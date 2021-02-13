Geri Dön

Diyet

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSağlıklı Beslenme Haberleri Beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren en etkili besinler
• 13 Şubat 2021 - 16:36 • Son Güncelleme:

Beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren en etkili besinler

Son yıllarda artan yaş ile birlikte hafıza sorunları da yükseliş gösteriyor. Öyle ki unutkanlık artık gençlerde bile sık görülen bir problem olmaya başladı. Oysa erken yaşlarda Alzheimer, demans gibi ileriki dönemlerde ortaya çıkan hafıza ile ilgili problemlerin önüne geçmek, doğru beslenme ile mümkün. "Beyni besleyen yiyecekler nelerdir?", "Unutkanlığı engellemek için ne yenmeli?" sorularının cevabını merak edenler için Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük beyni iyi şekilde besleyen besinleri sıraladı

• 13 Şubat 2021 - 16:36 • Son Güncelleme:
1Sarısında şifa var: Yumurta
ABONE OL

Sarısında şifa var: Yumurta

Özellikle sporcuların beyazını yiyip sarısını attığı yumurtanın içinde aslında beyin fonksiyonlarını ve gelişimini etkileyen lutein bulunur.

2

Düzenli şekilde yumurta tüketimi beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler. Bu da ileriki dönemlerde demans, Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

3İçeri zengin, faydası çok: Avokado

İçeri zengin, faydası çok: Avokado

Avokado, omega-3 ve E vitamini yönünden oldukça zengin bir meyvedir. Düzenli olarak tüketildiğinde ise beyin gelişimini olumlu yönde etkiler.

4

Yüksek oranda yararlı yağlardan içermesi besleyicilik değerini artırır fakat porsiyon kontrolünde tüketilmesinde de fayda vardır.

5

Avokadoyu, içerdiği yağlar sayesinde fit tatlılarımızı yaparken de rahatlıkla kullanabiliriz.

6Her derde deva: Zerdeçal

Her derde deva: Zerdeçal

İçerisinde bulunan kurkumin sayesinde beyin dejenerasyonu yani yıpranması ve enflamasyonu önlemede oldukça etkilidir.

7

Baharat olarak bulunan zerdeçalı kilo kontrolü sağlamak için de yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği de oldukça yüksektir.

8Doğru protein kaynakları: Et, süt ve süt ürünleri

Doğru protein kaynakları: Et, süt ve süt ürünleri

Protein kas ve sinir sistemi iletimi için oldukça büyük etkiye sahiptir. Bunu doğru kaynaktan almak, yeterli derecede yararlanabilmek için oldukça önemlidir.

9

İşlenmiş ürünler (salam, sosis, sucuk) gibi ürünler yerine doğal protein kaynağı olarak kolaylıkla bulabileceğimiz et, yumurta, sütten yararlanmamız gerekiyor.

İLGİLİ PEMBENAR GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Baş ağrınızın kaynağı boynunuz olabilir! Bu belirtiler görülüyor

Beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren en etkili besinler

Kahve içmenin yeni bir faydası daha ortaya çıktı! Kulakta...

Cinsel ilişkide ten uyumunu sağlamanın 6 kolay yolu

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet