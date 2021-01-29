Açlık hissini baskılıyor! Diyet yaparken mutlaka tüketin

Dirençli nişasta en fazla fasulye türlerinde, en az ise buğday, pirinç, mısır, darı ve arpa gibi tahıl ürünlerinde bulunur. Açlık hissini baskılar ve iştah üzerinde etkili olarak vücut ağırlığı denetimi sağlamasıyla obezite tedavisinde kullanılır. Postprandiyal glisemik yanıtı değiştirerek, hipoglisemiyi önler ve hiperglisemiyi azaltır.