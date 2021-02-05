Sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili farkındalık her geçen gün artıyor, yine de bu bağımlılık hızla artmaya ve bireylerin hayatını da sağlığını da olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Sigarayı bırakmak için en önemli 10 neden hakkında bilgi veren Diyetisyen Mahir Tekgöz, insanların sağlığını iyileştirmek için atabilecekleri en önemli adımların başında gelen sigarayı bırakmanın etkili yöntemleri olduğunun da altını çizdi.

1. Sigarayı Bırakmak Kardiyovasküler Sağlığa İyi Geliyor

İçerisinde 4000’i aşkın kimyasal barındıran ve bu kimyasallarından 81 tanesinin doğrudan kanser riskini artırdığı bilinen sigaranın bırakılması kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan felç ve ölüm riskini azaltıyor. Sigaranın bırakılmasından 1-2 sene gibi kısa bir sürede koroner arter hastalığı riski düşüyor, yüksek kolesterol seviyelerinde iyileşme meydana geliyor, kalp yetmezliği ve periferik arter hastalığı riskinde düşüş meydana geliyor. Kalp ve damar sağlığında gerçekleşen bu iyileşmeler sonucunda da erken ölüm ve kalp krizi riskinde de azalma gözlemleniyor.

2. Sigarayı Bırakmak Solunum Sisteminin Sağlığını İyileştiriyor

Sigara içenlerin solunum sistemi sağlığı büyük bir risk altında. Sigarayı bıraktıktan sonra ise hayati tehlike barındıran bu risklerde belirgin düşüşler yaşanabiliyor. KOAH, KOAH nedeniyle akciğer kapasitesinde yaşanan azalma, bronşit ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları, nefes darlığı, balgam üretimi gibi sorunların oluşumunda sigaranın büyük bir rolü olduğu biliniyor. Sigara bırakıldıktan sonra bu sağlık sorunlarının meydana gelme ihtimali de var olan hastalıkların yol açtığı şikayetlerin şiddetinin de azalması mümkün oluyor. Böylece kişilerin hem sağlıkları hem de hayat konforları belirgin ölçüde iyileşiyor.

3. Sigarayı Bırakmak Üreme Sağlığına İyi Geliyor

Sigarayı bırakan kadınlarda da erkeklerde de üreme sağlığı iyileşiyor. Erkeklerde sperm kalitesini azaltan ve spermlerde DNA hasarına neden olabilen bu bağımlılık damarları da etkilediği için sertleşme sorununa da yol açabiliyor. Kadınlar söz konusu olduğunda durum bir nebze daha farklı bir hal alıyor. Sigara kullanan kadınlar gebelikten önce bu alışkanlıklarından vazgeçtikleri takdirde hem kendi sağlıkları hem de dünyaya gelecek bebeklerinin sağlıkları ile ilgili endişeler azalıyor.

4. Sigarayı Bırakmak Kanser Riskini Düşürüyor

Sigaranın içerisinde kanser türlerinin oluşumuna neden olan birçok kimyasal bulunuyor. Yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları sigaranın bırakılması halinde mesane, akciğer, rahim ağzı, kolon ve rektum, karaciğer, mide, pankreas ve böbrek kanseri riskinin azaldığını gösteriyor.

5. Sigarayı Bırakmak Bağışıklık Sistemini Güçlendiriyor

Sigara içen kişilerin bağışıklık sistemleri zarar gördüğü için hastalıklarla mücadele etme kapasiteleri azalıyor. Bağışıklık sistemi vücudun koruma kalkanı olarak kendisini hastalıklardan ve enfeksiyonlardan koruyamıyor. Bu durumda vücut hem zayıf düşüyor hem de otoimmün hastalıkların gelişme ihtimali artıyor. Sigarayı bıraktıktan sonra ise bağışıklık sistemi yeniden güçlenerek vücudun direncinin artmasına katkı sunuyor.

6. Sigarayı Bırakmak Koku ve Tat Alma Duyularını İyileştiriyor

Sigara içmek ağız ve burundaki sinir uçlarına zarar vererek koku ve tat alma duyularını olumsuz yönde etkiliyor. Sigarayı bıraktıktan yalnızca 48 saat gibi çok kısa bir sürede yeni sinir uçları gelişmeye; koku ve tat alma duyuları da iyileşmeye başlıyor.

7. Sigarayı Bırakmak Ağız ve Diş Sağlığına İyi Geliyor

Sigara hem ağız kokusuna hem dişlerde renk değişimine hem de ağız içi enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Sigarayı bırakmayı başaran kişiler bir hafta içerisinde ağız ve diş sağlıklarındaki pozitif yönlü değişimi fark edebiliyor.

8. Sigarayı Bırakmak Cinsel Performansı Artırıyor

Sigara tüketimi ve bu tüketimin sürekliliği cinsel performansı doğrudan etkiliyor. Damar sağlığına zarar verdiği bilimsel olarak kanıtlanan sigara kan dolaşımını azaltıyor ve az önce de belirtildiği gibi erkeklerde sertleşme sorununa yol açıyor. Aynı zamanda libido üzerinde de azaltıcı bir etki yaratıyor. Sigara tüketimi kadınların cinsel yaşamını da etkileyerek anorgazmi sorunlarını tetikleyebiliyor.

9. Sigarayı Bırakmak Enerji Veriyor

Sigara kandaki oksijen miktarını tüketiyor. Aktiviteler sırasında nefes darlığı sorunlarını ortaya çıkarıyor ve kan dolaşımına yeterince oksijen ulaşmamasına yol açıyor. Sigara bırakıldığında ise vücudun tüm hücrelerine daha çok oksijen ulaşabildiği için enerji de yükseliyor.

10. Sigarayı Bırakmak Cildi Güzelleştiriyor

Kronik dejenerasyona neden olarak cildi yaşlandıran, cilt renginde düzensizliklere yol açan ve kan dolaşımını yavaşlatarak cildin kendini yenileme mekanizmasına zarar veren sigara, ciltteki yaraların iyileşme sürecini de uzatıyor. Sigarayı bıraktıktan sonra cilt tonu dengeleniyor ve cilt hücrelerine daha çok oksijen ulaştığı için daha sağlıklı bir cilde kavuşmak mümkün oluyor.

Sigarayı SEI JUNG ile Bırakabilirsiniz

Yol açtığı sorunlarla sosyal hayat kadar sağlığı da etkileyen bu bağımlılık SEI JUNG seansları ile geride bırakılabiliyor. Vücudun hücre bazlı uyarılması yoluyla nikotinin ve diğer kimyasal toksinlerin arındırılması prensibi ile etki eden uygulama sigara bağımlılığı ile savaşta büyük bir avantaj sağlıyor.

Diyetisyen Mahir Tekgöz

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