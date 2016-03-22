FENG SHUİ ile hem evlerinizin enerjisini düzenleyin hem de hediye çekilişine katılın..

Doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekânlarda harekete geçirme yöntemlerini gösteren eski bir Çin öğretisi Feng Shui, günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başladı. Hepimiz kitaplardan, televizyondan biraz bilgi sahibiyiz. Bu yüzden ben de sağdan soldan duyduklarımla değil, bu konuda eğitim alan bir uzman ele bırakma kararı aldım bu yazımı..

Dünyalar güzeli Ela’nın annesi sevgili Ceren Ateş ile tanıştırayım sizi. Restoran açılış aşamasından, çocuklarının uyku düzenini dengelemeye.. her kesimden danışanları var. Los Angeles'ta iç mimarlık okurken Feng Shui ile tanışıyor. 2007 yılında hobi olarak hayatına girmesinden sonra Esra Koyuncunun seminerine katılıyor ve en sonunda hamilelik döneminde Master Raymond Lo'dan ve Master Esra Koyuncu'dan eğitimlerini tamamlayarak bu mesleğe adım atıyor.

*Cerenciğim kimlerle çalışmalar yapıyorsun?

Feng Shui danışanlarım genelde hayatında yardıma ihtiyacı olan, bir eksik veya sorun hisseden herkes ile oluyor. "Genel olarak her şey yolunda ama bir türlü para akışı yok" diyen danışanlarım var. En son olarak Bağdat caddesinde restoranları olan bir müşterim oldu, hatta yeni restoranı açılmadan Feng Shui uygulaması yaptık ve açması gereken gününe kadar birlikte seçtik. Çoğunlukla çocuk sahibi kişiler evlerinin Feng Shui'sini dengelemek istiyor çünkü çocukların uyku problemi, sık hasta olmaları gibi sorunları da evin yerleşim hatasından dolayı kaynaklanıyorsa çözümleyebiliyoruz. Danışanlarım arasında; evlilik ve aşk arayan bekarlar, güzellik merkezleri, inşaat şirketleri, hamile kalmak isteyenler, avukatlar, ev satın almak isteyenler gibi geniş bir yelpaze var.

*Herkes uyanmaya başladı. Yaşamda her şey enerjiden oluşuyor…

Evet, hayattaki her şey enerjilerden meydana gelir ve biz de zaman içerisinde bu enerjilerden iyi veya kötü olarak etkileniyoruz. Bunları dengeye getirmek hepimizin amacı ve dediğiniz gibi artık birçok ruh uyanıyor ve bedeni için doğru yolu arıyor.

*Ruhumuz bir şey olumsuzsa türlü işaretlerle muhakkak uyarıyor. Peki, Feng Shui’yi bu enerji bolluğunun neresinde konumlandırıyorsun?

Kesinlikle! Özellikle bayanlarda bu uyarmayı çok net görüyorum. Bir sıkıntı var hissediyorum ama ne bilmiyorum diye gelen bayan danışanlarım çoğunlukta. Onun sıkıntısını isimlendirip, dengelediğimizde hem içsel huzurunu bulmuş oluyor hem de içgüdülerinin ne kadar güçlü ve dinlenmesi gereken bir araç olduğunu anlıyor kişi. Feng Shui felsefesi hayata ve toprağa yaptığımız yaptırımın bize geri dönüşünü anlatan bir araç. Bolluğu da gösteriyor, sıkıntıyı da. Eğer ki bu enerji alanları ile uyumlu yaşamazsak hayatımızda zorluklar artıyor, Feng Shui gibi araçlar sayesinde ise bu enerjileri dengeye alıyoruz ve bolluğu hayatımıza çekmiş oluyoruz.

*Peki Feng Shui ye göre iyi ve kötü enerji nedir?

Feng Shui'ye göre şu an içinde bulunduğumuz döngüde (Bu döngü 2004-2024 yılları arası) üç adet iyi enerjimiz, iki nötr enerjimiz, dört de kötü enerjiler bulunmakta. İyi enerjiler, bolluk bereket gibiyken, kötü enerjiler de kavga, hastalık, skandal ve talihsiz olaylar gibidir. Bütün bu enerjiler hem yaşam alanında bulunur, önemli olan çalışma masanızın ve yatak başınızın bereketli enerjilerde olması. Diğerleri bir şekilde tedavi edilerek dengelenebiliyor.

*Ben mor rengi çok seviyorum:) Fazlası zarar mı? Belli bir eşyaya belli bir renk olmalı durumu var mıdır?

Her şey de olduğu gibi enerjinin de azı da fazlası da zarar :) Doğu felsefesine göre denge unsuru çok önemli. Bir renk veya enerjiye olan ihtiyacınız/ sevginiz, bulunduğunuz döngüdeki ihtiyaçtan da kaynaklanıyor olabilir. Bunu bir tek renklerle değil besinlerle de takviye etmek gerekebilir. Bunun cevabını verecek olan Kaderin Dört Sütunu olarak isimlendirilen Çin Astrolojisidir. Belli bir eşyaya belli bir renk olmalı durumu yoktur ama yaşam alanlarımız 8 dilime bölünür ve her dilim için bir çeşit mobilya ve renk atanır. Mesela ağaç ağırlıklı olması gereken dilimdeki mobilyaların ahşap mobilya ağırlığında olmasını ve renk olarak da mavi, yeşil ve kahverengi tonlarını tercih etmesini öneririz.

*Evrende, her şey beş temel elementten oluşur: metal, su, ağaç, ateş ve toprak. Her analiz bunlara göre mi yapılıyor. ?

Evet, her analiz bu elementlerin yapıcı ve yıkıcı döngüsüne göre anlatılır. Beş element döngüsündeki bir önceki, bir sonraki elementin desteğini alarak bulunan elementi dengeye getirmeye çalışırız. Buna ya tedavi etmek için ya da aktive etmek için kullanırız.

*Feng shui de aşk köşesi, bereket köşesi gibi 9 bölge olduğunu biliyorum. Detayları senden bekliyorum.

Sizin bu bahsettiğiniz "Bagua yerleşimi" adı verilen evin kapısını arkanıza alarak evin planını 9 eşit parçaya bölme sistemidir. Buna göre bereket, sağlık, aşk köşeleri çıkar. Bizim uygulamamız da yaşam alanının zaman faktörü de işin içine katılır ve ev pasta dilimleri gibi merkezden 8 eşit parçaya bölünür. Bu bölünme işlemi evin yüzü bulunduktan sonra gerçekleşir, tesadüfi değildir. Uçan yıldızlar teoremi olarak bilinen teoremi yapabilmek için de yaşam alanının inşaatının bitiş tarihi alınır ve yıldızlar uçtuktan sonra her dilime bir yıldız yani rakam düşer. Buna göre enerji alanlarını okuruz ve her dilimde neler yapılması gerektiğini anlatırız.

*Çoğu kişi ev eşyalarını oda kapılarının konuma göre düzenliyor. Feng shui yi bilmiyor. Bilinçsiz bir şekilde sadece bir köşeyi bile doğru koysalar yaşam akışı farklılık gösterir mi?

Kesinlikle gösterir. Mesela uzun bir koridorun sonunda uyuyan kişi gece boyunca zehirli okun etkisinde olacağı için çok yorgun kalkacaktır, yatağının yerini değiştirmesi bile bu konuda yardım sağlar. Aynı zamanda yattığı yerden aynada kendini gören kişilerde çok yorgun kalkarlar bu da kötü bir enerjidir, aynayı en azından uyurken örtmesi önerilir. Yatağın pozisyonu cam kafaya, kapı ayaklara gelecek şekilde olması da kişinin tüm enerjisinin kaçmasına sebep olacaktır. Bu gibi ufak tefek şeylere dikkat ederek bile konumlandırılırsa mutlaka değişimi gözlemleyeceklerdir.

Ayrıca Feng Shui felsefesine göre evin giriş kapısının hemen karşısında bir başka kapı, cam ya da ayna olması iyi değildir. Gelen enerjinin kaçmasına sebep olur, evin içinde yaşam enerjisi düşer. Aynı zamanda aynaları biz iyi enerjileri yayması için kullandığımız için bereket olan dilimlerde kullanmayı tercih ederiz.

*Evin feng shuiye göre düzenlenmesinden sonra belli bazı talihsiz olaylar olabilir diyorsunuz? Dikkatimi çekti? Ne gibi olaylar ?

Enerjiyi harekete geçirdikten sonra bir temizlenme süreci vardır. Bu süreç sigarayı bırakan kişilerin ilk başta öksürmesi gibidir. Temizlik sürecini bir nevi test olarak da görüyorum. Bakalım bu değişimi gerçekten istiyor musun gibi enerjinin size sorusu gibi.

*Minimalizm önemli mi feng shui de?

Evet önemli çünkü ne kadar çok eşya o kadar çok yaşam enerjisinin akışında tıkanıklık demek. Ne kadar çok toz o kadar çok chi(yaşam enerjisi) enerjisinin durması demek! o yüzden minimalizm önemli ama kültürümüze çok empoze edemeyeceğimiz bir durum. Ben bunu sadece kullanmadığınız eşyaları “bir gün kullanırım” diye bekletmeyin olarak danışanlarıma söylüyorum çünkü bu durumda hayat da sizi bekleme haline alıyor ve bereketin size gelmesini engelliyor. Aynı zamanda kırık ve bozuk eşyalarda vücudumuzda temsil ettiği yere göre hastalık sebebine kadar sıkıntılar çıkartabiliyor.

*Negatif enerji alanını temizlemek açısından hangi bitkileri, özellikle nereye konmasını öneriyorsunuz?

Negatif enerji temizliğinde ben adaçayını ya da üzerlik otunu yakmayı tercih ediyorum ama Feng Shui felsefesine göre en önemlisi evin güzel havalandırılmasıdır. Toprak içinde yaşayan bitkiler iyi enerjileri aktive etmek için kullanıldıkları için de evin bereket dilimleri bulunduktan sonra bu dilimleri yerleştirmeyi tercih ediyoruz ama asla yatak odasına değil. Yatak odasında canlı bitki koyduğumuz tek istisnai durum hasta insanlar için geçerli…

*Okurlarımın tüyolara ihtiyacı var Birkaç faydalı taş (kristal) ismi alalım mı?

Özellikle ders çalışan ve sınav döneminde olan çocukların konsantrasyonunu arttırmak için çalışma masalarına kristal koymayı öneriyoruz. Aynı zamanda Pagoda adı verilen Çinlilerin ünlü heykelciğini de çalışma masasına koyunca hem konsantrasyonda hem de yazım gücü açısından etkileri oluyor. Doğal taşlar yine canlı çiçekler gibi bereket köşelerine konmalı ya da nötr enerji dediğimiz dilimlere konulabilirler. Burada türü kişinin neye ihtiyacı olduğuna göre değişir. Kişinin aşk hayatını canlandırmaya ihtiyacı varsa aşk köşesine pembe kuvars bir çift taş (kuş sembolü) koymasını öneririz.

*Evlerin var da vücudumuzun feng shui si var mı?

Vücut Feng Shui'sini Çin Astrolojisi ile detaylı olarak anlatıyoruz. Her element vücudumuzda bir duyguyu temsil ettiği gibi bir bölgeyi ve organı da temsil eder. Hepsinin sağlıklı olması için de bütün elementlerin dengesi gerekir. Bu sebeple mesela bayanların haritasında çok su olması hormonal dengesizliği gösterdiği gibi bunun dengesizliğinde de hem Çin Astrolojisinden hem de Feng Shui'den destek almak gerekir.

*Uyguladığınız çin astrolojisinde kişiyle ilgili ortaya çıkarttığınız en önemli unsurlar neler ?

Çin Astrolojisi 5 element ile hayatın ve kişinin 5 hayati döngüsünü okur. Birincisi etrafındaki insanlardır (bunlar ailesi olabileceği gibi, arkadaşları ve tanımadığı insanları da kapsar), ikincisi beceri elementi dediğimiz kişinin performans sergilediği her şeydir. Kendini ifade etme, sanatsal ve doğurganlıkla ilgilidir. Üçüncüsü para elementidir (erkekler için bu bayan elementidir aynı zamanda), dördüncüsü güç elementidir (bayanlar için de bu erkek anlamına da gelir) ve son olarak kaynak elementidir. Kaynak elementi de eğitimimiz, dinimiz, kendimize kattıklarımızdır. Bu döngülere bakarak kişinin iş, aşk ve sağlık potansiyelini çıkarırız ve içinde bulunduğu döngüde hangisine nasıl yardım etmesi gerektiğini, nasıl yol izlemesi gerektiğini gösteririz. Çatışmaları varsa koruyucu semboller veririz.

*Bizim bildiğimiz astroloji bir yol haritasıdır. Çinliler ne olarak tanımlıyor kendi astrolojilerini?

Doğu felsefesi bu astrolojiyi “kaderi okumak” olarak yorumluyor, bu sebeple ismi “kaderin 4 sütunu”dur. Çünkü doğduğumuz anda yıldan, aydan, günden ve saatten ikişer element birleşir ve bunlar 4 sütun olarak yazılır. Sonra da bunlara bağlı olarak şans dönemlerimizin sütunları oluşur ve bu sütunlar bize hayatımızdaki belli başlı olayları önden görüp uyarmak için bir araçtır. Uygulaması ise kişinin kendi seçimidir.

*4 sütun teoremi belli bir dönem aralığı için mi detay verir?

Her 10 yılda bir kişinin içinde bulunduğu enerji elementi değişir. Dolayısıyla Çin Astrolojisi olan 4 sütun teoremi o 10 yıllık dönemde neler olacağını genel olarak anlatır. Yılların etkisi ile bu şans döneminin daha iyiye mi kötüye mi gideceğini anlatır.

*Şunu hemen evinizde yapın diyeceğiniz bir şey var mı okurlara?

Şu ara şehir olarak büyük bir yıkım enerjisi içindeyiz ve bunlar evlerimizi de çok etkiliyor. Bundan korunmanın en iyi yöntemi etrafınızda yıkılmakta olan eve doğru bagua aynası koymaktır. Ayna evin içine değil yıkılmakta olan binaya dönük olmalıdır ki. Konkav olan aynalar kötü enerjiyi kendisine yansıttığı için bagua aynalarında da genel olarak bu tip aynalar bulunur ama düz aynalılarda aynı görevi görecektir.

Ve yukarıda da bahsettiğim gibi her türlü fazlalıktan, yoğunluktan kurtulun. Bahar temizliği yapmış gibi kendinizi yenilenmiş ve hafiflemiş hissedeceksiniz. İşte o yaşam enerjisinin tekrar akmaya başladığının belirtisidir.

*Gelelim en önemli bölüme ; Aileler için çocuk odası tüyolarına:)

Çocuk odasının genel yatak odalarına göre bir farkı var; o da çocuklar odalarını sadece uyumak için değil aynı zamanda oyun oynamak ve ders çalışmak için de kullanıyorlar. Dolayısıyla oyuncak dolu olabiliyor odalar. Ancak bu kadar çok aktif enerjinin olması çocuğun uykusunu kaçırabilir. Odalarda en önemli özellik odanın yin enerjide yani sakin enerjide olmasıdır, yoksa çocuğun uykusunun kaçması ile sonuçlanabilir.

Çocukların odasında pastel tonların kullanılması hatta beyaz ağırlıkta olması da çok önemlidir çünkü bu renkler Feng Shui'de sakin enerjiyi temsil ettiği gibi konsantrasyonu da arttırır. Oyuncaklar her renkten olabileceği ve enerjiyi arttırabileceği için kapalı oyuncak sepetlerinde olmasını ve uyurken odanın sakinleştirilmesi önemlidir.

Küçük yaştaki çocukların bağışıklık sistemi gelişmekte olduğu için yardımcı elementlere ihtiyaçları olur. Kişi bazında bunu tespit edip odasında bulundurmakta fayda vardır. Genel olarak yarı değerli taşlar yani ametist gibi doğal taşları çocukların başucunda bulundurmak yardımcı olur. Yatak başı mutlaka bir duvara yaslanmalıdır ve üzerine raf veya dolap gibi sivri uçlu objeler asarsak enerjisini boğabilir ve bazı ağrıları oluşabilir. Koyu renkteki perdeleri kullanmak çocuk odası için de idealdir bu sebeple enerji sakinleşir ve çocuk daha kolay uyur. Ayrıca her türlü elektrikli alet yüksek enerji sağlar o yüzden tüm yatak odalarında olduğu gibi çocuk odasında da tv, bilgisayar, buzdolabı gibi aletler bulunmamalıdır.

Bu muazzam bilgiler için sevgili Ceren’e çok teşekkür ediyorum.

Unutmayın kendisinin sizlere “doğum haritası” hediyesini kazanabilmek için çekilişe katılmanız gerekiyor.

Bunun için bana mail yoluyla ya da instagram “duygugiray” hesabımdan sevgili Ceren ile fotoğrafımızın altına “Doğum haritası benimdir” yazmanız yeterli olacak..

Aşkla , farkındalıkla, Feng Shui ile kalın :)

DUYGU GİRAY

www.duygugiray.com

instagram; Duygugiray