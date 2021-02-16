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• 16 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:

Cildi güzelleştiren 5 besin

Yeterli ve dengeli beslenmemiz günlük almamız gereken vitamin ve mineralleri almamız sağlığımıza fayda sağladığı gibi cildimize de etki etmektedir. Bu yüzden yeterli ve dengeli beslenmemiz cildimiz için de gerekli besinleri alarak esnekliğini korumasını, sarkmaların önlenmesini, matlaşma, kuruluk ve kırışık oluşumlarının gecikmesini sağlamaktadır. Peki hangi besinler cildinizi güzelleştirir? Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında önemli bilgiler verdi.

• 16 Şubat 2021 - 12:58 • Son Güncelleme:
1Kırmızı biber
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Kırmızı biber

Pürüzsüz ve güzel cilt için tüketilmesi gereken 11 besin C vitamini açısından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid mevcuttur.

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C vitamini cilt sağlığı açısından önemlidir. Bu vitamin yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.

3Havuç

Havuç

Hem göz hem de cilt sağlığı için faydalı olan havuç, A vitamini bakımından oldukça zengindir. Özellikle de kozmetik ürünlerin formülüne eklenen havuç, cildin görünümünü düzeltmektedir.

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Çoğu kozmetik cilt ürünlerinin içindekiler kısmında adı geçen retinol de, havuç özlerini belirtmektedir. Çünkü havuç, doğal bir retinol işlevi göstermekte ve cildi güzelleştirmektedir.

5Bitter çikolata

Bitter çikolata

Kakaoda bulunan flavanoller ve antioksidan özellikteki bitki bileşenleri cildi nemlendirir ve dolaşımı düzenler. 12 hafta boyunca yüksek oranda kakao flavanolleri içeren içecek tüketen kadınlarda, tüketmeyenlere göre ciltte pullanma ve pürüzlerde azalma gözlenmiştir.

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Kakaonun faydalarından yararlanıp, aynı zamanda kilo alımını önlemek adına günlük 28 gram veya 150 kalori olacak şekilde tüketim yapılmalıdır.

7Fındık

Fındık

E vitamini bir antioksidandır. Bu nedenle ciltteki “foto-yaşlanma”yı ve UV ışınlarının yarattığı tahribatı önlenmede fayda sağlar. Ayrıca cildin nemlenmesine ve yumuşamasına da katkı sağlar.

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Bir insanın günlük E vitamini ihtiyacı ortalama 8-10 mg. E vitamini başta tahıllar olmak üzere ıspanak, kabak, lahana, marul gibi yeşil sebzelerde, zeytinyağı, balık yağı, fındık, ceviz, ton balığı, sardalye, yumurta sarısı, domates ve patateste bol miktarda bulunur. Ancak özelikle bir avuç fındık günlük E vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılar.

9Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği

Yegane bir çinko kaynağı olan kabak çekirdeği, bu özelliği sayesinde cilt için en sağlıklı ve en önemli minerali yapısında bulundurmaktadır.

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Çinko, temel kolajen seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olmakta, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlamakta ve C vitamini ile birlikte hücre zarının güçlenmesini sağlamaktadır.

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