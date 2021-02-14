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• 14 Şubat 2021 - 10:52 • Son Güncelleme:

Depresyon ile başa çıkmada etkili besinler neler?

Günümüz yaşantısında en sık karşılaştığımız psikolojik sorunların başında depresyon gelmektedir. Kişisel olarak değişik etkiler görülse de günümüz teknoloji çağında stres ve depresyon doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Kısa yollu çözüm olarak anti-depresan ilaçları kullanılsa da beslenme ile de bu işin üstesinden gelmek mümkündür. Sonuçta kabul etmek gerekir ki bazı besinlerin mutluluk ile bir ilgisi var. Peki, depresyon ile başa çıkmada etkili besinler neler? Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi.

• 14 Şubat 2021 - 10:52 • Son Güncelleme:
1Kırmızı meyvelerden gelen antioksidan deposu
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Kırmızı meyvelerden gelen antioksidan deposu

Antioksidanlar serbest radikaller açısından oldukça geniş içeriğe sahiptirler. Kırmızı meyveler antioksidan yönünden oldukça gelişmiş içeriğe sahip besin gruplarımız arasında yer almaktadır.

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Aynı zamanda antioksidanlar içeriğinde bulunan fitokimyasal özelliklerine göre stres azaltıcı etkilere sahiptir.

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Depresyonla baş etmede kırmızı meyveler oldukça önemli bir yere sahiptir. Yaban mersini, böğürtlen, çilek, kara dut yararlanabileceğiniz meyveler arasında yer almaktadır.

4Seratonin kaynağı muz

Seratonin kaynağı "muz"

Muz içerik olarak bakıldığında her zaman potasyumdan zengin olarak bilinmektedir. Bilinmeyen bir gerçek var ki muz triptofan yönünden de oldukça zengindir.

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Triptofan ise seratonin hormonunun çalışmasında öncü madde olarak görev almaktadır. Muzdaki seratonin oranının yüksek olması sebebiyle depresyon ile savaşmada oldukça etkilidir.

6Siz sanıyorsunuz ki balık sadece beyin gelişiminde rol oynar

Siz sanıyorsunuz ki balık sadece beyin gelişiminde rol oynar?

Balık denince aklımıza ayrılmaz ikili her zaman gelir. Beyin gelişimi ve omega-3 kaynağı olmak üzere ayrılmaz 2 kural gelmektedir.

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Fakat öyle bir durum var ki omega-3 yönünden oldukça zengin olan balıklar depresyon ve stres yönetiminde de oldukça etkili olduğu görülmüştür.

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Amerikan psikiyatri dergisinde yayınlanan çalışmaya göre omega-3 suplementi kullandıkları kişilerin kullanmayanlara göre 3. Haftada oldukça etkili olumlu sonuçlar getirdiği görülmüştür. Aynı zamanda anti-depresan ilaç kullanımını önemli ölçüde azaltmada etkili olmuştur.

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