Kilo kontrolü sağlamak ya da hedeflenen ideal kiloya düşmek her zaman çok kolay olmuyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam ve genetik faktörler bireylerin çok çabalasa da kilo verememesine neden olabiliyor. Bir de iştah sorunu var tabii; iştaha engel olunamaması diyet programlarının işe yaramamasına yol açabiliyor. Neyse ki günümüzde gelişen teknolojinin de etkisiyle daha fit bir vücuda kavuşup daha özgüvenli hissedip daha iyi görünmek mümkün! Bu noktada da karşımıza birden çok etkili alternatif çıkıyor. Yeni nesil fitness cihazları zaman yetersizliği nedeniyle spor yapma fırsatı olmayanlara ayırt edici bir kolaylık sağlarken SEI JUNG yöntemi bağımlısı olunan besinlerden uzak durmayı mümkün hale getiriyor. Her ikisi bir araya gelince de işte o zaman hayaller gerçeğe dönüşebiliyor.

SEI JUNG ile Yiyecek Bağımlılıkları Son Buluyor

Biliyoruz bazı yiyecekleri tüketmememiz gerekiyor. Hem kalorili hem de sağlığa hiçbir faydası olmayan bu besinlere “hayır” demek ne yazık ki her zaman mümkün olmuyor. Ne kadar uzak durmaya çalışsak ve diyet programına uymaya kararlı olsak da an geliyor hamur işlerinin, şekerli gıdaların ve asitli içeceklerin çekimine karşı koyamıyoruz. Benzer bir durum sizin için de geçerliyse SEI JUNG seansları ile yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Çok sık tüketilen, karşı konulamayan diğer bir deyişle bağımlı olunan gıdaların vücuttaki toksik izlerinin silinmesini sağlayan SEI JUNG seansları kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Yeme isteği duyulan gıda gruplarının belirlenmesini sağlayan ve vücudu arındıran bu teknik toplamda 8 seans uygulanıyor. Birçok danışan ilk seans sonrası belirgin bir değişim yaşayarak çok tüketilen gıdalara karşı büyük bir isteksizlik yaşıyor. Böylelikle diyet programlarına uyum sağlamak da iştahı kontrol altına almak da kolaylaşıyor.

Yeni Nesil Fitness ile Kısa Sürede Çok Kalori Yakın

Kontrol edilemeyen iştah kilo verme sürecinin önündeki engellerden yalnızca bir tanesi. Hareketsiz yaşam da bireyin kilo almasına ve sağlığını yitirmesine neden olabiliyor. Spor yapmaya istekli olan kişiler bile günlük hayatın yoğunluğu içerisinde spor yaparak kilo verme maratonuna katılmak için vakit bulamıyor. Aslına bakılırsa artık spor salonlarında saatler geçirilmesine de gerek olmuyor; yeni nesil fitness cihazları kısa sürede yüksek oranda kalori yakmayı sağlıyor ve özellikle bölgesel incelmeyi hedefleyen kişilerde büyük bir memnuniyet yaratıyor. Üstelik sahip olduğu teknolojilerle yeni nesil fitness cihazları dirençli yağlardan kurtulmayı da sağlayabiliyor. Örneğin yeni nesil titreşim platformu olan Magic Vib cihazı ayarlanabilen titreşim frekansıyla tüm vücudu ısıtarak metabolizmayı hızlandırıyor. Vacu Magic ise 30 dakikada 2500 kalori yakmayı sağlayarak hayallere daha kolay ve konforlu bir şekilde ulaşmak mümkün kılıyor. 15 – 30 dakika arasında süren egzersiz seansları düzenli olarak tekrar edildiğinde fazla kilolar giderken ciltte bir sıkılaşma da elde edilebiliyor. Çoklu fayda sunan yeni nesil fitness cihazlarında bölgesel incelme elde etmek de mümkün. Magic Roll bölgesel incelme ve sıkılaşma sağlayarak inatçı yağlanmalarla baş etmeyi kolaylaştırıyor. Yeni nesil fitness ile hem kilo vermek için hem de bölgesel şekillenme için harcanması gereken zamanı ciddi oranda azaltıyor.

İştah Kapansın Kaloriler Yakılsın

Eski zamanlara oranla günümüzde birçok olanağa sahibiz. İştah kontrolünün sağlanmasından kısa süre içerisinde yüksek oranda kalori yakılabilmesine dek tüm imkânlara erişim sağlayabiliyoruz. Kilo vermek isteyen kişiler bu imkânlardan yararlanarak hem sağlıklarını iyileştirebiliyor hem de daha fit bir görüntüye kavuşabiliyor. Yeni nesil fitness cihazları ve SEI JUNG yöntemi bir arada uygulandığında elde edilen sonuçlar da dikkat çekici olabiliyor.

Diyetisyen Mahir Tekgöz

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