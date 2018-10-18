Geçmişe Teşekkür Geleceğe Şükür

Bendeniz Milliyet Pembenar köşe yazarı Duygu Giray yüreğimi paylaştığım ilk gözbebeğim kitabımı iftiharla sunarım:) Bir hayal eklemiştim yüreğime, yola çıktı niyetim gerisi Allah Kerim..

Kendi karanlığında boğulan ancak karanlığı dışarıda sanan insanlığa bir IŞIK olabilmesiydi bu kitaptaki amacım ve öyle de oldu.

Herşeyi aslında İNSAN'ın zorlaştırdığını sen de fark et istedim.

Bunca tahammülsüzlük bunca kötülük, haset.. olumlu yerine olumsuzluğa yönelen her bir duyguyla insanlık nereye gidiyordu ?

Ben değişirsem sen, ben, O değişir miydi ?

Elbette değişirdi!

Çoğalmalıyız sevgili İNSAN.

Sen de bana katıl ışığınla

Çünkü bil ki;

IŞIK, içeriden dışarıya yayılır ve karanlığın tek şifası içimizdeki keşfedilmeyi bekleyen ışıktır..

dedikten sonra sizi çok sevdiğim bir yazımla başbaşa bırakıyorum; ben sadece bir hatırlatıcıyım sizler satırlardaki mesajları fark edin diliyorum.

Kendimden kendimeydi aslında tüm yolculuk.

Her önüme çıkanı yabancı saydım ya .

İşte buydu tüm hata.

Ne sendekini kişiselleştirdiğim sendi..

Ne ötekileştirdiğim ötekiydi...

Göremedim bütünü tabloda.

Kızdığım, kırdığım..

Acıttığım, bağırdığım..

Hatta eleştirip kınadığım...

Nefretle andığım..

İnatlaşıp kısasa kısas yaptığım..

Dahası ....

Sevdiğim, kıyamadığım, sarıldığım...

Her bir öteki sadece bendi.

Artık her bir sana daha dikkatli bakıyorum.

Çünkü SADECE kendimden kendime yolculuğum.

Sen de bana iyi bak !

Çünkü bende gördüğün senin kendine yolculuğun.

Her zaman dediğim gibi AŞK, IŞIK ve FARKINDALIKLA kalın.

Daima beklentisiz iyilik yapın çünkü o iyilik hiç ummadığınız bir şekilde size dönecek...hatta misliyle:)

DUYGU GİRAY

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