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25.01.2018
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Yaşam Yolculuğunuzu Hafifletecek 15 Kural

Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
duygugiray@gmail.com

1-Geçmiş geçti. Oraya geri dönüp önünüzü tıkamayın. Tıkadıkça aksi gider hayatınız. Hesabı hemen kapatın. Üzülmeyin o hesap ilahi kanuna göre elbet çıkar çünkü kim ne yaptıysa döner.

2-Olumsuz olup olmayacağını dahi bilmediğiniz şeyler üzerine erken senaryolara başlamayın. İnsanoğlu olumsuzluğa daha hızlı meyillenir. Beyninizi yormayın.

3- Mutluluk tamamen sizin elinizdedir. Bir eşya ya da kişiye bu özel duygunuzu kesinlikle bağlamayın.

4- Karşınızdakilerin eleştirilerinin sizinle yüzde 90 alakası yoktur. Bu onların kendi görüşüdür. Kimse kendinde olmayan birşey için yorum yapmaz. Duyduklarınızı akıl süzgecinizden geçirmeden tepki vermeyin.

5- Bilmeseniz de, karşınızdaki çok güçlü gözükse de her bir varlık bu evrende sınavlardan geçiyor. Bundan emin olup lütfen nazik davranın.

6- Egonuz ile işbirliği yapın. Egosuz insan olmaz. Sizi kandırdığı tuzağa çektiği anları 'acaba şu an ego mu yapıyorum?' diyerek tahlil edin.

7- Güne nasıl uyanırsanız öyle gider. Şükürle uyanın. Müzik açın. Önce ruhunuzu güldürün.

8- Bilmediğiniz bir konuda lütfen bilmiyorum deyin. Fikir beyan etmeyin. İnsanlar istemeden gereksiz tavsiyeler vermeyin. Verecekseniz de izin isteyin.

9- Yaşadığınız aksilikler, maruz kaldığınız kötülükler olduğunda isyan yerine teşekkür edin. Belki henüz anlamıyor olabilirsiniz ama onlar sizin tekamülünüzün en büyük yardımcıları.

10- Dedikodu iftira hırs kusur bulmalardan mümkün mertebe uzak durun çünkü enerji olarak hepsi sadece sizi tıkar. Olan daima size olur. Bundan emin olun.

11- Sizi üzen, aşağı çeken, iyi gelmeyen herşeyi herkesi artık bırakın. İyi niyetinizi anlamayanlardan uzak durun. Evren boşluğu sevmez. Merak etmeyin hakkınızda daha iyisi daha hayırlısı gelir ama önce o boşluğu açın.

12- Paylaşın. Sevgiyi, lokmayı, iyiliği, umudu ihtiyacı olan herkesle , can dostlarımız hayvanlarla paylaşın! Unutmayın ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz hep çiçek ekin.

13- Kimseyi zorlamayın. Olmayanı oldurtmak için uğraşmayın. Birşeyleri yokuşa sürüp kötülüğü davet etmeyin. Bir dolu aksilik işarettir. Bunu görün.

14- Çok iyilik yaptınız ve anlamayanınız çok oldu. İyiliğe devam edin. Ama bu kişilere değil başkalarına. İyiliğe şükreden milyonlarca insan var bu dünyada.

15- Yunus Emre'nin bu sözlerini hep hatırlayın:
Mal sahibi, mülk sahibi,
Hani bunun ilk sahibi?
Mal da yalan, mülk de yalan,
Var biraz da sen oyalan!

Aşkla farkındalıkla sevgiyle kalın.

DUYGU GİRAY

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Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
duygugiray@gmail.com
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