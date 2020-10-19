İlişkiler

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvlilik Haberleri Evlilik Yüzüğü Kadında Ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?
19.10.2020 - 04:46 |

Evlilik Yüzüğü Kadında Ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?

Alyanslar özellikle evlilik ve beraberliğin en önemli simgeleri arasına girmektedir. Özellikle sonsuzluğu belirten bu yüzükler nişan döneminde ve evlilik döneminde farklı parmaklara takılmaktadır. Bu yüzükler evliliğin sonsuza dek sürdüğünü belirtmek için kullanılmaktadır. Özellikle Romalılar tarafından yaygınlaştırılan evlilik yüzüğü hakkında bulunan bütün bilgileri sizler için detaylı bir şekilde derledik.

Evlilik Yüzüğü Kadında Ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?
ABONE OL

Evlilik yüzüğü milattan 2800 yıl önce Mısırlılar tarafından bulunmuştur halka şeklinde üretilen bu yüzükler başlangıç ve bitiş noktası olmamasından kaynaklı sonsuzluğu temsil etmektedir.

Evlilik Yüzüğü Kadında ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?

Kişiler evlendiklerinde veya uzun sürecek bir birliktelik yaşamaya başladığı zaman bu birlikteliği simgelemek için alyans takmaktadır. Özellikle kişiler tarafından oldukça merak edilen sorulardan biri alyansın hangi ele ve parmağa takıldığıdır. Bazı kişiler evlilikte hem sağ yüzük parmağına hem de sol yüzük parmağına takılabileceğine inanmaktadır.

Evlilik Yüzüğünün Tarihi

Ancak Antik Mısır döneminden beri gelen alışkanlıklarda yüzük hep tek bir parmağa takılmaktadır. Mısırlıların evliliğin sonsuzluğunu belirtmek için oluşturduğu bu yüzükler evlenilmesi durumunda sol ele takılmaktadır. Fakat günümüzde kişiler bazen farklı parmaklarına da alyans takmaktadır. Birçok kişinin alyans takmasından dolayı kişilerde genel olarak gerçekten hangi parmağa alyans takılması gerektiği ile ilgili soru işareti oluşmaktadır.

Evlilik Yüzüğü Neden Sol Yüzük Parmağına Takılır?

Evlilik yüzüğünün sol ele takılması ise geçmişte bulunan yanlış tıp bilgisi üzerinden yapılmaktadır. Geçmişte dolaşım sisteminde ki ana damarın sol elden yüzük parmağı üzerinden geçtiğine inanılmaktaydı. Bundan dolayı kalbe giden bu damarın üzerine yüzük takmak, çiftlerin kalben birbirlerini sevdiğini temsil etmektedir. Şu anda o damarın tam olarak ne işe yaradığı açıklanmasa da yüzyıllar önce yapılan bu gelenek günümüzde hala birçok medeniyette kullanılmaktadır.

Nişan Yüzüğü Kadında ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?

Nişan ve söz yüzüğü evlilik yüzüğü gibi takılmamaktadır. Söz ve nişan yüzüğü sağ ele yüzük parmağına takılmaktadır. Kişilerin evlenmesi durumunda yüzüğü, sol ele geçmektedir. Fakat günümüzde kişiler alyansları çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Özellikle birçok kişi yüzükleri boynuna kolye olarak kullanıyor. Bununla beraber gün içerisinde aktif olarak iş hayatında bulunan veya yüzüğüne zarar verebilecek olan kişiler ise alyanslarını farklı aksesuarlara çevirmektedir. Nişan ve evlilik yüzüklerinin düz seçilmesinin ise çok özel bir sebebi bulunmaktadır.

Özellikle kişiler sonsuza kadar sürmesini istediği ilişkiler için pürüzsüz ve düz alyanslar tercih edilmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise alyansın üzerinde herhangi bir kabartma veya işleme bulunmaması evliliğin herhangi bir şekilde sorunla geçmeyeceğine işaret etmektedir. İnanışa göre alyansın üzerinde işaretler olması, kişilerin ilk engelde takılacağına ve evlilik hayatında belirli engellerle karşılaşacağına yorumlanır. Ancak günümüzde kişiler çeşitli modellerle farklı nişan ve evlilik alyansları tercih etmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmelerde fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz konular nedeniyle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Parasal konularda yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkileriniz bugün ön plana çıkıyor. Sabah saatlerindeki iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Bu durum sizi uğraştırabilir.  Dengeniz bozulabilir. İlerleyen zamanlarda kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Tolerans göstermeniz gereken olaylar yaşanabilir. Akşam saatlerinde sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde iş arkadaşlarınızla görüşleriniz nedeniyle tartışmaya girebilirsiniz. İşe ait sorumluluklarınızın sizi yıprattığını düşünebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmeyin. Öğle saatlerinde yolunuzu bulmakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Gün içinde yaptığınız plana uymanız işlerinizi toparlamanızda size yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek isterken karşınızdakiyle tartışmaya girmemeye özen göstermelisiniz. İlgilendiğiniz konularda risk almaya yatkınsınız. Gün içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geçmişe yönelik konularla ilgili fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Gün ortasında kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Eve ait konular gündeme gelebilir. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Akşam arkadaşlarınızla birlikte program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yakın çevrenizdekilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar var. Gün ortasında kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Kulağınıza yeni haberler gelebilir. Akşam saatlerinde sosyal konulara yönelebilirsiniz. Fikirlerinizi daha güçlü savunabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönelebilirsiniz. Sabah saatleri iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları olabilir. Gün içinde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukların içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerinizdeki sıkıntılar ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış olaylardan dolayı bugün kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Öğle saatlerinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Yaşadığınız içsel süreçler nedeniyle dağınık hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı düzenlemek ve daha iyiye götürmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili planlar yapacağınız bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Akşam saatlerinde sosyalleşmek için organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Daha hızlı ilerlemek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Annenizle ilgili konular bunalmanıza neden olabilir. Uğraştığınız işleri düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde fikir ayrılığından tartışmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebeklere Kahvaltı Önerileri
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDüşündüğün Gibi Değil!
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismus Varoluşçu Kişilik
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay Devi19 Ekim haftası burç yorumları
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviAstroloji 'Benzerlik Yasası'ndan faydalanır
Diyetisyen Ecem Bozbel
Diyetisyen Ecem BozbelÇocuklarda Beslenme (1-3 Yaş)
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluKorona’nın gidişatı
Gonca Berktay
Gonca BerktayNeler oluyor işime?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGüneş lekeleri için ne yapabiliriz?
PROTEZ AMELİYATINDA YAŞANANLAR
En Çok İzlenen Videolar
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evlilik Yüzüğü Kadında Ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?

Evlilik Yüzüğü Kadında Ve Erkekte Hangi Parmağa Takılır?

Heyecanı yüksek bir gün

Heyecanı yüksek bir gün

Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020 - Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri Ve İsimleri

Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020 - Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri Ve İsimleri

Kına Hediyelikleri Nelerdir? Kına Gecesinde Dağıtabileceğiniz Hediye Alternatifleri

Kına Hediyelikleri Nelerdir? Kına Gecesinde Dağıtabileceğiniz Hediye Alternatifleri

Sıradaki Haber