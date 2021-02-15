• 15 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
Çin tuzu tüketimi alzheimer riski taşıyor!
Uzman Diyetisyen Eda Balcı, Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamatın (MSG) fazla tüketiminde yaşanacak sağlık sorunları hakkında uyarılarda bulundu. Balcı, "Yapılan çalışmalar, tükürük salgısını artırarak gıdanın lezzet özelliklerini güçlendiren ve daha hızlı ve sık yeme isteği uyandıran MSGyi fazla miktarda tüketenlerde diyabet, obezite, Alzheimer, Parkinson, öğrenme bozuklukları gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkma ihtimalinde artış olduğu gösterdi" dedi.
• 15 Şubat 2021 - 11:59 • Son Güncelleme:
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Uzman Diyetisyen Eda Balcı, monosodyum glutamat adı verilen tuz türü hakkında konuştu. Monosodyum glutamatın, kısaltılmış adıyla MSG, esansiyel olmayan aminoasitlerden olan glutamik asidin sodyum tuzuna dendiğini, halk arasında Çin Tuzu olarak da bilindiğini ifade eden Balcı, MSGnin hazır gıdalarda sıklıkla kullanılmakta olan bir lezzet arttırıcı olduğunu belirtti.
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Sanayileşmekte olan ülkelerde, Avrupada ve Amerikada tüketim miktarının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Balcı, "MSG, neredeyse tüm cips çeşitlerinde, et sularında, bazı katı yağlarda, soslarda, işlenmiş et, tavuk ve balıkta, baharat karışımlarında, hazır çorbalarda, bebek mamalarında ve daha birçok hazır tüketim ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Fazla miktarda MSG alzheimera yol açıyor
İşlenmiş hazır gıdalarda özellikle lezzet artırıcı özelliğinden yararlanılan MSG'nin güvenilirliği konusunda da yapılan çalışmalara göre farklı görüşler savunulduğunu belirten Balcı, "MSG, lezzetlendirici olarak besinlerde kullanıldığında baş ağrısı, yüzde kızarıklık, göğüs ağrısı, ödem ve nefes darlığına sebep olduğu, çeşitli organ ve sistemlerde oksidatif stresin artmasına neden olduğu bilinmektedir.
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Dahası yapılan bazı çalışmalarda, tükürük salgısını artırarak gıdanın lezzet özelliklerini güçlendiren ve daha hızlı ve sık yeme isteği uyandıran MSG'yi fazla miktarda tüketenlerde diyabet, obezite, Alzheimer, Parkinson, öğrenme bozuklukları gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkma ihtimalinde artış olduğu görülmüştür" diyerek fazla tüketilen MSG'nin yol açabileceği hastalıklara dikkat çekti.
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İnsanlar yedikçe yiyor ve doymak bilmiyor
Peki bu kadar zararları olan bu katkı maddesi besinlere neden ekleniyor? Bu sorunun cevabının MSG'nin besinlere verdiği acı, tatlı, ekşi ve tuzlu tatların birbirine geçtiği ve beşinci tat olarak da bilinen umami tattan kaynaklandığını belirten Balcı, şöyle devam etti:
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