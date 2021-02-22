Bu yiyecekler bağışıklık sistemini yıkıyor! Koronavirüse karşı...

Yanlış: Her öğünde turşu tüketmek Pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek için belki de en çok başvurduğumuz besin, turşu. Elbette probiyotik etkisiyle bağırsak sağlığına iyi geliyor ve genel bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Ancak turşuyla ilgili çoğunlukla unutulan bir gerçek var ki o da çok tuz içermesi.