısında katılımcılar 500 civarı müthiş bir sayıydı.

Ana-baba günü dediğimiz gün yaşandı Kaşıbeyazda. Ve Kaşıbeyaz Lezzet Grubu tüm gün boyunca ziyaretçilere özel lezzetli sunumlar ikram etti.

Bir düşünün kermesle gözünüzü ve yılların markası Kaşıbeyaz ikramlarıyla midenizi şenlendiriyorsunuz. İlk proje eksiksiz düşünülmüş ! BİKAP çok özel bir yolda ilerliyor.

Peki BİKAP’ın yardım eli kimlere kadar uzanacak ?

Bilge Eren diyor ki “BİKAP bir dernek ya da vakıf değil, bizler yalnızca aynı amaç doğrultusunda toplanmış mesleğini seven anneler ve iş kadınlarıyız. Her kermeste başarımızı ve yardımlarımızı daha da katlamak istiyoruz. Yaradan’ın ayırmaya kıyamadığı iki varlığız biz, anne ve çocuğu. Bu yüzden her alanda ağırlıklı çocuklar’ a yardım olmasına çok dikkat ediyoruz. Bizler en önce anneyiz. Ama bu demek değildir ki başka kuruluşlara da yardım etmeyeceğiz. Bizimle iş birliği yapmak isteyen tüm dernek ve vakıflara kapımız sonuna kadar açık olacak.”

Ve devam ediyor:

“İlk Projemizde yolumuz çok güzel bir dernekle birleşti. Özge Günaydın, Didem Çapa, Demet Sabancı bizlere örnek, ekol iş kadınları. Her birine ve bana ilk inanan ana sponsorlarıma sonsuz teşekkür ediyorum”

Evet..

Sektörlerinde başarısını ispatlamış, alanlarında etkili ve söz sahibi kadınlar, farklı sosyal sorumluluk projelerinde BİKAP çatısı altında toplanmaya hep devam edecekler.

Böyle mutluluk ve iyilik saçan projelere katılımınız dileğiyle:)

Haberdar edeceğim.

Sevgi, aşk, ışıkla kalın.

DUYGU GİRAY

