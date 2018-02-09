Pariyer, Part-Time İş Arayanların Adresi

Dinledim.. Pür dikkat dinledim. O kadar heyecanlı ve güçlü! anlatıyordu ki !

Önce en muhtaç oldukları bebeklik döneminde yavrularına emek vermiş. Çalışmadan duramadığı halde “Evlatlarımı iyi yetiştirmeliyim” demiş.

Ve vakit gelmiş. Evlatlar büyümüş.

Adını PARİYER koyduğu yeni bir bebeği olmuş.

Sevgili Meryem Sıtkı, Ağustos ayından bu yana 7500 ü aşkın üye sayısıyla yarı zamanlı çalışmaya ihtiyaç duyan tüm vatandaşları ve firmaları Pariyer platformunda buluşturuyor. Derneklerden üniversitelere koşturuyor. Öyle hassas bir yüreği var ki ihtiyaçların farkında… Kadınlara ve engelli vatandaşlarımıza daha bir önem veriyor. Çocuğuna bakmak zorunda olup çalışamayan annelere Pariyer’in büyük bir fırsat olduğunu düşünüyor çünkü;

Bir kadın isterse neler başarır bunu çok iyi biliyor. Hele bir de Meryem’inki gibi onu destekleyen güzel gönüllü bir eşi varsa..

Hadi biraz tanıyalım sevgili Meryem’i..

Biraz kendinden bahseder misin?

Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 5 yıl gemi navigasyon sistemleri üzerine çalıştım. Hiç de kadına göre bir iş değildi aslında ama benim için inanılmaz keyifliydi. Sonra evlendim iki çocuğum oldu. Çocuklar okula yuvaya başlayınca ben de tekrar çalışma hayatına dönmem gerektiğine inandım. Pariyer fikri tam da bu noktada doğdu.

Bu kadar beklemenin bir sebebi olmalı ?

Evet, elbette. İki çocuklu bir insanın tam zamanlı çalışmasının zorluklarını bilirim. Çocuğun ateşliyse bakıcıya bırakıp işine gitmek zorundasın, akşam okuldan geldiklerinde kapıyı hep bir yabancı açacak onlara. Uzayan mesailer, İstanbul trafiği belki akşamları masallarını bile okuyamayacağımı ödevlerini yaptıramayacağımı düşündüm. Hayır… Bana göre değildi ancak evde oturmak da bana göre değildi. Ne yapsam derken benim gibi yüzbinlerce kadın olduğunu onların da hem iş hayatına devam edip hem çocuklarına daha fazla zaman ayırmak isteyebileceklerini düşündüm. Pariyer gibi bir platformla kadınların bir çatı altında toplanabileceğini ve işverenlere ulaşabileceğini düşündüm. 8 aylık bir çalışma ve araştırmadan sonra 2017 ağustos ortasında Pariyer.com u kurdum.

İlginç ve başarılı bir isim bulmuşsun. Akıllardan çıkmayacağına eminim. Nedir bu Pariyer.com?

Pariyer.com part-time (yarı zamanlı) ve freelance (serbest) çalışanlarla iş verenleri bir araya getiren bir platform. Hedef kitlemiz kadınlar, öğrenciler ve engelliler başta olmak üzere part-time çalışmak isteyen herkes.

Takdir edersiniz ki öğrenciler ve engelliler çoğunlukla yarı zamanlı işi tercih ediyor.

Bir sürü iş bulma sitesi var. Ama sizin şimdiden farklı olduğunuzu düşünüyorum..

Öyleyiz. Biz sadece yarı zamanlı iş ve çalışan bulan tek platformuz. İş veren ve çalışan kendi ilanını açabiliyor. Yapacağı iş ne ise ona göre kendini tanıtabiliyor, şeffaf bir platformuz, istenen ücret de yazılabiliyor.

"Özel ders veren öğretmen de geliyor, proje bazlı mimarlık yaparım diyen de, garson olarak çalışırım diyen de."

İlginç ilanlar da geliyor mu ?

Gelmez mi? Geçenler de cenazede ağlayacak kişiler aranıyor diye ilan geldi ve inanır mısınız onlarca kişi cevap vermiş ilana. Havaalanında futbolcu karşılarım meşale yakarım diyen de var, saçlarınızı afrika örgüsü yaparım diyen de …

E bu harika bir şey:) yine bizim Türk insanımızın yaratıcılığı konuşuyor…Peki böylesine rengarenk bir skala içinde Pariyer’in uzun vade hedefi nedir?

Hedefimiz insanların aklına part-time kelimesi geldiğinde pariyer.com gelmesi. Engelli vatandaşlarımız, kadınlarımız, öğrencilerimiz ve ek işe ihtiyaç duyan herkes gerçekten iş bulabilsin ve iş bulabilmek artık bu kadar zor olmasın. Engelli vatandaşlarımız bazen iş bulmakta zorlanıyor.

"Engellilerin de engelleri dışında ne cevherleri var neleri başarıyorlar Pariyer.com ile bilsinler fark etsinler istiyoruz."

Bu kurduğunuz harika platformda destekçileriniz de vardır elbet ?

En başta eşim var sağ olsun. Kendi yoğun çalışma hayatına rağmen bana destek olmaya çalışıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek Girişimcisiyiz. Oradaki hocalardan mentorlardan çok destek alıyoruz. Pariyer.com u onlar da çok sevdi, fikir ve başlangıç noktasını çok beğendiler.

Peki gelelim şu ana? Ağustos ayından bu yana nasıl bir gelişme sağladınız ?

7500 ü geçen üye sayımız, 2000 i geçen ilanımız var. Engelli derneklerinden Altınokta Körler derneği ve Ayder ile iş birliği içindeyiz. Bazı kadın derneklerinden işe ihtiyacı olan kadınlara ulaşıyoruz. İstanbul ve diğer illerden köklü devlet üniversiteleri bizi destekliyor ve öğrencilerine pariyer.com dan bahsediyor. Kısmetse bahar aylarında üniversitelerin Kariyer Günlerine katılacağız.

O günlerde muhakkak ben de olmak istiyorum Sevgili Meryem. Çok teşekkür ederim hassas yüreğine ve bu güzel röportaja. Hem bir KADIN hem bir ANNE hem de böyle güzel bir YÜREK olduğun için seni kutluyor, çok takdir ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Sevgili okurlarım pariyer e instagramdan ulaşmak isterseniz; @pariyercom

Websitesi ise www.pariyer.com

İhtiyacı olanlar hemen başvurun. Şans hep sizlerle olsun..

Aşkla, ışıkla, farkındalıkla kalın.

DUYGU GİRAY

instagram; duygugiray

Facebook; Duygu Giray yaşam koçu