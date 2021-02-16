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16.02.2021 - 14:34 |

Endoskopi Nedir, Nasıl Yapılır? Endoskopi Öncesi Ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Endoskopi; sağlık açısından yapılması gereken bir uygulamadır. Bu uygulama hastaların pek çok meraklı sorusuna dahil olmaktadır. Peki endoskopi nedir, nasıl yapılır? Endoskopi öncesi ve sonrasında nelere dikkat edilmeli? Endoskopi konusunda merak edilenleri sizler için derledik.

Endoskopi Nedir, Nasıl Yapılır? Endoskopi Öncesi Ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?
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Endoskopi, sindirim sistemine bağlı sorunların teşhis, tanı ve tedavisi için başvurulan bir yöntemdir. Çok uzun yıllardır endoskopi sayesinde pek çok hastalık erken teşhis ediliyor ve hastalar sağlıklarına kısa sürede kavuşuyor.

Endoskopi Nedir?

Endoskopi, yaklaşık 40 yıldır sindirim sistemine bağlı olarak gelişen hastalıkların tanı, teşhis ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Endoskopi uygulaması ucunda çok küçük bir kameranın bulunduğu "endoskop" isimli cihazın; ağızdan yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağa kadar giderek gastrointestinal sistemi incelemesini kapsayan bir işlemdir.

Endoskopi, sindirim sistemi odaklı gelişen hastalıkların tanısında ve tedavisinde son derece etkili bir yöntemdir. Endoskopi uygulaması sayesinde sindirim sistemindeki sıkıntılar kolaylıkla teşhis edilir ve kısa sürede hastada tedaviye başlanabilir. Mide kanaması, bağırsak kanseri veya bağırsakta bulunan yaraların teşhisi açısından oldukça önemli bir uygulamadır. Endoskopi işlemi sırasında tümör oluşumu gözlemlenirse kesin tanı için vücuttan biyopsi alınması gerekebilir.

Endoskopi Nasıl Yapılır?

Endoskopi uygulaması, ucunda çok küçük bir kamera bulunan 8 - 10 mm kalınlığında bükülebilir bir borunun ağızdan sindirim sistemine gönderilmesi şeklinde yapılan bir işlemdir. Endoskopi uygulaması sindirim sistemi organlarının detaylı şekilde incelenmesini ve görüntülenmesini sağlar. Ağızdan vücuda gönderilen borunun ucundaki kamera yardımıyla organların incelenmesi gerçekleştirilir. Kamera görüntüleri bir ekrana yansıtılarak incelenir.

Endoskopi işlemi boyunca hastanın nabzı ve oksijen durumu sürekli olarak kontrol edilir. Endoskopi uygulamasında gerekli organları kameradan inceleyen doktor, bazı durumlarda kesin tanı ve detaylı inceleme için sindirim sistemi organlarından parça alabilir. Endoskopi işleminde farklı türler bulunmaktadır. Üst sindirim sistemini incelemeyi sağlayan gastroskopi uygulaması 3 - 5 dakika sürerken, kalın bağırsağın incelenmesini sağlayan kolonoskopi işlemi 15 - 20 dakika sürer.

Endoskopi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Endoskopi uygulaması pek çok hastalığın teşhisinde başvurulan bir işlemdir. Endoskopi;

Reflü, göğüste yanma, yutkunma zorluğu, şiddetli bulantı ve kusma, ateş, halsizlik gibi şikayeti olanlarda

Kansızlık ve mide ağrısı olanlarda

Nedensiz kilo kaybı yaşayanlarda

Daha önceden mide ameliyatı olmuş veya endoskopi yapılmış ilaç kullanan hastaların kontrolünde

Siyah dışkılama, ağızdan kan ve kahverengi kusmuk gelmesi durumunda

Mide kateteri yerleşimi gerektiren hastalarda

Chrons, ülseratif kolit ve makatta kanaması olan hastalarda

Bağırsak duvarlarında polip, tümör veya anormallikler tespit edilen hastalarda

Uzun süre kabızlık yaşayan ve ilaçla tedavi olmayanlarda başvurulan bir işlemdir.

Endoskopi Öncesi ve Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Endoskopi işlemi acısız gerçekleşen bir işlemdir. Hastaya damar yoluyla rahatlatıcı ilaç verilmesi işlemin tamamen hissedilmeden gerçekleştirilmesini sağlar. Endoskopi uygulaması yapılacak hastalarda işlemden 12 saat öncesinden itibaren yemek ve sıvı alımının durdurulması gerekir. Mide ve bağırsakların boş olması işlemin daha detaylı inceleme sunmasına izin verir.

Endoskopi sonrasında hastalarda herhangi bir şikayet gözlemlenmez ve hastalar normal hayatlarına devam edebilirler. Ancak bazı durumlarda boğazda birkaç gün süren hafif bir ağrının oluşması normaldir. Damardan alınan sakinleştiricinin hastada uyku ve halsizlik yapması da sıradan karşılanmalıdır. Hasta birkaç gün içerisinde eski hayatına döner.

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