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• 06 Şubat 2021 - 15:24 • Son Güncelleme:

Bağışıklık sisteminizi hiç olmadığı kadar güçlendirecek 15 yiyecek

Bağışıklık sistemimiz bir patojenle karşılaştığında, bağışıklık tepkisi tetiklenir. Daha sonra patojenlere tutunan ve onları öldüren antikorları salarak hastalık ve enfeksiyonlardan vücudumuzu korur, bizi güçlü kılar. Belirli yiyecekleri yiyerek bağışıklık tepkinizi süper güçlü hale getirebilirsiniz. İşte bağışıklık sisteminizi her zamankinden daha güçlü hale getirmek için diyetinize ekleyebileceğiniz 15 yiyecek! - PEMBENAR ÖZEL

• 06 Şubat 2021 - 15:24 • Son Güncelleme:
11. Acai meyvesi
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1. Acai meyvesi

Ahududu ve yaban mersini gibi günlük meyvelerinizin yanı sıra acai, sağlığı geliştiren bir antioksidan olan antosiyanin içerir.

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Acai meyvesini smoothie olarak veya yulaf ezmesiyle tüketebilirsiniz. Fındık yağı ve granola ile de oldukça lezzetlidir.

32. Mürver

2. Mürver

Bu eski usul ilacın antioksidanlarla dolu olduğunu biliyor muydunuz? Bu besinler iltihapla mücadelede yardımcı olabilir ve hatta birkaç laboratuvar çalışmasına göre bazı grip virüslerini engelleyebilir.

43. Buğday rüşeymi

3. Buğday rüşeymi

Buğday rüşeymi, B vitamini, çinko ve antioksidanlarla doludur. Buğday tohumunun bu kısmı ayrıca protein, lif ve sağlıklı yağlara sahiptir. Tariflerde un yerine buğday rüşeymi kullanmayı deneyin. Özellikle kurabiyelerde ve kreplerde sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olabilir.

54. Sarımsak

4. Sarımsak

Bazı kültürlerde grip ilacı olarak bir diş sarımsak ağızda çiğnenerek suyu emilir. Çiğ sarımsağın mantar, bakteri ve virüslerle savaşta doğal bir antibiyotik olarak çalıştığı pek çok araştırmayla ortaya konmuştur.

65. İstiridye

5. İstiridye

İstiridyelerde vücudun beyaz kan hücreleri oluşturmasına ve yaraları iyileştirmesine yardımcı olan çok miktarda çinko vardır. Bu, istiridyelerin bağışıklık sisteminizi güçlendirmesinin yollarından sadece biridir.

76. Fermente besinler

6. Fermente besinler

Lahana turşusundan probiyotik yoğurt ve kefire kadar, canlı ve aktif kültürlerle fermente edilmiş yiyecekler, soğuk algınlığını başlamadan bitirebilir.

87. Nar suyu

7. Nar suyu

Yıllar ve yıllar önce Mısırlılar, enfeksiyonları tedavi etmek için nar kullandılar. Günümüzde araştırmalar, nar suyunun bakteri ve pek çok virüsle, en bilineni griple, savaştığını gösteriyor.

98. Ispanak

8. Ispanak

Folat, diğer şeylerin yanı sıra, bu süper gıdadaki inanılmaz besin maddelerinden biridir. Folat, DNA'nızı onarırken vücudunuzun yeni hücreler oluşturmasına yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan ve C vitamini bakımından da zengindir.

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Sadece hafif pişmiş veya çiğ yemeye çalışın. Çiğ ıspanak hayranı değil misiniz? Taze meyveli smoothielerinize atın, tadını almayacaksınız bile.

119. Brokoli

9. Brokoli

Şöyle demeli: "Günde bir parça brokoli doktoru uzak tutar." Brokoli, yüksek C vitamini, A vitamini ve güçlü bir antioksidan olan glutatyon seviyeleri sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.

1210. Miso

10. Miso

Japonlar'ın geleneksel fermende yiyeceklerinden birisi olan miso, soya fasulyesi, pirinç veya arpanın, deniz tuzu ve ko-ji adlı mantarla fermentasyonu ile elde edilen bir çeşit hamurdur. Probiyotiklerinde bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olan birçok değerli bakteri vardır.

1311. Zencefil

11. Zencefil

Zencefil, enflamasyonu azaltmakla kalmaz hastalıkları önlemek de dahil olmak üzere birçok başka sağlık yararına sahiptir. İçeceklerinize veya yemeklerinize taze zencefil rendeleyerek etkisinden en yüksek oranda faydalanabilirsiniz.

1412. Ayçekirdeği

12. Ayçekirdeği

Kuruyemişler sağlığa faydaları ve enerji verici özellikleriyle oldukça popüler atıştırmalıklar ancak tohumların muhteşem faydaları biraz göz ardı ediliyor. Ayçiçeği gibi tohumlar, kötü serbest radikallerle savaşan ve bağışıklık fonksiyonunuzu iyileştiren E vitamini ve griple savaşan antioksidanlarla doludur.

1513. Kırmızı dolmalık biber

13. Kırmızı dolmalık biber

Meyve yemekten hoşlanmıyorsanız size bol miktarda vitamin sağlayacak kırmızı dolmalık biber verelim. Salatalarınıza doğrayarak çiğ tüketebilir, sağlıklı bir iç hazırlayarak dolma yapabilir, veya sotelerinize ekleyebilirsiniz.

1614. Uskumru

14. Uskumru

Yağlı balıklar yüksek oranda omega-3 ve sağlıklı yağ içerir. Crohn hastalığı ve artrit gibi otoimmün bozukluklarla savaşabilirler.

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Uskumru sevmezseniz alabalık, sardalya veya somon gibi diğer yağlı balıklar da aynı faydayı sağlayacaktır.

1815. Kurutulmuş orman meyveleri

15. Kurutulmuş orman meyveleri

Kulağa ilginç gelebilir ancak kurutulmuş orman meyveleri yüksek miktarda antioksidan içerir. Ayrıca, daha sağlıklı bir uyku döngüsü ve dolayısıyla daha güçlü bir bağışıklık sistemi sağlayan melatonin içerirler. Yorgun insanlar daha çok hastalanırlar.

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Yaban mersini, kızılcık, kuşburnu, goji, dut, çilek, üzüm, böğürtlen gibi meyveleri kurutulmuş halleriyle atıştırmalık olarak gün içinde tüketebilirsiniz.

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