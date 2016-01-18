SEN NE YERSEN O'SUNDUR.

Ne yediğimiz gerçekten önemli..

Evrende her şeyin enerjiden oluştuğunu artık bilmeyen yoktur sanıyorum.

“Saf enerji” adı altında bir bütün olan bizler “Big bang” teorisi ile parçalara ayrılmış gözüküyoruz. Temelde her zaman Bir’iz ve dünyanın bir diğer ucundaki insanın yaptığı hareket burada sizin geleceğinizi etkileyebiliyor.

Enerji, kendini hareketle gösterir. Aslında canlı, cansız gördüğümüz her şey sürekli bir titreşim halinde frekanslar sunar. Ve enerjimize uygun titreşim sunanları da kendimize çekeriz. Yani Çekim yasası gereği

“Benzer, benzeri çeker”

Sanırım konuya girebilmem için bu kadar yeterli:)

O halde oturduğunuz koltuktan, eve aldığınız hayvanınızdan, yediğiniz yemeklere kadar her şeyin enerjisi sizinle uyum halindedir.

Beden- zihin-ruh ' unuzun frekansına göre o titreşimdeki şeyleri çekersiniz.

Bu yüzden ne yerseniz de O’sunuzdur.

Aynı bedenimiz gibi her tükettiğimiz gıda kendi DNA’sını, genetik kodlarını taşır. Dolayısıyla bedeninize aldığınız andan itibaren o genetik yapı sizin hücrelerinize geçer.

Önümüze sunulan et yemeği’nin ne şartlar altında geldiği bile soru işaretidir.

Bir insanın yedikleri ruhunu, enerji düzeyini, duygusal iniş çıkışlarını, sağlığını etkiler. Ruhumuz sıkıntılıysa buzdolabının karşısına geçer ve yine benzer titreşim sunan yiyecekleri seçeriz.

Şanslıyız ki zihnimizi kontrol edebilme gücümüz olduğuna göre, yediklerimiz de kontrol edebilme kapasitemiz var.

GDO’LU gıdalar OUT, ekolojik besinler IN !

Hiç bir kimsayal işlem görmemiş, katkı maddesi kullanılmamış organik ürünleri tercih etmeliyiz.

Bugün en güvenilir büyük marketlerden yaptığımız alışverişte bile hormonlu ürünler görmekteyiz. Genetik kodlarıyla oynanıyor. Ayrıca ürünün sağlıklı olduğuna yönelik çağrışım yapan “doğal”, “naturel”, “%100”, “hormonsuz”, “saf”, “köy ürünü”, gibi ifadelerin yasal dayanağı ve herhangi bir garantisinin de olmadığını öğrenmiş bulunmaktayım.

“Buğday Ekolojik yaşamı destekleme derneği” nin sayfası bilinçli beslenmemiz için bize çok güzel anlatımlar sunuyor.

Buyrun % 100 Ekolojik Pazarlar:

*Bakırköy %100 Ekolojik Pazar – Cuma günleri, Airport Outlet Center’ın arka açık otoparkında, 10.00 – 17.00 saatleri arasında

*Şişli %100 Ekolojik Pazar– Cumartesi günleri, Cumhuriyet Mah. Gökkuşağı Lala Şahin Sok. Feriköy-Şişli. Eski Tekel bira fabrikasının alt sokağında, 07.00 – 17.00 saatleri arasında

*Beylikdüzü %100 Ekolojik Pazar – Cumartesi günleri, Adnan Kahveci Mahallesi, “Beylikdüzü Çarşamba Pazarı” Beylikdüzü, 10.00 – 17.00 saatleri arasında

*Kartal %100 Ekolojik Pazar– Pazar günleri, Hükümet Konağı Caddesi, Kartal meydanı, Kartalbaba geçidi yanı, 08.00 – 17.00 saatleri arasında

*Küçükçekmece % 100 Ekolojik Pazar – Pazar günleri, ArenaPark AVM’de, Atakent Mahallesi, K.Çekmece, 10.00 – 18.00 saatleri arasında

Hem pazar gezme keyfi yaşayın hem de ruhumuz ve bedenimiz için sağlıklı besinleri öğrenin.

MUTLULUK VEREN 10 BESİN

Çikolatayı yazmaya gerek var mı:)

Araştırmalar sonucu insanı mutlu eden besinler açıklanmış: " Somon balığı, muz, fırınlanmış patates, soya fasulyesi, bezelye, ıspanak, yaban mersini ,pirinç, ekmek, yağlı yağsız süt"

Afiyet bal şeker olsun:)

DUYGU GİRAY

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