Ortaçağ esintileriyle masal şehir PRAG (Duyguyla Geziyorum)

Tam ortasındayım Charles köprüsünün. Muazzam bir gün batımı tablosu var gözlerimin önünde. Derin bir nefes alıyorum. Köprünün altından yüzlerce turist gezdiren upuzun nehir tekneleri ve martıların sesi geliyor. Bizimkiler de köprüdeki heykellerle fotoğraf çekiminde. Malum sosyal medyaya yetiştirmeliyiz:)

İşte Prag’ta en sevdiğim yerle başladım gezi hikayeme. Bu şehre gittiğimde en mutlu olduğum yer burası. Yeni yılın ertesi günü herkes bu köprüde toplanır ve akşamüstü havai fişek gösterileri yeniden başlar. (Karluv Most)

Orta Avrupa üçlüsünden en çok Prag’ı seviyorum. Şehrin tarihi kent meydanı UNESCO listesinde yer alıyor. Avrupa’nın kalbi, Altın şehir, Masal şehir Prag’ın diğer isimleri … Görkemli katedraller, vltava nehri üzerindeki zarif köprüler bu isimlerin mimarisini oluşturuyor.

Buranın yeni yıl marketleri de çok güzel oluyor. Özellikle Avrupa’ya Christmas döneminde gitmek ve meydanlara kurdukları küçük kulübeler içindeki hediyelik eşyaları görmek çok zevkli. Bir de malum devasa ışıl ışıl yeni yıl ağaçlarıyla çocuklar gibi şen olduğumuz doğrudur:)

Prag şehrinde bir sihir var. Vltava nehri şehri ortasından ikiye bölüyor. Bir dolu köprünün en güzeli elbette trafiğe kapalı olan Charles köprüsü. Sıralı bir gezi rotası belirleyelim derseniz en tepeden başlamanızı tavsiye edebilirim. Şimdi her zamanki gibi size turistik heryeri görebileceğiniz, aynı yerden geçmeyeceğiniz süper bir güzergah çizeceğim.

Önce dünyanın en eski antik kalesi olan Prag kalesine çıkabilirsiniz. Hemen yanında St. Vitus katedrali var.

Prag kalesinde bir turist olarak asker değişim nöbetini izleyin. Tüm Prag’ı gören Starbucks kahvenin teras kısmında bol selfie çekin. Oradan yokuş aşağı yürüyerek sağlı sollu tüm mağazalardan hediyelik eşyalar bakın. Bu bölge Mala Strana ismini taşıyor. Ve sonunda kendinizi Charles köprüsünün (Karluv Most) önünde bulun. Köprüye ayak basmadan önce sol köşedeki kafede bir kahve yudumlayın. Bu iniş güzergahı üzerinde kırmızı renkli turist gezdiren klasik arabalara rastlayacaksınız. Küçük bir tur için deneyebilirsiniz.

Köprünün ortasında aşağı inen merdivenler sizi na kampe (Kampa Park) diye bir bölgeye yönlendiriyor. Burada küçük hediyelik eşya ya da yiyecek satan kulübeler var. Ve köprünün sol yanında meşhur kampa park restoran var. Hemen karşı çaprazında ünlü yazar Franz Kafka müzesini gezebilirsiniz.

Köprüyü bitirip dümdüz devam ettiğinizdeyse yine çok kalabalık, bol döviz bürolarının, hediyelik eşyaların, bohemian kristallerin ve restoranların olduğu Karlova sokağına gireceksiniz. Sokağa girmeden köprüyü yukarıdan izlemek için küçük bir kule var, buraya çıkıp fotoğraf çekebilirsiniz. Solda Karlova Mostu müzesi var. Karşınızda alışveriş sokağı Karlova var.Bu sokaktan kesinlikle çıkmamak kaydıyla (çatal yollarda sorunuz) varacağınız nokta “Eski kent meydanı” (Old town Square) dır. Prag diliyle Staromestské námesti.

Sağınızda restoran kafeler, hemen karşısında meşhur astronomik saat kulesini göreceksiniz. Her saat başı burada büyük kalabalıklar var. Prag, turistleri çekmek için güzel bir yöntem uygulamış. Saat üzerindeki değişik figürler hareket ediyor ve çan sesleri duyuyorsunuz. Gittim gördüm demeniz için turistik bir atraksiyon.

Bu Saat “Güneş, Ay ve Dünya” nın konumunu, burçları gösterirken, her saat başı gongun çalması ile başlayan bir gösteri gerçekleşiyor. Saatin iki yanında toplam dört heykel var. Elinde ayna tutan heykel kibri, altın kesesi tutan Yahudi para hırsını, elinde ud ile duran Türk sefayı ve kaçınılmaz sonu temsil eden bir iskelet var. Saat başladığında iki pencere açılıyor ve burada içerideki 12 aziz farklı zaman aralıklarında kendini gösteriyor.Bu arada Saat kulesinin sol altındaki orijinal kapı önünde fotoğraflar çok güzel çıkıyor.

Eski şehir meydanının simgesi bronz heykeli Jan hus’un yüzlerinin dönük olduğu sol köşe sokak Cartier, Dior, Tiffany&Co gibi markalara ev sahipliği yapıyor.

Saat kulesinin önünden (solunuzda kalacak) dümdüz gittiğinizde karşınızda Celetna sokağı var. Yine hediyelik eşya, yine restoranlar…Bu bölgelerde kristale doyacaksınız. Bu sokaktan hiç ayrılmayın. En sonunda karşınızda fark etmemeniz mümkün olmayan koyu renkte gothic tarzda yapılmış kocaman bir kule var. İsmi Prasna Brana (Powder Tower)

Bu bölgede biraz sağa ya da sola ilerlemek kaydıyla HOP ON HOP OFF tur otobüsleri göreceksiniz. Müthiş bir anlatım beklemeyin ama güzel tarafı Türkçe dili de var. Nehir turuyla paket satıyorlar. Kişibaşı 20 euro. Açıkçası şu ana kadar yazdığım her yer yürüme mesafesinde. Sizi zorlayabilecek tek yer yokuş olduğu için Prag kalesine tırmanmak. Onu da yapan hayranlıkla izlediğim bir sürü insan vardı. Yani bu otobüsler ya da taksi kale için önem kazanabilir. Çok fazla durak seçeneği yok.

Şimdi size bu kuleden itibaren sağ ve sol yönde iki yol tarif edeceğim.

Kuleyi geçip sola dönerseniz yine meşhur meydan Namesti Republiky yi göreceksiniz. Burada belediye sarayı var, türlü konserlerin afişlerini inceleyin ve en büyük alışveriş merkezi Palladium var. İstediğiniz her marka elinizin altında.

Gelelim Prag’ın en güzel restoranlarından Potrefena Husa’ya. Adres yakın. Belediye sarayı solunuzda kalacak ve çaprazdaki Hybernska sokağına gireceksiniz. Tam 300 m sonra sağınızda sizi müthiş lezzetler bekliyor.

Şimdi kuleden sol tarafa dönelim. Na prikope sokağında mağazaları dolaşarak dümdüz devam edin. Bu sokakta H&M, DOUGLAS, ZARA, DESİGUAL’i bulabilirsiniz. Ve nihayet meşhur wenceslas meydanını ( Václavské námesti) solunuzda boylu boyunca görüyorsunuz. Bu yol trafiğe açık sağlı sollu otel, mağaza, restoran dolu. Kocaman Çek devlet dairesi, Narodni Muzeum (Ulusal Müze), devlet operası yanyana yolun bitiminde sizi bekliyor. Hemen önlerinde de Aziz wencesla'ın bronz heykeli bulunuyor.Wenceslas meydanı aynı zamanda yeni şehir diye de geçiyor.

Solunuzda (Zara, New Yorker mağazalarının olduğu sokak) meydana bakmaz dümdüz devam ederseniz, bu kez legii (most legii) köprüsüne gelecek ve Charles köprüsüne karşıdan bakacaksınız. Bence yürümeye değer. Wenceslas meydanını bitirip geri dönüş yapın bu köprü için. Hatta köprünün ayağında sağdaki kafede bir şeyler yiyip için ve solundaki ulusal tiyatroyu gezin. Bu yeni köprüyü (most legii) geçip, nehir kenarından boylu boyunca tekrar Charles köprüsüne bağlanabilirsiniz. Most legii köprüsünün üstü Karl köprüsü, altıysa Jiraskuv köprüsü. Meşhur dans eden bina dedikleri, bu Jiraskuv'un bitiminde Resslova caddesinde bulunuyor. Aklınızda olsun.

Buraya kadar bir turistin yürüyerek gezebileceği her konumu size detaylı bir şekilde verdiğime inanıyorum. Hop on hop off otobüsler farklı bir yere götürmüyor. Şehir küçük olduğu için, hava da güzelse keyifli bir yürüyüş olacaktır.

Olur da vaktiniz kalırsa Charles köprüsüne gelmeden gezdiğiniz mala strana bölgesinden her 15 dakikada bir kalkan fünikülere binip Petrin kulesi’ne çıkabilir ve son olarak Prag’ın en eski yerleşim alanı olan Yahudi mahallesi Josefov’u dolaşabilirsiniz. Ya da çek cumhuriyetinin kaplıcalarıyla ünlü turizm kenti, Bohemya bölgesi Karlovy Vary için 2 saatlik bir araba yolculuğunu göze alıp keyfini çıkarın.

Gelelim dikkat! dikkat! Bölümüne;

Çek cumhuriyetinde dikkat etmeniz gereken en önemli şey döviz bozdururken kandırılmamanız !!! Bu millet çok ciddi biçimde turistleri dolandırıyor. Muhakkak pazarlık yapın. Pazarlıktan sonra imzalatacakları kağıtta fiyatı tekrar kontrol edip imzalayın. Kuru çok düşükten veriyorlar ve hayır dediğinizde “tamam sen söyle” diyorlar. Ama her an kendi bildiklerini okuyup siz farkına varmadan imza attırabilirler. Bizim başımıza geldi. Sonra bir sürü Türk ile karşılaştık. Milli ruhumuzla birbirimizi uyarıyoruz tabi:)

Otel anlamında yürümeyi tercih edenler için Prag’ ta kalabileceğiniz en güzel yer birinci bölge. Biz o tarihte müthiş yorumlarından etkilendiğim Motel One Prague ’da kaldık ve ben halimden oldukça memnundum, kahvaltı da yeterli ve güzeldi. Hem kocaman Palladium alışveriş merkezi de orada:) Bu cadde üzerindeki (Namesti Republiky) meydanına yakın tüm otelleri inceleyin derim. Ayrıca Art Nouveau Palace otel, Ramada Prague city center, AXA Hotel ve İbis Praha old town kesinlikle önereceğim oteller arasında geliyor. Booking.com sitesi ve Tripadvisor sitesi otel bulma konusunda bir numara. Otellerin yorumlarını özellikle okumanızı tavsiye ederim. Gezi fotoğraflarımın takibini instagram'dan yapabilirsiniz.

Ballı kek Medovnik ve her yerde rastlayacağınız Tredelnik yemeden,

Charles köprüsündeki şişko ve korkusuz Osmanlı ağası heykelini görmeden,

Vltava nehrinde öğle ya da akşam yemeği seçenekli nehir gezisi yapmadan,

Valizinize Carlsbad spa wafers isimli incecik kağıt helvalar, Becherovka şurubu, kristal parfüm şişesi alıp koymadan dönmeyin. Kendinizi şımartın :)

O halde Prag’ ta iyi tatiller size:) Musmutlu geçsin seyriniz..

Işık dolu sevgilerimle.

Duygu GİRAY

