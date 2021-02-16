• 16 Şubat 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:
Bağışıklığımızı destekleyen çinko, Covid-19’a karşı da etkili
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya bağışıklık için önemli bir eser element olan çinkonun Covid-19’a karşı vücudu desteklediğini, hastalığın daha kısa sürede ve daha hafif geçmesine yardımcı olduğunu gösteren pek çok araştırma sonucu olduğunu söyleyerek konu hakkında bilgi verdi.
• 16 Şubat 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:
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Çinko bağışıklık sisteminin normal çalışmasını destekliyor
Çinko bağışıklığımız için son derece önemli olan T hücrelerinin sayısının artması üzerinde etkili rolü olan eser bir elementtir. Yapılan araştırmalar 3 aylık düzenli çinko kullanımı sonrasında T hücrelerinin yüzde 21 oranında arttığını göstermiştir. Bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı koruyan bir kalkan gibidir.
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Bir yandan aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken bir yanda da Covid-19 ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dünyada farklı ülkelerde yapılan araştırmalar çinko seviyesinin Covid-19’a yakalanma oranlarını düşürdüğünü, yakalananların da hastalığı daha az problemle/daha az komplikasyon ve hastanede daha az yatış yaparak atlattığını gösteriyor.
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Çinko eksikliği olan hastaların hastanede kalış süresi de anlamlı şekilde farklıdır. Çinko eksiği olan Covid-19 hastaları hastanede 7,9 gün kalırken, çinko eksiği olmayan hastalar 5,7 gün sonra taburcu olmuştur. Covid-19’u ağır geçiren, entübe hastaların çinko düzeyleri üzerinde yapılan bir başka araştırmada da ağır Covid-19 hastalarındaki serum çinko düzeyleri hafif/orta Covid-19 hastalarına göre daha düşük bulunmuştur.
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Yaş ilerledikçe çinko eksikliği de artıyor. 40’lı yaşlarda çinko eksikliği yüzde 5 civarındayken, 70 yaşından sonra yüzde 20’lere doğru çıkıyor. Tam tahıllar, kırmızı ve beyaz et, yumurta ve deniz ürünleri, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler zengin çinko kaynaklarıdır. Bunların düzenli olarak alınması önemlidir.
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