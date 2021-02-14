• 14 Şubat 2021 - 10:52 • Son Güncelleme:
Depresyon ile başa çıkmada etkili besinler neler?
Günümüz yaşantısında en sık karşılaştığımız psikolojik sorunların başında depresyon gelmektedir. Kişisel olarak değişik etkiler görülse de günümüz teknoloji çağında stres ve depresyon doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Kısa yollu çözüm olarak anti-depresan ilaçları kullanılsa da beslenme ile de bu işin üstesinden gelmek mümkündür. Sonuçta kabul etmek gerekir ki bazı besinlerin mutluluk ile bir ilgisi var. Peki, depresyon ile başa çıkmada etkili besinler neler? Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi.
• 14 Şubat 2021 - 10:52 • Son Güncelleme:
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Kırmızı meyvelerden gelen antioksidan deposu
Antioksidanlar serbest radikaller açısından oldukça geniş içeriğe sahiptirler. Kırmızı meyveler antioksidan yönünden oldukça gelişmiş içeriğe sahip besin gruplarımız arasında yer almaktadır.
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Triptofan ise seratonin hormonunun çalışmasında öncü madde olarak görev almaktadır. Muzdaki seratonin oranının yüksek olması sebebiyle depresyon ile savaşmada oldukça etkilidir.
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