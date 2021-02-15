Çin tuzu tüketimi alzheimer riski taşıyor!

İnsanlar yedikçe yiyor ve doymak bilmiyor Peki bu kadar zararları olan bu katkı maddesi besinlere neden ekleniyor? Bu sorunun cevabının MSG'nin besinlere verdiği acı, tatlı, ekşi ve tuzlu tatların birbirine geçtiği ve beşinci tat olarak da bilinen umami tattan kaynaklandığını belirten Balcı, şöyle devam etti: