Yaşam Yolculuğunuzu Hafifletecek 15 Kural

1-Geçmiş geçti. Oraya geri dönüp önünüzü tıkamayın. Tıkadıkça aksi gider hayatınız. Hesabı hemen kapatın. Üzülmeyin o hesap ilahi kanuna göre elbet çıkar çünkü kim ne yaptıysa döner.



2-Olumsuz olup olmayacağını dahi bilmediğiniz şeyler üzerine erken senaryolara başlamayın. İnsanoğlu olumsuzluğa daha hızlı meyillenir. Beyninizi yormayın.



3- Mutluluk tamamen sizin elinizdedir. Bir eşya ya da kişiye bu özel duygunuzu kesinlikle bağlamayın.



4- Karşınızdakilerin eleştirilerinin sizinle yüzde 90 alakası yoktur. Bu onların kendi görüşüdür. Kimse kendinde olmayan birşey için yorum yapmaz. Duyduklarınızı akıl süzgecinizden geçirmeden tepki vermeyin.



5- Bilmeseniz de, karşınızdaki çok güçlü gözükse de her bir varlık bu evrende sınavlardan geçiyor. Bundan emin olup lütfen nazik davranın.



6- Egonuz ile işbirliği yapın. Egosuz insan olmaz. Sizi kandırdığı tuzağa çektiği anları 'acaba şu an ego mu yapıyorum?' diyerek tahlil edin.



7- Güne nasıl uyanırsanız öyle gider. Şükürle uyanın. Müzik açın. Önce ruhunuzu güldürün.



8- Bilmediğiniz bir konuda lütfen bilmiyorum deyin. Fikir beyan etmeyin. İnsanlar istemeden gereksiz tavsiyeler vermeyin. Verecekseniz de izin isteyin.



9- Yaşadığınız aksilikler, maruz kaldığınız kötülükler olduğunda isyan yerine teşekkür edin. Belki henüz anlamıyor olabilirsiniz ama onlar sizin tekamülünüzün en büyük yardımcıları.



10- Dedikodu iftira hırs kusur bulmalardan mümkün mertebe uzak durun çünkü enerji olarak hepsi sadece sizi tıkar. Olan daima size olur. Bundan emin olun.



11- Sizi üzen, aşağı çeken, iyi gelmeyen herşeyi herkesi artık bırakın. İyi niyetinizi anlamayanlardan uzak durun. Evren boşluğu sevmez. Merak etmeyin hakkınızda daha iyisi daha hayırlısı gelir ama önce o boşluğu açın.



12- Paylaşın. Sevgiyi, lokmayı, iyiliği, umudu ihtiyacı olan herkesle , can dostlarımız hayvanlarla paylaşın! Unutmayın ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz hep çiçek ekin.



13- Kimseyi zorlamayın. Olmayanı oldurtmak için uğraşmayın. Birşeyleri yokuşa sürüp kötülüğü davet etmeyin. Bir dolu aksilik işarettir. Bunu görün.



14- Çok iyilik yaptınız ve anlamayanınız çok oldu. İyiliğe devam edin. Ama bu kişilere değil başkalarına. İyiliğe şükreden milyonlarca insan var bu dünyada.



15- Yunus Emre'nin bu sözlerini hep hatırlayın:

Mal sahibi, mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi?

Mal da yalan, mülk de yalan,

Var biraz da sen oyalan!



Aşkla farkındalıkla sevgiyle kalın.

DUYGU GİRAY



