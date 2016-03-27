Transformal nefes ile hayatınızı değiştirin, mutluluğu şansa bırakmayın !

Nefes nefes ve bir daha nefes !

Sözün bittiği yer. “Hiç konuşma artık, sadece bağlantılı NEFES al” demek istiyorum kendime.

Geçtiğimiz haftasonu kelimelerle değil sadece NEFES’im ile tarif edebileceğim bir deneyim yaşadım. Şimdi her saniye nefesimi kontrol ediyorum. “Duygu doğru nefes al, Duygu hücrelerin tüm nefesi hissetsin. Nefes almak çoook güzel “ diye sabah uyanır uyanmaz, akşam gözümü kapattığım anda nefesim ile uğraşıyorum.

Tüm bu mucizeye şahit olmam için elimden tutup beni heybeliada’nın huzuruna çağıran müthiş enerjisiyle ışık saçan kişi kim mi ? 11 yıldır Nefes koçluğu yapan Sibel Kavunoğlu’nun ta kendisi:)

Cuma akşamüstünden başlayıp Pazar akşamüstüne dolu dolu bir eğitim yaşadık hep birlikte. Kocaman bir NEFES ailesi olduk Sibel hanım, onun diğer koçları ve tüm katılımcılarla birlikte.

Şimdi bir hayal edin ; Deniz yoluyla Heybeliada’ya gelmişsiniz, mis gibi bir hava sizi karşılamış ve Heybeliada’nın en eski ve görkemli nostaljik oteli Merit Halki Palace’ın terasına çıkmışsınız, odalarınız hazır. 3 gün boyunca sizin doğru nefes almanız için elinden gelenin en iyisini yapan, kendinizi sorgusuz teslim edeceğiniz Sibel hanım ve diğer nefes koçlarıyla ve yepyeni nefes arkadaşlarınızla tanışmışsınız. Eğitim mi ? Sürpriz üstüne sürprizler sizi bekliyor. Yemek mi ? Merit Halki Palace size 3 öğün şık görsel sunumlarıyla, lezzetiyle ve güler yüzlü personeliyle her tür hizmete hazır….

Sanırım hayal ettiniz:) Yazarken ben de yine yaşadım o 3 günümü:) Yine giderim hep giderim:) Şunu da belirteyim bu eğitimler çok yakın bir zamanda şile ve adanada da olacak. Her yerde nefes alabilirsiniz.

NEFES, benim için Allah’ın bizlere bahşettiği tek olmazsa olmaz mucizemiz bu yaşamda ! Nefes alıyorsak varız, kesildiği anda yokuz. Ve çoğumuz kesinlikle doğru nefes almayı ve doğru nefes alırsa nasıl mucizeler yaşayacağını, kendisiyle ilgili neleri keşfedeceğini bilmiyor.

Doğru nefes almayı öğrenmek ilk başlarda zor görünse de bu gibi profesyonel ellerde 3-4 günde öğrenilecek kadar da kolay. Ancak en önemli nokta öğrendiğinizi devam ettirip bunu tamamen alışkanlığa çevirmek.

Çevremde duyup ben de biraz çekiniyordum açıkcası. Böyle bir eğitime gelecekseniz öncelikle EGO’nuzu evde bırakın çünkü oradaki herkesle aile olacaksınız. Yeri gelecek siz ya da yanıbaşınızdaki nefes arkadaşınız ağlayacak, yeri gelecek bağrınacaksınız, bir ihtimal vücudunuzun blokajlı bölgeleri açılmaya başladığı için o bölgelerde ağrı hissedeceksiniz . Ve bunların hiç biri size garip gelmeyecek çünkü böyle bir eğitimde hepimizin BİR olduğunu ve iyileşmeye başladığınızı tekrar hatırlayacaksınız.

Yıllarca alışmamış bir bünyeye doğru nefes almayı öğretmek, ruhuyla, bedeniyle bir bütün olmayı hatırlatmak, kişinin o anki tüm duygu durumlarını muazzam bir sorumlulukla ve empatiyle paylaşmak herkesin harcı değil açıkçası. Sibel Kavunoğlu ve elele yürüdüğü nefes koçları muhteşemler..

Küçük küçük adımlarla mutlu sona ilerliyorum, tüm niyetim nefes ile barışı yayabilmek.SK

Daha neler neler yazarım buraya ancak biraz da Sibel Kavunoğluna bırakıyorum konuşmayı:)

“Bir şeyler beni tatmin etmiyordu, aradığım bu değil hayır diyordum devamlı.Tatmin olmadığınızda bu karamsarlık insanı öfke ve kızgınlığa itiyor, insanlara tepkisel davranıyor ama sonradan üzülüyordum. Bu ben değilim dedim. Aylarca doktora gittim. Sonunda bir kulak-burun-boğaz uzmanı “stresten sıkmaktan çenen düşmek üzere, hayatını yavaşlat” dedi ve yoga zannedip gittiğim bir çalışmada nefes ile 11 yıl önce tanıştım” diyor Sibel hanım.

*Peki bu nefesi doğru kullanmak bize neler sağlıyor ?

Nefes fiziksel anlamda sağlığımızı koruyor çünkü oksijeni daha fazla alıyoruz. Herkes oksijenden bahsediyor ancak karbondioksit ile toksinlerden arınmamızda en önemli görevi “nefes alış verişimiz” üstleniyor. Zihinsel ve duygusal anlamda da çok önemli. Mutsuzluk, savaş, açlık…Zihnimizdeki bizi yoldan çıkaran düşünceler. Günde 60-70 bin düşünce geçiyor beynimizden. O gün bir haksızlık yaşamışsak düşünün ki tüm gün zihnimiz ona odaklanıyor. Tüm bu olumsuz düşüncelere tutunmamak gerektiğini bize bu evrende en iyi gösteren şey nefesimiz çünkü çalışmalar sırasında bu olumsuzluklar ya azalıyor ya da tamamen yok oluyor. Nefes ile zihnin o aydınlanmış hali muazzam bir durum. Hiçbir şey ama herşeyi deneyimlemek diyelim.

*Sizi kimler buluyor ?

Hayat kalitesini yükseltmek, netleştirmek isteyen ,zihnindeki bağımlılıklardan ve hayallerini gerçekleştirmesinin önünde duran engellerden,kendisine artık hizmet etmeyen düşüncelerden kurtulmak için birçok kişi nefes çalışmalarımıza geliyor.

Örneğin yaşamımızda hoşumuza gitmeyen şeyler oluyor. Halbuki onları da kendimiz seçiyoruz. Kendi seçimlerini fark etmeyen insanlar geliyor. Haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Ya da yeniliğe adım atmakta zorluk çekenler geliyor. Kişi,hayatı sıkışmış ilerleyemiyor ve sanki başka hiçbir seçeneği olmayacağını düşünüyor… bir bakıyorsunuz nefes sonrası iş değiştiriyor, başka konuma geçiyor yani sıkı sıkıya tutunduğunu serbest bıraktığı an hayatı da değişiyor. Enerji yumuşayınca herşey yapılabiliyor.

Nefes seansları öncesi hayatlarında istediklerini deftere yazıyorlar ve çalışma sonrasında ne kadar kolay yapılabilir birşeymiş diyorlar. Gerçekleşmesi hiç de zor değilmiş. Tüm bu açılımı kazanmak 4-5 günde gerçekleşiyor.

*Ben grup çalışmanızdan inanılmaz memnun kaldım. Kendimi daha bir bütün hissettim. Peki bireysel çalışmalarınız da var mı?

Evet. Kendi yerimde birebir seanslarım var. 8 kişiye kadar grup çalışmalarımız var. Salı akşamları nefes seansları yapıyoruz ve ayda bir pazar günleri de çalışmamız var.

“MUTLULUK BİR NEFES ÖTESİNDE OLUR…” SK

*İlk seans zormuş gibi geliyor insana.. halbuki sonrası büyük hafiflik! Siz ne dersiniz ?

Şöyle ki; Hayatımızda bir sürü tatsız durumlar oluyor ve onları belki günlerce belki yıllarca bir yük halinde taşımak çok zor. Dolayısıyla bunları uzun süre taşıyabilen bir insan nefesi hayli hayli yapar diyorum ben. Nefesin içinden geçmemiz hayatın içinden geçmemizle birebir bağlantılı. Nefes alış şeklimiz bize nasıl deneyimler yaşadığımızı gösteriyor. Mesela alt karnına hiç nefes almayan bir insanı bir sürü kişi suistimal ediyor. Bu kişi bu haliyle yaşamını kolaylıkla devam ettirebiliyorsa nefesin o güçlü enerjisinden çok daha kolay geçer. Yolun sonunda da özgüven, mutluluk ve barış var. Bir taşla kaç kuş.. siz düşünün:)

*Nefes ile çözülebilen birkaç hastalık sayalım mı ?

Tiroid hastaları 1 senede ilacı bırakıyor ya da yarıma indiriliyor. Ayrıca uyku apnesi üzerine çok güzel sonuçlar alıyoruz, makinasız uyumaya başlıyorlar. Migren tek bir seansta gidebiliyor. Astım, panik atak, kalp rahatsızlıkları, kadınsal rahatsızlıklar nefesimizin çözdüğü diğer hastalıklar. Her şey nefesten geçiyor.

*Bebeklik nefesimiz yıllarla bozuluyor değil mi ?

Nefes çalışmalarımızda diyaframı nasıl kullanacağımızı hatırlatıyoruz çünkü bebeklikten itibaren aslında nasıl kullanacağımızı biliyor ama unutuyoruz. Diyafram bir kas olduğu için de baştan bu kası çalıştırmak gerekiyor.

Güçlü gözüksek de aslında hepimiz çok kırılgan yapılara sahibiz. Kırılganlık etkilenmektir ve bizler iyi kötü ayırt etmeden herşeyden etkilenebiliyoruz. Olumlu açıdan baktığınızda kolay etkilenmek, güzel şeylerden de etkilenmeyi kapsayacağı için hep iyi şeyler getirir. Bebekliğimizden itibaren örneğin oyuncağımız kırılıyor üzülüyoruz.. birçok şeye üzülüyoruz, tüm bunlar öğrendiğimiz nefesi unutturuyor. Hele ki doğum travması varsa yani kordon dolaşmış olabilir, bebek ters gelmiş olabilir.. orada yaşanılan travma ilerleyen yaşlarında da bireye etki ediyor. Nefes çalışmamızda birey bugünkü aklıyla o enerjinin içine girdiği an aslında korkulacak bir şey olmadığını nefes tekniğiyle görüyor.

*Çocuklarla nefes çalışmalarınız büyüklere göre daha mı kolay ?

Kesinlikle öyle. Çocuklar çok kolay öğrenciler. Bir seansta nefesleri düzeliyor.

Sosyal sorumluluk projelerimizde de çocuklarla çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Beyoğlu sokak çocuklarına çalışmalar yaptık. Çok güzel sonuçlar aldık. Yağmur çocuklarımız var. Down sendromlu, otistik çocuklar ve İZEV’de zihinsel engellilerle nefes seansları yapıyoruz. Bu tür durumlarda sonuca ulaşmak biraz zaman gerektiriyor ancak elde ettiğimiz değerler bizi çok mutlu ediyor.

Sibel hanım kurumsal çalışmalar da yapıyor. Bu röportaj burada bitse de sizler kendisinin nefestr.com websitesinden her tür detaya ulaşabilirsiniz.

Nefesinize sağlık Sibel hanım. Bu güzel hayat deneyimim için ÇOK teşekkür ediyorum kendisine ve diğer koç arkadaşlarımıza. Biz çok güzel bir aile olduk.

“Bana göre nefesimizin rengi MOR çünkü mor Evrendeki en yüksek frekansa sahip bir renk”SK

Sıradaki nefes çalışmalarını kaçırmayın derim. Kendiniz için bir yatırım yapın lütfen….

Aşkla, ışıkla ve NEFES ile kalın bu hafta :)

DUYGU GİRAY

www.duygugiray.com

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facebook; Duygu Giray Yaşam Koçu