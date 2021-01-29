• 29 Ocak 2021 - 17:02 • Son Güncelleme:
Açlık hissini baskılıyor! Diyet yaparken mutlaka tüketin
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Sağlıklı insanların ince bağırsaklarında sindirilmeyen ve emilmeyen, ancak kolondaki yerleşik mikroflora ile kolonda fermente edilen nişasta veya nişastalı gıda ürünlerinin toplamına dirençli nişasta denir. Vücutta sindirilemeyen dirençli nişasta, diyet lifi kapsamında yer almaktadır.
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Dirençli nişasta en fazla fasulye türlerinde, en az ise buğday, pirinç, mısır, darı ve arpa gibi tahıl ürünlerinde bulunur. Açlık hissini baskılar ve iştah üzerinde etkili olarak vücut ağırlığı denetimi sağlamasıyla obezite tedavisinde kullanılır. Postprandiyal glisemik yanıtı değiştirerek, hipoglisemiyi önler ve hiperglisemiyi azaltır.
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