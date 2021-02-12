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• 12 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:

14 Şubat'a özel aşk hormonunuzu artıracak beslenme önerileri

Aşkınızı sadece psikolojik anlamda değil, doğru besinleri tüketerek de besleyebilirsiniz! Aşk hormonu olan oksitosin beynin hipotalamus diye adlandırılan bölgesinden salınarak tüm vücudu olumlu şekilde uyarır. Bu nedenle aşkınızı ateşlemek için yapmanız gereken oksitosin seviyenizi artırmaktır. Dr. Fevzi Özgönül, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel aşkınızı besleyecek öneriler verdi

• 12 Şubat 2021 - 14:05 • Son Güncelleme:
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Aşık birisi mutludur, gelecekten umutludur, kendisine güveni vardır ve sosyaldir. Ertesi gün uyandığında hâlâ aşıktır. Peki, aşk hormonu olarak bilinen oksitosin kişide nasıl etkiler yaratır?

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Öz güveni artırır; böylece fazla kilolu bile olsanız bunun bir önemi olmadığını düşünüp kendinizle barışık olursunuz.

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Özellikle erkeklerde sevdiğine karşı sadakati artırır. Koruyucu güdüleri harekete geçirir. Stresi önemli ölçüde azaltır.

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Cinsel uyarılmayı artırır. Oksitosin düzeyi arttıkça kişi sevdiğini, başkalarından daha çekici bulmaya başlar. Âşık kişilerin ağrı eşiği yüksektir ve kolay kolay ağrı hissetmezler.

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Kısaca aşkınızı ateşlemek için yapmanız gereken aşk hormonu olan oksitosin seviyenizi artırmaktır. Peki, erkeği romantik yapacak, kadını sevecen ve mutlu kılacak yiyecekler var mıdır? Sevgililer Günü'nde ne yemeliyiz? Sevgilimize ne yedirmeliyiz?

6İşte afrodizyak etkisi yaratacak o besinler...

İşte afrodizyak etkisi yaratacak o besinler...

Yemeklerde afrodizyak etki yaratmak için köriyi kullanın, köri soslu bir tavuk veya et yemeği iyi bir seçenek olacaktır. Yanına zeytinyağlı bir kereviz de çok yakışacaktır. Kereviz de sebzeler içerisinde afrodizyak etkisi kuvvetli bir sebzedir.

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Ekmek yerine yiyebileceğiniz bir cevizin de afrodizyak etkisi kuvvetlidir. Meyvelerden de özelikle muz ve çileğin etkisini unutmamalıyız. Son olarak da tarçının afrodizyak etkisinden yararlanmak için bir muhallebi sofraya eklenebilir.

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