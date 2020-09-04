Özellikle bölgesel yağlanmalar ve diyete rağmen kurtulamadığımız inatçı kilolar bir çoğumuzun ortak şikayetidir. Bazen hangi diyet programına başvurursak buralım, yeme içmemize ne kadar dikkat edersek edelim istediğimiz kiloya, istediğimiz sürede ulaşabilmemiz mümkün olmayabilir. Bu noktada fitness aletlerinden faydalanmak diyeti destekleyerek önemli katkılar sağlamaktadır.

Bölgesel zayıflama için hızlı etki

Yeni nesil fitness aletlerindne olan magic roll de bölgesel zayıflama için tercih edilen tekniklerden. Vücuda şekil veren ve daha pürüzsüz ve sıkı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olan roll masajı, dönen silindire sabitlenmiş ahşap çubuklar sayesinde gerçekleştirilen bir lenf masajıdır. Bu masaj türü selülitlerin azalmasına yardımcı olurken, fazla yağlarınızı yakmanızı da destekler. Vücudu rahatlatarak cildi sıkılaştıran, yağ dokularının mekanik olarak yok olmasına yardımcı olan, kasları ısıtıp çalıştırarak esnekliğinin artmasını sağlayan bu aletle diyetinizin başarısını artırabilirsiniz.

Fazla kilolarınıza vakumla veda edin

Günümüzde diyet listeleri ve sağlıklı beslenme programlarına ek olarak bölgesel inatçı yağlara karşı geliştirilen yeni çözümler de var. Kısa sürede çözüm almak için spor salonlarına giderek diyetini desteklemek isteyenler için geliştirilen aletlerden olanvacu magicbölgesel zayıflama için başarılı sonuçlar verebiliyor. Gerçekleştirilen fiziksel egzersizi kızılötesi ışın ve vakumla birleştirerek geleneksel egzersiz programına göre daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olan bu yöntem, kızılötesi ışık ile de vücut sıcaklığını ve terlemeyi arttırarak metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı oluyor. Aynı zamanda cilt hücrelerinin yenilenmesine ve oluşturduğu ısıyla kasları da rahatlatan bu teknik tatil öncesi inatçı yağlarınızdan daha hızlı kurtulabilmeniz için oldukça isabetli olacaktır.

Titreşimle gelen yağ yakımı

Tüm vücudun titreşimle egzersiz yapmasını sağlayan yeni nesil titreşim platformu olan magic vib de inatçı yağların yakımında oldukça faydalı sonuçlar verebiliyor. Titreşimin frekansı, istenmeyen mikro kasılmalar sağlayarak kasların çalışmasına yol açarken, platform egzersizin etkinliğini arttıracak şekilde belirli frekanslarda titreşimler üreterek vücut sıcaklığını artmasına böylelikle metabolizmayı hızlanmasına yardımcı oluyor. Sinir, endokrin, dolaşım ve lenf sistemini uyarmak için tasarlanan bu yeni nesil fitness yöntemiyle vücuttaki fazla yağın yakılması ve genel kas iyileşmesi desteklenmektedir.

Diyetisyen Mahir Tekgöz