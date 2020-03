Bu 5 mucizevi Tibet hareketini yapan yaşlanmıyor !

Yıllar yıllar önce okumuştum “Tibetin gençlik pınarı” kitabında.

Tabi o zamanlar farkındalığım bu tarz kitapları satın alarak başlamış olsa bile belli ki ben farkında değildim:)

Şimdi size bu 5 adet vaktinizden hiç çalmayacak hareketleri ÜŞENMEDEN her sabah yapın desem, daha da gençleşeceksiniz desem, hücreleriniz taptaze olacak desem… denemeye değmez mi ?

Köşemde detaylı paylaşacağım ama tabi isterseniz bir an evvel kitabı bulun ve evinizin rafında yerini alsın.

Dünya hızla değişiyor. Fiziksel formlarımızdan ışık bedenlerimize doğru muazzam enerjiler akıyor. Belki fark ediyoruz belki etmiyoruz..Bu aşamada sağlıklı beslenerek, bol su içerek, beden karmalarımızı temiz tutarak ve meditasyonlar yaparak biz de katkılar da bulunmalıyız.

Gelelim fiziksel bedeni yaşlandırmayan 5 adet mucize tibet hareketine:

Başlangıçta her hareketin 3 kez yapılması tavsiye ediliyor. Daha sonra her hafta tekrar sayısını 2 şer arttırarak 21 tekrara ulaşıncaya kadar arttırmaya devam edin.Yani 2.hafta her hareketi 5 kez, 3. hafta 7 kez, 4. hafta 9 kez ve bu şekilde arttırmaya devam edin 10 hafta sonra her hareketi 21 kere yapabilir duruma geleceksiniz.

Bu 5 hareketi tamamladıktan sonra ılık yada serin suyla duş almanız tavsiye ediliyor. Ama asla soğuk suyla yıkanmayınız.

Bu aman da neymiş dediğiniz ya da giderek zor gelmeye başlayan hareketler sizin enerjinize nefesinizle birlikte çok şey katacak ve belki çok kısa bir süre sonra hayata bakış açınızı, yaşam tarzınızı tazeleyecek. Lütfen küçümsemeyin !

HAREKET 1;

Faydaları : Dolaşımı geliştirerek varisli damarlar, osteoporoz ve bas ağrılarına iyi geliyor. Her gün yapmak tüm bedeni gençleştiren bir süreci başlatabilir.

Uygulanışı : Kollarınızı iki yana açarak avuç içleriniz yere bakacak şekilde saat yönünde dönün.

HAREKET 2;

Faydaları : Tiroit bezi, böbreküstü bezleri, böbrekler, sindirim organları ve prostat ile rahmi de içine alacak şekilde cinsel organlar ve bezler üzerinde onarıcı bir etkisi var. Arterit, osteoporoz, düzensiz regller, menopoz semptomları, sindirim ve bağırsak sorunları, sırt ağrısı, bacak ve boyunlardaki sertliğe iyi geliyor.

Uygulanışı :

1-Sırtüstü yatarak ellerinizi vücudunuzun yanına koyun.

2-Çenenizi göğsünüze doğru yaklaştırın

3-Bacaklarınızı yere dik olacak şekilde kaldırırken dizlerinizin dik olmasına gayret edin

HAREKET 3;

Faydaları : İkinci gibi üçüncü de tiroit bezlerini, böbreküstü bezleri, böbrekleri, sindirim sistemi organlarını ve prostat ile rahmi de içine alarak cinsel organları gençleştiriyor. Menopoza girmiş ve düzensiz veya tembel regl dönemleri geçirme eğilimindeki kadınlar için özellikle iyi.

Uygulanışı :

1-Vücudunuzu dik tutarak dizlerinizin üzerinde durun.Ellerinizi kalçalarınızın altına dayayın

2-Çenenizi göğsünüze yaklaştırın.

3-Başınızı yavaşça mümkün olduğu kadar geriye doğru eğerken,sırtınızı arkaya doğru esnetin.

HAREKET 4;

Faydaları : Tiroit bezi, sindirim sistemi, prostat ile rahmi de içine alacak şekilde cinsel organları ve bezleri dolaşım ve lenfatik akış üzerinde canlılık veren bir etkisi var. Karın bölgesini, uylukları, kolları ve omuzları güçlendirir. eğer sinüs tıkanıklığınız varsa bu hareketin burun deliklerinizi açtığını da fark edebilirsiniz.

Uygulanışı :

1-Bacaklarınızı ileriye doğru uzatarak yere oturun.Ayaklarınız hafifçe aralık olsun ve ellerinizi yere koyun

2-Çenenizi göğsünüze doğru eğin.

3-Başınızı mümkün olduğunca arkaya doğru eğin.

4-Kollarınızı düz tutarak ayak tabanlarınızı ve ellerinizi yere basarken dizlerinizi kırın ve gövdenizi yere paralel olacak şekilde havaya kaldırın.Adalelerinizi bir süre kasın ve ardından gevşeyin.

HAREKET 5;

Faydaları : Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olan dolaşım ve lenfatik akışın geliştirilmesine yardımcı olur. Derin soluk alıp vermeyi, enerji ve canlılığı uyarır. Diğer hareketlerde olduğu gibi özellikle menopoz ve düzensiz regl dönemleri semptomlarını hafifletiyor.

Uygulanışı :

1-Kollarınız dik ve bedeniniz aşağı sarkmış halde ( kobra yılanı ) şeklinde durun. Avuçlarınızı yere koyun. Başınızı yumuşak bir şekilde mümkün olduğu kadar geriye yatırın.

2-Ayaklarınızı ve ellerinizi oynatmadan,kalçanızı yukarıya kaldırın ve vücudunuzla ters "V" şekli meydana getirin. Çenenizi göğsünüze doğru yaklaştırın

Youtube sayfasına girip “5 tibetan rites full demo” yazdığınızda burada bahsetmiş olduğum tüm hareketlerin videosunu bulacaksınız.

Şifa olsun:)

Aşk, farkındalık ve ışıkla kalın…

DUYGU GİRAY

