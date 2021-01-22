• 22 Ocak 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
Bilimsel olarak günde kaç fincan kahve içmek sağlık için faydalı?
Uyarıcı ve zihin açıcı etkisi yüzünden 17'nci yüzyılda kahve içmek ölümle cezalandırılıyordu. Neyse ki artık istediğimiz kadar kahve içebiliyoruz ve üstelik kahvenin içerdiği çeşitli bileşenlerin sağlığımıza fayda sağladığı da kanıtlandı. Ancak gün içinde ne kadar kahve tüketilebileceği konusunda hâlâ birçok tartışma var. Peki, kahvenin ne kadarı sağlığımız için faydalı ya da zararlı? Cevabını uzmanlardan sizler için derledik…MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 22 Ocak 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
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