Detoks Destekli Online Diyet

Koronavirüs nedeniyle evlerde kaldığımız bugünlerde hareketsizlik başta olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü kilo almaya daha elverişli günler geçiriyoruz. Ancak bu süreç, online diyet uygulaması sayesinde kolaylıkla zayıflama ve sağlıklı beslenme imkanı da sunuyor.

İnternetin bulunduğu her ortamda rahatlıkla uygulanabilen online diyet ile form tutarak bağışıklığı güçlendirmenin ve bunu sağlıklı detoks içecekleri ile desteklemenin kolaylığını anlatan Diyetisyen Mahir Tekgöz, merak edilenleri bizlerle paylaştı.

ONLİNE DİYET İLE PRATİK VE SAĞLIKLI ZAYIFLAMA

Evlerimizde hareketsizlik, can sıkıntısından dolayı sürekli abur cubur yemek, buzdolabına olan kolay ulaşımımız nedeniyle sürekli yeme ihtiyacı gibi nedenlerden ötürü aldığımız kilolar, bu süreci herkes için daha da zorlaştırdı. Ancak evlerimizden kliniklerin kapalı olması ya da açık olsalar dahi sağlık çekincelerinden dolayı gitmekte endişe yaşayanlar için de bu süreçte zayıflamanın ve sağlıklı beslenmenin yolları bulunuyor. Bunlardan en çok tercih edilen ve pratik olanı ise online diyet.

Bu süreçtezayıflamanın yanında bağışıklığın güçlenmesi adına da online diyet ile diyetisyeninizden destek almanız oldukça isabetli olacaktır. Uygulanışı ve sonuçları açısından da yüz yüze görüşme ile aynı başarı oranlarına sahip olan, bir telefon kadar yakınınızdaki online diyet uygulamaları; telefon, WhatsApp ve görüntülü konuşma ile kurulan iletişim ve yoğun takip sayesinde kolaylıkla istenilen kilolara kısa sürede ulaşabilmenizi mümkün kılabiliyor.

DETOKS DESTEKLI DİYET

Günümüzde artan çevresel kirlilik, kötü beslenme alışkanlıkları ve özellikle karantina günlerinin de tetiklediği hareketsiz yaşam ile birlikte, toksinlerden arınma daha da önem kazandı. Online diyete destek olarak daha hızlı ve sağlıklı yağ yakımı için de önemli olan detoks içecekleri sebepsiz baş ağrıları, yorgunluk, yıpranmış cilt, sindirim sistemi bozuklukları ve uyku düzensizlikleri gibi rahatsızlıkların giderilmesine de destek olabiliyor.

Soğuk sıkım ile hazırlanan ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmiş detoks içecekleri ile hem günlük besin ihtiyaçları karşılanırken, hem de doğru beslenmeye olan katkısı sayesinde form tutmak mümkün olabilmektedir. Detoks içeceklerinin yanında cilt sıkılaştırıcı ve metabolizmayı hızlandırıcı etki sunan çaylarla da vücudun toksinlerden arındırılmasına yardımcı olabilmek mümkün olabilmektedir.

Yüz yüze yada online danışmanlık hizmeti alan tüm danışanların faydalanabildiği bu programın diğer programlardan farkı ise 1 aylık sürecin ilk 5 ve son 5 günlük süreçlerine diyet/m juice diet (detoks) programının uygulanmasıdır. Arada kalan 20 günde ise size özel beslenme programları hazırlanmaktadır.