Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu kurallara dikkat!

“Fakat aynı kaloriye sahip başka bir besin içerisinde bulunan sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller ile kilo vermenizin en büyük destekçisi olabilir. Kısacası 1500 kalori içeren basit şeker, hamur işi, çikolata ile hazırlanmış bir beslenme programı ile kilo alan bir birey, yeterli ve dengeli bir şekilde oluşturulmuş 1500 kalorilik bir beslenme programı ile kilo verebilir. Bu nedenle sadece kalori hesabı değil beslenmenin içeriği de çok önemlidir.