Evlilik yüzüğü milattan 2800 yıl önce Mısırlılar tarafından bulunmuştur halka şeklinde üretilen bu yüzükler başlangıç ve bitiş noktası olmamasından kaynaklı sonsuzluğu temsil etmektedir.



Evlilik Yüzüğü Kadında ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?



Kişiler evlendiklerinde veya uzun sürecek bir birliktelik yaşamaya başladığı zaman bu birlikteliği simgelemek için alyans takmaktadır. Özellikle kişiler tarafından oldukça merak edilen sorulardan biri alyansın hangi ele ve parmağa takıldığıdır. Bazı kişiler evlilikte hem sağ yüzük parmağına hem de sol yüzük parmağına takılabileceğine inanmaktadır.



Evlilik Yüzüğünün Tarihi



Ancak Antik Mısır döneminden beri gelen alışkanlıklarda yüzük hep tek bir parmağa takılmaktadır. Mısırlıların evliliğin sonsuzluğunu belirtmek için oluşturduğu bu yüzükler evlenilmesi durumunda sol ele takılmaktadır. Fakat günümüzde kişiler bazen farklı parmaklarına da alyans takmaktadır. Birçok kişinin alyans takmasından dolayı kişilerde genel olarak gerçekten hangi parmağa alyans takılması gerektiği ile ilgili soru işareti oluşmaktadır.



Evlilik Yüzüğü Neden Sol Yüzük Parmağına Takılır?



Evlilik yüzüğünün sol ele takılması ise geçmişte bulunan yanlış tıp bilgisi üzerinden yapılmaktadır. Geçmişte dolaşım sisteminde ki ana damarın sol elden yüzük parmağı üzerinden geçtiğine inanılmaktaydı. Bundan dolayı kalbe giden bu damarın üzerine yüzük takmak, çiftlerin kalben birbirlerini sevdiğini temsil etmektedir. Şu anda o damarın tam olarak ne işe yaradığı açıklanmasa da yüzyıllar önce yapılan bu gelenek günümüzde hala birçok medeniyette kullanılmaktadır.



Nişan Yüzüğü Kadında ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?



Nişan ve söz yüzüğü evlilik yüzüğü gibi takılmamaktadır. Söz ve nişan yüzüğü sağ ele yüzük parmağına takılmaktadır. Kişilerin evlenmesi durumunda yüzüğü, sol ele geçmektedir. Fakat günümüzde kişiler alyansları çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Özellikle birçok kişi yüzükleri boynuna kolye olarak kullanıyor. Bununla beraber gün içerisinde aktif olarak iş hayatında bulunan veya yüzüğüne zarar verebilecek olan kişiler ise alyanslarını farklı aksesuarlara çevirmektedir. Nişan ve evlilik yüzüklerinin düz seçilmesinin ise çok özel bir sebebi bulunmaktadır.



Özellikle kişiler sonsuza kadar sürmesini istediği ilişkiler için pürüzsüz ve düz alyanslar tercih edilmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise alyansın üzerinde herhangi bir kabartma veya işleme bulunmaması evliliğin herhangi bir şekilde sorunla geçmeyeceğine işaret etmektedir. İnanışa göre alyansın üzerinde işaretler olması, kişilerin ilk engelde takılacağına ve evlilik hayatında belirli engellerle karşılaşacağına yorumlanır. Ancak günümüzde kişiler çeşitli modellerle farklı nişan ve evlilik alyansları tercih etmektedir.