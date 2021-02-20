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• 20 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:

Daha sık soğan yemenin vücutta yarattığı 7 muhteşem değişim

Soğan, doğradığınızda her ne kadar sizi gözyaşları içerisinde bıraksa da vücuda girdiği anda işler değişiyor. Baştan aşağı sağlığınızı güçlendiren vitaminler ve besinler açısından zengin olan soğan, günlük olarak tüketildiğinde harikalar yaratacak bir süper besin! Peki, her gün soğan yediğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişimleri öğrenmek ister misiniz? İşte soğanın 7 muhteşem etkisi... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 20 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:
11-Kemik yoğunluğunu artırır
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1-Kemik yoğunluğunu artırır

Kulağa garip gelse de birkaç çalışma, soğan tüketmenin kemik yoğunluğunuz üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor.

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1 ay boyunca her gün soğan yemek, kemik yoğunluğunu yüzde 5 artırıyormuş, bizden söylemesi!

32-Yüksek kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur

2-Yüksek kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur

Anti-inflamatuar yani iltihap karşıtı özelliklere sahip olan soğan, kötü kolesterolü düşürür.

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Düşük kolesterol seviyesi de kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasını sağlar.

53-Sindirimi kolaylaştırır

3-Sindirimi kolaylaştırır

Lif deposu olan soğan, çeşitli nedenlerden dolayı yavaşlayan sindirimi hızlandırır.

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Buna ek olarak bağırsaklardaki "iyi bakteri" üretimini de artırarak sindirim sürecini kolaylaştırır.

74-Hücre hasarını büyük oranda engeller

4-Hücre hasarını büyük oranda engeller

Soğan, vücut için yararlı olan 25 farklı antioksidanı bünyesinde barındırır.

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Antioksidanlar ise bizi sadece bazı hastalıklardan korumakla kalmaz, aynı zamanda hücre hasarını da önler.

95-Ağız ve göz sağlığına iyi gelir

5-Ağız ve göz sağlığına iyi gelir

Soğan, ağzınızda bulunan kötü bakterileri öldürerek doğal şekilde ağız hijyeni sağlar. Antimikrobiyal yani mikroplara savaş açan özellikleri de dişlerinizi güçlendirebilir.

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Soğan ayrıca kataraktla savaşan ve gözler için çok faydalı bir madde olan "quercetin" de içerir.

116-İyi bir gece uykusu çekmeyi sağlar

6-İyi bir gece uykusu çekmeyi sağlar

Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, soğan tüketmenin uyku kalitenizi artırabileceğini gösteriyor.

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Soğanın içinde bağırsak sağlığını destekleyen ve aynı zamanda stresi azaltan lifler bulunur.

137-Yaşlanmayla savaşarak cildi yeniler

7-Yaşlanmayla savaşarak cildi yeniler

A, C ve E vitaminleri bakımından zengin olan soğan, arzu ettiğiniz ışıltılı ve mükemmel cilde sahip olmanıza yardımcı olabilir.

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Bazı bitkiler, insan vücudundaki yaralanmaları çok hızlı bir şekilde tedavi edebiliyor.

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İşte soğanın iç çeperindeki zarı da sivilce, yara ya da yara izlerinin üzerine uygulayarak cildi yatıştırmanın, canlandırmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

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