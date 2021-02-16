• 16 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
Cildi güzelleştiren 5 besin
Yeterli ve dengeli beslenmemiz günlük almamız gereken vitamin ve mineralleri almamız sağlığımıza fayda sağladığı gibi cildimize de etki etmektedir. Bu yüzden yeterli ve dengeli beslenmemiz cildimiz için de gerekli besinleri alarak esnekliğini korumasını, sarkmaların önlenmesini, matlaşma, kuruluk ve kırışık oluşumlarının gecikmesini sağlamaktadır. Peki hangi besinler cildinizi güzelleştirir? Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında önemli bilgiler verdi.
• 16 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
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Kırmızı biber
Pürüzsüz ve güzel cilt için tüketilmesi gereken 11 besin C vitamini açısından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid mevcuttur.
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Bir insanın günlük E vitamini ihtiyacı ortalama 8-10 mg. E vitamini başta tahıllar olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde, zeytinyağı, balık yağı, fındık, ceviz, ton balığı, sardalye, yumurta sarısı, domates ve patateste bol miktarda bulunur. Ancak özelikle bir avuç fındık günlük E vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılar.
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