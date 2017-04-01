Bir insanın olmadık sözüne,

Bir diğerinin çirkin tavrına,

Başkasının bilip bilmeden yersiz eleştirilerine,

Günü kötü geçiyor diye seninle uğraşanlara..

Alınıyorsun,

Kızıyorsun,

Karşılık verip 'altta kalmayayım' diyorsun.

BOŞVER gerçekten boşver..!

Neden tanıdığın,tanımadığın için kendini yormayı seçiyorsun?

Bilmen ve anlaman gereken tek şey ;

Karşındakinin derdi kendisiyle !

Sana değil, kendine yapıyor. ??

Sana söylediği her kötü söz, bir bakış, bir hakaret..

Kendine saygısızlığı...kendini sevmeyişi.. belki sevmeyi hiç ama hiç bilmeyişi.....!

Çünkü sevginin ne olduğunu öğrenememiş bir insanın tek öğrendiği kötülüktür:(

Suçlu kim? O mu? Yetiştiren mi? Kader mi ?



Suçlu yok..

Herkes kendi rolünü oynuyor bu hayatta..

Ve herkes seçimleriyle yaşıyor..

Yani anlayacağın;

Herkes kendi realitesini yaşıyor.

Bir kanayan yara, bir bakış, bir kelime, bir iç kavga!!!!

Tüm olumsuzluklara sebep oluyor !

O yüzden sen..

Lütfen egonun tuzağına düşme..

Böyle kişilerle karşılaştığında Allah'tan merhamet dile.

Hiçbir durumu kişiselleştirme!

Bu tarz insanlar sana konusmuyor;

Kendi sınırlı düşünceleri, güvensizlikleri, korkuları, ihtiyaçları, kıskançlıkları ve asıl tüm bunların baş sebebi olan sevgisizlikleri su yüzüne çıkıyor..

Ve sana kötü davranıyor.

Kişi ne yaparsa kendine yapıyor.

Hep kendine....

Hep söylerim;

Kendisiyle mutlu olanın kimseyle derdi olmaz..

BOŞVERMEYİ ÖĞRENMELİSİN :)

Aşk, farkındalık ve sevgiyle kalın güzel insanlar:)

Duygu giray yaşam koçu