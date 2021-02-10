• 10 Şubat 2021 - 12:37 • Son Güncelleme:
Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu kurallara dikkat!
Pek çok kişi fazla kilolara sadece estetik bir sorun olarak bakıyor, daha iyi görünmek için kilo vermek istiyor. Oysa fazla kilolar kalp damar hastalıklarından omurga ağrılarına, sürekli yorgunluktan eklem problemlerine birçok sağlık sorununa neden oluyor. Kısacası hem iyi görünmek hem de sağlığımızı korumak için ideal kilomuzu korumak büyük önem taşıyor. Ancak son dönemde pandemi nedeniyle evde geçirdiğimiz sürenin artması, hareketsizlik, strese bağlı olarak daha fazla yeme isteği gibi nedenlerle pek çoğumuz fazla kilolarla uğraşıyor. Diyetisyen Çağla Karaman, kilo verme sürecinde yapılan hatalara dikkat çekerek fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere yol gösteriyor.
• 10 Şubat 2021 - 12:37 • Son Güncelleme:
1
Kısıtlı beslenmek vitamin mineral kaybına neden oluyor
Kilo vermek isteyen kişilerin en sık yaptığı hatanın kısıtlı beslenmek olduğunu söyleyen Dyt. Karaman, bu yöntem ilk dönemde kilo kaybına neden olsa da kısa bir süre sonra kilo vermenin duracağının altını çiziyor.
2
İçeriği çok kısıtlı olan bu programı uygulayan kişilerin diyetini tamamen bırakmasının kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Dyt. Karaman, “Bu durum ise verilen kiloların çok daha fazlasını hızlı bir şekilde geri almasına neden olacaktır. Kilo verip tekrar almasının vücuda verdiği zararların yanı sıra uzun süreli kısıtlı beslenmesinin sonucunda vitamin ve mineral kayıpları da yaşanacaktır.
3
4
Sağlıklı besinleri fazla tüketmek de zararlı
Bireylerin sadece günlük alması gereken kalori miktarını hesaplayarak kilo vermelerinin her zaman mümkün olmadığını anlatan Dyt. Çağla Karaman, bunun nedeninin besinlere sadece kalori olarak bakmamız olduğunu söylüyor. Yüksek glisemik indekse sahip olan besinlerin kan şekerini hızlıca yükselterek yağlanmaya sebep olabileceğine dikkat çeken Dyt. Karaman, sözlerini şöyle sürdürüyor:
5
“Fakat aynı kaloriye sahip başka bir besin içerisinde bulunan sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller ile kilo vermenizin en büyük destekçisi olabilir. Kısacası 1500 kalori içeren basit şeker, hamur işi, çikolata ile hazırlanmış bir beslenme programı ile kilo alan bir birey, yeterli ve dengeli bir şekilde oluşturulmuş 1500 kalorilik bir beslenme programı ile kilo verebilir. Bu nedenle sadece kalori hesabı değil beslenmenin içeriği de çok önemlidir.
7
8
Tek tip beslenme hastalıklara davetiye çıkarıyor
Dyt. Çağla Karaman, tek tip diyetlerin de kilo verme konusunda pek de doğru bir tercih olmadığını belirtiyor. Bu şekilde beslenmenin çok kısıtlı vitamin ve minerallerin alınması ile hastalığa adeta davetiye çıkardığını söyleyen Dyt. Karaman, hastalıklardan ve kanserden korunmak için renkli beslenmenin önemine dikkat çekiyor:
9
11
Beslenme programlarının kişinin enerji ihtiyacı, hastalıkları, tercihleri gibi birçok faktör baz alınarak oluşturulduğunu hatırlatan Dyt. Karaman, bu nedenle aynı programın farklı bireylerde kullanılmasının problem yaşatacağını, kişinin bu programı sürdürememesine ve kilo verememesine neden olacağını belirtiyor.
12
Dyt. Karaman, “Aynı program bir bireye kilo verdirirken başka bir bireyin gereğinden fazla enerji almasına bağlı olarak kilo almasına neden olabilir. Diyet programının içeriğinde kişinin tüketmeyeceği besinler, bireyler arasında beslenme saati farkları olabilir. Ayrıca kişinin hastalıkları veya alerjisi doğrultusunda tüketilen besinler de farklılık gösterecektir. Bu nedenle beslenme programı sürdürülebilir ve uyumluluk açısından tamamen bireye özgü hazırlanmalıdır” diyor.
13
15
Kişinin yetersiz kaldığı durumlarda uygun probiyotik destekleri ile bağırsak florasının düzenlenebileceğini belirten Dyt. Karaman, şöyle devam ediyor: “Ülkemizde özellikle D vitaminin eksikliği görülmektedir. Bu durumda kişi doğru zaman ve şekilde güneşten yararlanmalı, yetersiz kaldığı durumda ise doktora başvurmalıdır. Aynı zamanda kan bulgularındaki dengesizler de doktor ve diyetisyenin multidisipliner çalışması ile çözüme kavuşturulmalıdır.”
16
Sadece spor yaparak kilo verilmez
Kilo vermek isteyen bireylerin çareyi en hızlı kilo vereceklerini düşündüğü yollarda aradığına dikkat çeken Dyt. Karaman, “Oysa obez bireylere bakıldığında genellikle kiloların yavaş yavaş, aylara ve yıllara yayılarak alındığı gözlenmektedir. Nasıl ki kilolar yavaş yavaş alındıysa verilirken de aynı hızla ilerlenmesi beklenir.
17