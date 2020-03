İstediğin hayatı çekmek için tek ihtiyacın MUCİZE PANO

Bugün size müthiş zevkli bir “Mucize Pano” dan bahsedeceğim.

Hepimizin hayattan beklentileri var öyle değil mi ?

Sevinçten havalara uçtuğumuz haberler alıyoruz bazen ve nedense mutluluk daha çok hak ettiğimiz bir şeymiş gibi davranıyoruz. Mesela “Ben mutluluğu çoktan hak ettim” diyoruz ancak bunun için bir şey yapmıyoruz. Ve yapmadığımızın farkında değiliz. O kadar çok geçmişin korkusu ve geleceğin kaygılarıyla doluyuz ki enerjimizi yanlış kullanıyor ve hayatımızda bir çok olayı tekrar tekrar yaşıyoruz.

Oysa ki “hak ettiğimizi düşündüğümüz mutluluk” da bizim elimizde, bizim zihnimizde.

Başarmak çok kolay demiyorum, çok zor da demiyorum. Üzerinde her gün çalışma gerektiğine inanıyorum.

Bahsettiğim yapmamız gereken ŞEY;

Rahmetli babaannemin 30 yıl önce bana söylediği “Kızım bir şeyi 40 kere söylersen olur” taktiği:)

Bugünün deyimiyle çekim yasası “Neye enerjinizi yöneltirseniz o başınıza gelecektir çünkü beyin bir düşüncenin doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, yararlı ya da zararlı olduğunu anlamaz. Ona ne empoze ederseniz, hangi düşüncelerde ısrar ederseniz önünde sonunda o ŞEYİ önünüze koyacaktır” İşte size kuantum, işte size çekim yasası.

Babaannelerimiz, dedelerimiz işi çoktan kavramış aslında:)

Farkında mısınız korktuğunuz bir şey başınıza çok hızlı gelir ve istediğiniz bir şey zaman alır.

Şimdi nedenini açıklıyorum:

Korktuğunuz bir konu olduğunda kendinizi o kadar kolay kaptırırsınız ki olmamış bir olay üzerine film kıvamında müthiş senaryolar yazabilirsiniz. Kalbiniz sancır, mideniz ağrır. Tüm hücreleriniz harekete geçer. Düşünsenize “olmamış bir şey için”. Ve sevgili beyinlerimiz de neye çok odaklanırsak onun başımıza gelmesine yardımcı olur. Negatif enerji pozitife karşı her zaman daha kuvvetlidir bunu unutmayın. Bu yüzden korktuğumuz hemen başımıza gelir. Bir de çocukluktan öğrendiğimiz toplumsal genlerimize negatiflik yüklemiş olan en tehlikeli cümle; “Korktuğun başına gelir” cümlesi. Hepimiz bu cümleyle büyüdük.

Peki gelelim diğer versiyona..

İstediğimiz bir şey çoğu kez başımıza geç gelir çünkü mucize olduğumuzu unutan bizler istediğimiz şeyler için aslında “Nasıl olsun ki? Hadi canım.. “ diye diye kendimizi aşağı çekeriz.

“Ben mutluluğu hak ediyorum” derken aslında içimizden hak etmediğimizi düşünüyoruz.

Piyango satın alırken bile “aman bana mı çıkacak sanki” diyoruz. Kendi yaptıklarımıza, isteklerimize inanmazken mutluluk kapıyı çalmayınca dışarıda suçlu aramak boşa.

Şimdi sizlere bunu aşmak için bir pano yöntemi önereceğim. Göreviniz belli bir süre egonuza yenilip “hadi canım beni mi bulacak, benim mi olacak, o kadar param mı var” vs.. derken pes etmemek !!! Sakın pes etmeyin. Sizinle dalga geçen egonuzla savaşın, sonunda yenilecek.

Kazananlar hiç düşmemiş kişiler değildir, düşse de pes etmeyenlerdir !

Formül; Bir mantar pano alıyorsunuz ve ne dileğiniz varsa bilgisayardan indirip, dergilerden kesip her birini bu panoya iğneliyorsunuz, yazılar yazıyorsunuz. Ev, araba, mutlu bir aile tablosu, sağlıklı bir beden, gitmek istediğiniz seyahat yerleri vs…..

Pano sizin, hayal sizin… !

Buna her gün bakıyor ve şimdiki zaman cümleleri kuruyorsunuz. Çünkü her yerde bangır bangır bahsettiğimiz üzere “Beyin geçmiş gelecek algılamaz. Her şey şimdide oluşur”

“Su içsem yarıyor” deyip ince kadın fotografı koymayın… Çelişkiye sokmayın kendinizi. Ya o cümleden vazgeçin ya da o vücuttan.

Çekim yasasını deniyorum AMA olmuyor demeyin ! Şu meşhur “ama” lardan sonrası hep çöp cümlelerdir.

Bakın şu zihni bir dinleyin;

“Bir ev istiyorum, yok yok araba istiyorum, yok acaba yurtdışına mı gitsem, off arabadan vazgeçtim motor alacağım ben, tatile gitmeliyim sıcağı özledim o halde ben deniz istiyorum, evden vazgeçtim kirada iyiyim, ben araba istiyorum ama param yetmez araba almaya”

Siz cevap verin lütfen, şimdi şu küçücük beyin neye inansın, evren size ne yapsın ??? Bir öyle, bir böyle.. Beynimizin devreleri yandı:)

Lütfen kendinize zevkli bir pano hazırlayın. Bana fotograflarını yollayın, paylaşayım. Paylaşımlarımız arttıkça farkındalık artar. Herkes hayalleri için çalışmaya başlar.

Lütfen hedeflerinizde kararlı, motivasyonunuzda istikrarlı olun. Bol bol panonuza bakın. "mış" gibi cümleler kurun.

Hayırlı olsun hayalleriniz için muazzam bir başlangıç yaptınız:)

Panodaki dileklerinizin ışık hızıyla sizi bulacağı günler diliyorum.

Işık dolu sevgiler

DUYGU GİRAY

