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• 29 Ocak 2021 - 17:02 • Son Güncelleme:

Açlık hissini baskılıyor! Diyet yaparken mutlaka tüketin

Başarılı bir diyet için dirençli nişasta tüketilmesini öneren Uzman Diyetisyen Kübra Şahin, dirençli nişastanın hangi besinlerde bulunduğu ve faydaları hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

• 29 Ocak 2021 - 17:02 • Son Güncelleme:
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Sağlıklı insanların ince bağırsaklarında sindirilmeyen ve emilmeyen, ancak kolondaki yerleşik mikroflora ile kolonda fermente edilen nişasta veya nişastalı gıda ürünlerinin toplamına dirençli nişasta denir. Vücutta sindirilemeyen dirençli nişasta, diyet lifi kapsamında yer almaktadır.

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Dirençli nişasta en fazla fasulye türlerinde, en az ise buğday, pirinç, mısır, darı ve arpa gibi tahıl ürünlerinde bulunur. Açlık hissini baskılar ve iştah üzerinde etkili olarak vücut ağırlığı denetimi sağlamasıyla obezite tedavisinde kullanılır. Postprandiyal glisemik yanıtı değiştirerek, hipoglisemiyi önler ve hiperglisemiyi azaltır.

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Tam tahıl ve susam gibi tohumlar ile baklagiller, pişirilip soğutulmuş pirinç, pişirilip-soğutulmuş makarna, çiğ ve pişirilip soğutulmuş patates, olgunlaşmamış muz, mısır nişastası, kahvaltılık gevrekler, ekmek ve buharda pişirme uygulaması ile üretilen besinlerin de dirençli nişasta açısından önemli gıda kaynaklarıdır.

4Dirençli nişastanın faydaları...

Dirençli nişastanın faydaları...

İnsülin duyarlılığı ve glukoz yanıtı iyileştirdiğinden dolayı insülin direnci ve Tip 2 DM riskini azaltır. Kan lipid düzeyleri üzerinde azaltıcı etki gösterdiği için kalp-damar hastalıkları riskini azaltır.

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Bağırsak pH'sını düşürerek çinko, kalsiyum ve magnezyum emilimi artırdığı, inflamasyon ve bağırsak hastalıkları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, bağırsak immün fonksiyonunu düzenler ve mikrobiyota aktivitesini düzenler

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