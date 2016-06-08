Gökyüzünün emekli kabin memurlarına ARFAA derneğinden mesaj var.

Onlar gece gündüz çalışıyor ve gökyüzünde bir uçak dolusu insana güleryüzleriyle hizmet ediyorlar.

Siz uçaktan indiğinizde onlar yine yolculuklarına devam ediyor ve belki günde bin küsür kişiye servis veriyorlar.

Her şeye hazırlıklılar…

Fırtınaya, türbülansa, şimşeğe, bulutların tüm oyununa…

Yolcunun kaprisine, hastalığına, şikayetlerine.. İnsani her duruma empati yapacak güçte özenle eğitiliyorlar..

Dediğim gibi her şeye hazırlıklılar..

Ben onlara “gökyüzünün melekleri” diyorum ve uçmayı çook seven biri olarak da işlerinden arta kalan zamanları olduğunda uçakta keyifle sohbet ediyorum:) Her tür emeklerine, iletişim becerilerine,kriz yönetimlerine sonsuz saygı duyuyorum.

Geçenlerde 2010 yılından beri faaliyet gösteren ARFAA emekli kabin memurları derneğinin onlarca etkiliğinden birindeydim. Annem de orada ressam olarak tablolarını paylaştı. Her sergisinde gururla yanında olurum beni bu ülkeye böylesine güzel, güçlü, özel yetiştiren zarif annemin..

Yönetim kurulu başkanı sevgili Deniz Molu ile 2010 yılından bugüne derneğin tüm faaliyetlerini konuştuk.

Deniz Molu evli ve dünyalar tatlısı iki çocuk sahibi..

“Önlerinde saygıyla eğiliyorum” diye ifade ettiği annesi ve eşinin sonsuz desteği ile 1985 yılında adım attığı mesleğini başarıyla götürmüş ve evlatlarını büyütmüş. 2011 yılında da emekli olmuş. Sonrasında hiç aklında yokken üçüncü dönem başkanı olarak 15 nisan 2015’te ARFAA’ya seçilmiş.

“Anladım ki aramızdaki bütünlüğü korumak için birilerinin adım atması ve devam ettirmesi gerekiyordu. Buna ön ayak olduğumdan dolayı şu anda gerçekten çok mutluyum.” diyor Deniz Hanım.

Kısaca Arfaa Derneğinin amacından bahseder misiniz ?

Arfaa; Hava Yolları Emekli Kabin Memurları Derneği, havayollarından emekli veya bir havayolu şirketinde uçucu personel olarak fiilen çalışmış ve çalışmakta olan Kabin Memurlarının emeklilikle birlikte devam eden iktisadi-hukuki-sosyal haklarını üyeler yararına korumak ve geliştirmek, emeklilik öncesi çalışılan kuruluşlar nezdinde temsil etmek, üyeler yararına yardımlaşma sağlayabilmek amacıyla kurulmuştur.

Derneğimiz 6 yıldır faaliyet göstermektedir. Bizler bu dernekte “ikinci baharını” yaşayan insanlarız, ayrıcalıklarımız olduğunu düşünüyorum ve başka derneklerle birleşme ihtimaline sıcak bakmıyorum. Emekliyiz ve emekliliğin tadını çıkarıyoruz.

Bir yandan iyilik bulaştırıyorlar diğer yandan keyfi paylaşıyorlar.

ARFAA çalışmaları nelerdir ?

Her ay için arayı açmadan bir etkinlik planı oluşturmayı amaçladık bu dernekte. Diğer yandan dernek yardımlarımızla üniversiteli bir gencimizi okutuyoruz. Bayramlarda çocuklarımıza hediyeler alıyoruz. Geçen ay “Bahara merhaba” demek için abant a gittik, çok keyifli bir gezi düzenledik. Hıdrellez şenlikleri için de gezi düzenliyoruz. Bodrumda da çok keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Daha keyifli etkinliklerde devam edecek. Ayrıca çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara destek oluyoruz. Tüm bu çalışma ve yardımlarımızı büyütmek en büyük hedefimiz. Bir yandan keyifli gezilerimiz olurken diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmek en büyük mutluluk her birimiz için.

Çalışmalarınızda hedefiniz nedir ?Zor yanları var mı ?

Bizler zorluklara havada alışmış insalarız o yüzden bu çalışma aşamaları bizler için çok ufak şeyler. Çok severek yaptığım bu işte bütün eski arkadaşlarımızı derneğe davet ederek bütünlüğü sağlıyoruz ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Şu an 172 üyemiz var ve hedefimiz herkese ulaşıp 1000lere çıkarmak..

Her bir etkinliğiniz farklı..Bugünkü de özel bir sergi ?..

Evet. Çok keyifli etkinlikler yapıyoruz. Bugünkü çok özel çünkü ilk defa 3. Dönem başkanlığı olarak bir sergiyi gerçekleştiriyoruz.

Daima uçuşta olduğumuz için diğer hobilerimizi hiçbir zaman ön plana alamadık ama şu an emekliliğimizde nihayet kendimizi bulduk. El becerilerimizi ve ruhumuzun güzelliklerini yansıtan bir sergiyle bugün karşınızdayız.

Bu sergiyle hedefimiz ses getirmek.

Hostesler için doktor, avukat, hemşire diyoruz, sorun çözüyor diyoruz ama hiç el becerilerimizi kimse görmüyordu. Biz bu alanda da var olduğumuzu gösteriyoruz.

Gökyüzündeki gibi yeryüzünde de çok çalışıyor musunuz ?

Açıkçası yere adapte olmak hemen kolay olmuyor, olmadı. Ama bizler hostesler olarak zamanında çözüm odaklı, pratik zekalı ve aktif insanlardık. Hala da öyleyiz. Her aldığımız işi sonuna kadar rahatlıkla götürüyoruz. Yerde de çok çalışıyor ve başarıyoruz.

ARFAA’ya kimler üye olabilir ?

Tüm havayollarından emekli, tüm kabin memurları, havayolu personeli, yer personeli, bizlere gönlünü açmış her insanı kabul ediyoruz. Hatta henüz çalışanları da aramızda görmekten çok memnunuz. Şu an hala uçan ve bize üye olan arkadaşlarımız da var.

Bu mesleğe gönlünü vermiş, henüz “İlk baharını” yaşayanlara mesajınız nedir ?

Hosteslik çok zor bir meslek. Kendim adına “yine dünyaya gelsem yine hostes olurdum” diyorum. O bulutların altında uçmak, atmosferi hissetmek çok güzel bir duygu.

Bu yüzden tüm kabin arkadaşlarıma sesleniyorum.. Dünyanın en güzel mesleğini yapıyorsunuz. Şu anda anlamasanız da bunun kıymetini yere inip üniformanızı çıkartıp bir daha uçmayacağınızı bildiğiniz zaman anlayacaksınız. O yüzden şimdiden bol bol kıymet bilip uçmanın keyfini çıkarın. Son olarak da ARFAA adına diyorum ki ; Biz daima varız ve var olacağız.Sizler yanımızda olduğunuz sürece..

Deniz Molu’ya bu tatlı sohbet için çok teşekkür ediyorum. Üye olmak için arfaa.org websitesinden tüm detaylara bakabilirsiniz. Bu keyifli etkinliklerin ve yardımların arasında muhakkak yerinizi alın derim:)

Aşkla, ışıkla, farkındalıkla kalın

DUYGU GİRAY

Instagram; duygugiray

Facebook; Yaşam Koçu Duygu Giray