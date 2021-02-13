• 13 Şubat 2021 - 16:36 • Son Güncelleme:
Beyni besleyen ve hafızayı güçlendiren en etkili besinler
Son yıllarda artan yaş ile birlikte hafıza sorunları da yükseliş gösteriyor. Öyle ki unutkanlık artık gençlerde bile sık görülen bir problem olmaya başladı. Oysa erken yaşlarda Alzheimer, demans gibi ileriki dönemlerde ortaya çıkan hafıza ile ilgili problemlerin önüne geçmek, doğru beslenme ile mümkün. "Beyni besleyen yiyecekler nelerdir?", "Unutkanlığı engellemek için ne yenmeli?" sorularının cevabını merak edenler için Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük beyni iyi şekilde besleyen besinleri sıraladı
• 13 Şubat 2021 - 16:36 • Son Güncelleme:
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Sarısında şifa var: Yumurta
Özellikle sporcuların beyazını yiyip sarısını attığı yumurtanın içinde aslında beyin fonksiyonlarını ve gelişimini etkileyen lutein bulunur.
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