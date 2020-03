Roma Gezi Notlarım

SEVGİLİ AŞK ÇEŞMESİ

Gerçekten bilemedim İtalya'nın başkenti Roma'ya ne kadar gittiğimi ? Aşk Çeşmesi'ne attığım paralar beni sadece defalarca oraya döndürmeye yaramış olmalı:) Ve kardeşimle bu son gidişimizde de tadilata alınmış olan çeşme bana "Artık gelmene gerek yok" dedi:)

Şaka bir yana Roma'yı çok ama çok severim. THY ile Roma Fiumicino havaalanına indiğinizde taksi sırası bekleyebilir, araba ayarlayabilir, terravision isimli otobüslere 8 euro karşılığı binebilir ya da bizim yaptığımız şekilde hava alanında bulunan tren levhalarını izleyip kişi başı 14 euro vererek en hızlı şekilde Leonardo Express treniyle Roma'nın merkez istasyonuna varabilirsiniz.

Roma'da bütçenize göre kalabileceğiniz birçok seçeneğiniz var. Ben hem aşk çeşmesine hem ispanyol merdivenlerine yakınlığı ve sakinliği açısından Piazza Barberini'de bulunan Hotel Bristol ve butik Hotel Alexandra'yı öneririm. Tur otobüslerinin bu meydanda durağı var. Ayrıca Uno hotel, Hotel Mascagni, Hotel Sonya, Best Western Hotel Mondial bakabilirsiniz.

Bu şehrin metro sistemi çok gelişmiş değil, o yüzden HOP ON HOP OFF turistik otobüsler çok işinize yarayacaktır. Leonardo Express treni' nin vardığı merkez istasyonda TERMİNAL A via Marsala 7, bu otobüslerin ilk kalkış noktası oluyor. Sağdan soldan sizi bilet için çağıranlara hiç bakmayıp direk otobüsün oraya gidin ve biletlerinizi otobüsten alın. 24 saat'ten 72 saat'e seçenekli bilet satılıyor. Taksi bütçemi aşar diye düşünüyorsanız Hop on Hop off, özellikle uzakta kalan Vatikan şehri için ideal diyebilirim. Zaman darlığınız olmadığı sürece istediğiniz gibi otobüsleri kullanın. Vatikan’a şehirden giden metro yok.

İtalya'nın belli başlı gezilecek yerleri :

Tabi ki Aşk Çeşmesi (La Fontana di Trevi) .

Aşk çeşmesini karşınıza alıp hemen sağ yanından dümdüz ilerlerseniz İspanyol merdivenlerine ulaşıyorsunuz. Bir de o sağda müthiş bir dondurmacı var:) Ayrıca merdivenlerin orada "Spagna" isimli metro var. Termini'den binip buraya ulaşabilirsiniz. İspanyol Merdivenleri' nin karşı sokağı meşhur İtalyan markaları Prada, Bvlgari vs.. bulunduğu "Via dei Condotti" . Burada alışveriş yapıp selfie' ler çektikten sonra merdivenlerden iniyor gibi sağınıza bakarsanız orada yine mağazaların olduğu dar bir sokak göreceksiniz. Yine dümdüz gidin ve nihayet karşınızda büyük meydan "Piazza del Popolo"

Güzel bir öğle yemeği ya da kahve keyfini hak etmiş olmalısınız:) Hala yorgunsanız o meydandaki tüm taksiler emrinize amade..

Kolezyum (Colosseo), gladyatör dövüşleri, idamlar ile anılan kocaman bir arenadır.. Yıllardır bir kere bile merak edip içine girmemişimdir. Biletler kişi başı 16 euro. Olur da oradan bileti alırım gafletine düşerseniz tüm gününüz buna gidebilir. İnternette Colosseo ve Vaticano için uygun combo biletler var. Bunların en önemli özelliği sıra beklemeden geçmenize olanak sağlamasıdır. "Skip the line" yazılı olanları araştırmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Biz Vatikan Sarayı için internet' ten önceden bilet aldık ve bir görevli bizi sütunların orada karşılayarak onca insanın önünden içeri aldı. Tıklayınız.

Vatikan'da dolaşacağınız o kadar çok yer var ki.. Keyfinize, zamanınıza ve ilginize göre internet' ten seçmeniz yararınıza olacaktır. Sistine Şapeli, San Pietro Bazilikası, San Pietro meydanı ve Vatikan müzesi... Tripadvisor sitesi en iyiler konusunda gerçekten bir numara.

Piazza Venezia benim en çok sevdiğim meydandır. Saray'a girip üşenmeden yukarıya çıkarak fotoğraflar çekebilirsiniz. Colosseum'a yürüme mesafesinde bulunuyor. Bu sarayın merdivenlerinden karşıya baktığınızda tam karşısı meşhur "Via del Corso" sokağıdır. Hiç bir taşıt' a ihtiyaç duymadan bu sokaktan yine Aşk çeşmesi ve İspanyol merdivenlerine çıkabilirsiniz. Hatta yakınındaki Piazza Navona'ya da bir kahvelik lütfen uğrayın.

Ve ve ve

Piazza della Rotonda'da Pantheon ve çeşme manzaralı romantik bir akşam yemeği çok hoş olacaktır. Ristorante di Rienzo' dan memnun kalacaksınız. Tarif etmek gerekirse Aşk Çeşmesi'nin tam karşısında durun ve solunuza dönün. Hep düz tam düz gidin. Bu sokaklarda sağlı sollu bir sürü hediyelik eşya mağazası var. Öyle böyle ilerlerken bir bakacaksınız solunuzda ışıl ışıl Pantheon sizi bekliyor. Restoran da orada. Afiyetle:)

Roma benden bu kadar..:)

Aşkla, farkındalıkla, ışıkla kalın:)

Duygu Giray

www.duygugiray.com

www.instagram.com/duygugiray