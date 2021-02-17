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• 17 Şubat 2021 - 09:50 • Son Güncelleme:

Gaz ve şişkinlik sorununu daha da kötüleştiren 6 alışkanlık

Karnınızda gaz ve şişkinlik hissettiğinizde aklınıza ilk gelen suçlular yedikleriniz olur. Ever, bu sorunu aşmak için bazı besinler ile aranıza mesafe koymalısınız ancak bu tek başına yeterli değil! Bununla birlikte bilmeden yaptığınız birtakım şeyler, bu sorunu körükleyebilir. İşte gaz ve şişkinliği azaltmak için vazgeçmeniz gereken 6 alışkanlık…-MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 17 Şubat 2021 - 09:50 • Son Güncelleme:
11-Haddinden fazla lif tüketmek
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1-Haddinden fazla lif tüketmek

Lif, sağlıklı bir sindirim sistemi için gereklidir, kilo vermeyi kolaylaştırır hatta bazı hastalıklara yakalanma riskini bile düşürür. Ancak maalesef birçoğumuz günlük almamız gereken lif ihtiyacımızın yalnızca yüzde 50’sini giderebiliyoruz.

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İşte bazen bu açığı kapatmak için bir anda lif alımını artırıyoruz. Bu büyük bir hata! Çünkü bağırsaklarımız buna alışkın değilse ve lifi artırdığımız oranda tükettiğimiz su miktarını da artırmazsak gaz ve şişkinlik oluşabiliyor.

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Bu nedenle lifi bir kerede vücudunuza almak yerine vücudunuzu alıştırmak için günlük 38 gram lif hedefine ulaşana kadar haftada 5 gram artıra artıra ideal olan düzeye ulaşmanız en güzeli olacaktır.

42-Yeterli su içmemek

2-Yeterli su içmemek

Yetersiz su tüketimi, gaz ve şişkinlik yaşamanızın en büyük sorumlularındandır. Su içmeyi ihmal ettiğinizde hem dışkınız sertleşir kabız olursunuz hem de bu durumun yol açtığı rahatsız edici şişkinlik ile mücadele etmek zorunda kalırsınız.

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Hele ki su tüketimini artırmadan yoğun lif alanlarda bu şikayetler daha da kötüleşiyor. Buradan çıkarılacak sonuç, gaz ve şişkinlik yaşamak istemiyorsanız suyu yanınızdan asla eksik etmemenizdir.

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Unutmayın: İdrarınızın renginin şeffaf ya da açık sarı olması yeterince su içtiğinizi gösteren işaretlerdendir.

73-Çok hızlı yemek

3-Çok hızlı yemek

Halletmeniz gereken pek çok iş olduğunda kendinizi hızlı hızlı yemek yerken bulabilirsiniz. Ancak hızlı yemek, gaz ve şişkinlik konusunda sizi oldukça zorlayabilir.

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Neden mi? Sindirim, tükürüğümüzdeki enzimlerin yiyecekleri parçalamaya başladığı ağızda başlar ve çiğnemenin mekanik gücü sindirim sürecini başlatır.

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Yiyeceklerimizi iyi çiğnemediğimizde, midemizin daha da fazla çalışmak zorunda kalır. Sonuç olarak da yiyeceklerin mekanik ve kimyasal olarak parçalanması, yemekten sonra şişkinlik ve rahatsızlık hissi yaratabilir

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Daha da kötüsü hızlı yemek yediğimizde genellikle tokluk sinyallerimizi de algılayamadığımız için aşırıya kaçıyoruz ve bu da rahatsız hissetmemize yol açıyor.

114-Pipet kullanmak

4-Pipet kullanmak

İster inanın ister inanmayın bir şeyler içerken pipet kullanmak mide rahatsızlıklarını kötüleştirebiliyor.

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Pipetle bir şeyler içmek özellikle de içeceğiniz gazlıysa çok fazla hava yutmamıza neden olabilir, bu da midede basınca yol açarak geğirmeye neden olur.

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Ancak bazen bu hava bağırsaklarımıza oldukça hızlı bir şekilde geçerek bağırsak gazına neden olabilir. Bundan kaçınmak için pipeti bırakıp sadece bardak kullanın.

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Şişkinlik yaşayan bazı kişiler yemek yediklerinde, içtiklerinde veya çok hızlı konuştuklarında büyük miktarda hava yuttukları 'aerofaji' adı verilen bir rahatsızlığa sahip olabiliyor. Kronik olarak şişkinlik yaşıyorsanız bu konuda bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin.

155-Şeker emmek, sakız çiğnemek

5-Şeker emmek, sakız çiğnemek

Tıpki pipetle bir şeyler içerken olduğu gibi sakız çiğnerken ve şeker emerken de çok fazla hava yutarsınız, bu da gaz olarak size geri döner.

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Bazı sakız ve şekerlerin içerisinde şeker alkolleri (sorbitol, ksilitol vb.) bulunur ve büyük miktarlarda tüketildiğinde bağırsaklarımızda su tutulumuna yani ödeme neden olurlar.

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Bu da şişkinliğe ve gaza yol açar. Gaz ve şişkinliği engellemek için sakız ve şekerlerden uzak durmanızda fayda var.

186-Aşırı yemek

6-Aşırı yemek

Aşırı yemeyi küçük bir zaman dilimine sıkıştırdığımızda, besinlerin parçalanması daha uzun sürer ve bu da baskı, tokluk duygularına yol açar. Ayrıca fazla yediğimizde daha fazla yağ, protein ve lif alırız.

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Yüksek yağlı öğünler ise sindirimi yavaşlatır ve bağırsak bakterilerinizi şoka uğratarak tam anlamıyla sindirimin gerçekleşememesine sebep olur. Sonuç olarak da gaz ve şişkinlik problemi yaşarsınız.

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Pek çok insanın en fazla yaptığı diğer hata ise öğün atladığında ya da yemek için çok uzun süre bekledikten sonra bir anda yemeğe abanmaktır.

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Gaz ve şişkinliğe yatkınsanız açlık ve tokluk sinyallerinize uyum sağlayarak beslenmeyi prensip edinin. Açlığı hisseder hissetmez yemek yiyebilir ve bu şekilde aşırıya kaçmaktan da kurtulabilirsiniz.

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