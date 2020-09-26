Siz de bir türlü tatlıdan, hamurdan, cipsten, koladan vaz geçemeyenlerden misiniz? Ne yaparsanız yapın zararlı olduğunu bildiğiniz halde yemeden duramayanlardansanız, çözümsüz değilsiniz… Üstelik bunlara veda ederken, detoks içecekleriyle beslenerek ideal kilonuza ulaşmanız da sandığınızdan daha kolay gerçekleşecektir. Nasıl mı?

İştahınızı kontrol etmenin zamanı geldi

Hem iştahınızı hafifletmek hem de yiyecek bağımlılıklarından kurtulmak eskisi kadar güç değil. Bu noktada Neowellness tekniği ile şeker, çikolata, kola, kahve, hamur işleri gibi devamlı tüketme hissiyatı yüksek olan besinlerin bağımlılıkları normalleştirilebiliyor. Peki bu teknik tam olarak nasıl çare oluyor? Neowellness tekniği yardımıyla; saydığımız gıdalar gibi glisemik indeksi yüksek besinler başta olmak üzere tarım ilaçları, ağır metaller gibi toksik yükü fazla olduğundan vücudu kirleten etmenlerin frekansları silinerek, sağlıklı bir bünye ve kilo kaybına ulaşılabiliyor. Seansların sonucunda bağımlı olunan ve kirlenme yapan gıdalara karşı isteksizlik, iştahsızlık ve erken doyum hissi açığa çıkarken kişi de elbette sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirerek bunu ömür boyu sürdürmelidir.

Yaşamınızda detoksa sürekli yer açın

İştah kontrolüyle beraber yağ yakıcı ve tamamen doğal detoks içecekleri de sağlıklı kalmanız ve fit olmanız yolunda önemli bir yer tutar. Bu içecekler özellikle sindirim sistemi ve metabolizmanın hızlanması için oldukça önemlidir. Günümüzde artan çevresel kirlilik, kötü beslenme alışkanlıkları ve özellikle karantina günlerinin de tetiklediği hareketsiz yaşam ile birlikte biriken toksinler de bu sayede arınabilmektedir. Detoks içeceklerinin bir diğer faydası da sebzelerin pişirilirken vücudumuza yarayacak besinlerin çoğunun ölmesinin önüne geçmesidir. Çünkü detoks suları çiğ sebze ve meyvelerden soğuk sıkım yolu ile elde edilmektedir. Katkı ve koruyucu madde içermeyen, pastörize edilmediği için de içerisindeki vitamin, mineral ve enzimlerin yok olmadığı diyet/m juice suları ile hem günlük besin ihtiyaçları karşılanırken, hem de doğru beslenmeye olan katkısı sayesinde form tutmak mümkün olabilmektedir.

Diyetisyen Mahir Tekgöz