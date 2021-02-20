• 20 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:
Daha sık soğan yemenin vücutta yarattığı 7 muhteşem değişim
Soğan, doğradığınızda her ne kadar sizi gözyaşları içerisinde bıraksa da vücuda girdiği anda işler değişiyor. Baştan aşağı sağlığınızı güçlendiren vitaminler ve besinler açısından zengin olan soğan, günlük olarak tüketildiğinde harikalar yaratacak bir süper besin! Peki, her gün soğan yediğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişimleri öğrenmek ister misiniz? İşte soğanın 7 muhteşem etkisi... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 20 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:
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1-Kemik yoğunluğunu artırır
Kulağa garip gelse de birkaç çalışma, soğan tüketmenin kemik yoğunluğunuz üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor.
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