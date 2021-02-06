• 06 Şubat 2021 - 15:24 • Son Güncelleme:
Bağışıklık sisteminizi hiç olmadığı kadar güçlendirecek 15 yiyecek
Bağışıklık sistemimiz bir patojenle karşılaştığında, bağışıklık tepkisi tetiklenir. Daha sonra patojenlere tutunan ve onları öldüren antikorları salarak hastalık ve enfeksiyonlardan vücudumuzu korur, bizi güçlü kılar. Belirli yiyecekleri yiyerek bağışıklık tepkinizi süper güçlü hale getirebilirsiniz. İşte bağışıklık sisteminizi her zamankinden daha güçlü hale getirmek için diyetinize ekleyebileceğiniz 15 yiyecek! - PEMBENAR ÖZEL
• 06 Şubat 2021 - 15:24 • Son Güncelleme:
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12. Ayçekirdeği
Kuruyemişler sağlığa faydaları ve enerji verici özellikleriyle oldukça popüler atıştırmalıklar ancak tohumların muhteşem faydaları biraz göz ardı ediliyor. Ayçiçeği gibi tohumlar, kötü serbest radikallerle savaşan ve bağışıklık fonksiyonunuzu iyileştiren E vitamini ve griple savaşan antioksidanlarla doludur.
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