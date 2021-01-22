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• 22 Ocak 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:

Bilimsel olarak günde kaç fincan kahve içmek sağlık için faydalı?

Uyarıcı ve zihin açıcı etkisi yüzünden 17'nci yüzyılda kahve içmek ölümle cezalandırılıyordu. Neyse ki artık istediğimiz kadar kahve içebiliyoruz ve üstelik kahvenin içerdiği çeşitli bileşenlerin sağlığımıza fayda sağladığı da kanıtlandı. Ancak gün içinde ne kadar kahve tüketilebileceği konusunda hâlâ birçok tartışma var. Peki, kahvenin ne kadarı sağlığımız için faydalı ya da zararlı? Cevabını uzmanlardan sizler için derledik…MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 22 Ocak 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
1Doğru miktarda kahve kalbinize fayda sağlar
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Doğru miktarda kahve kalbinize fayda sağlar

Alman bilim insanlarına göre kafein, kan damarlarımızdaki hücrelerin belirli bir şekilde tepki vermesini sağlıyor.

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Bu sayede hücrelerin işleyişi hızlanıyor ve daha genç hücreler gibi performans gösterebiliyorlar.

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Araştırmacılar, kalbi daha uzun süre genç tutmak için ihtiyacımız olan en doğru kahve miktarının günde 4 fincan olduğuna inanıyor.

4Kahve içenler daha uzun yaşar

Kahve içenler daha uzun yaşar

Yıllar geçtikçe araştırmacılar, her gün düzenli olarak kahve tüketenlerin çeşitli sağlık problemlerinden etkilenme olasılığının daha düşük olduğunu fark ettiler.

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Bu listede kalp hastalıkları, felç, yaralanmalar, solunum hastalıkları, enfeksiyonlar ve diyabet de yer alıyor.

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ABD'de 400 bin kişiyle yapılan büyük çaplı bir araştırma, her gün rutin olarak kahve tüketenlerin kafein alımını azaltanlara göre herhangi bir nedenle ölme olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

7Kahvede aşırıya da kaçmayın çünkü…

Kahvede aşırıya da kaçmayın çünkü…

Bununla birlikte her gün bardak bardak kahve tüketiyorsanız bu da sizin için birtakım sağlık risklerini beraberinde getirebilir.

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Yapılan bir araştırmaya göre her gün 6 shot'tan fazla espresso tüketimi, kalp hastalığı riskini yüzde 22'ye kadar artırabiliyor.

9Kahvenizi sağlıksız yapan nedir

Kahvenizi sağlıksız yapan nedir?

Günde 4 fincandan fazla kahve tüketiyorsanız sağlığınız için zararlı olabilecek sadece kafein değildir.

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Pek çok kahvesever, kahvesini lezzetlendirmek için yağ ve kalori deposu olan şeker ile kremaya boğar. Bu da sağlık için tehlike çanlarının çalıyor olması demek.

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Doğru miktarda kahve tüketmenin diyabet riskini azalttığı doğru olsa da tatlandırıcı, krema ve aroma eklemek kan şekeri seviyesi konusunda başlı başına büyük bir tehlike, unutmayın!

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