• 17 Şubat 2021 - 09:50 • Son Güncelleme:
Gaz ve şişkinlik sorununu daha da kötüleştiren 6 alışkanlık
Karnınızda gaz ve şişkinlik hissettiğinizde aklınıza ilk gelen suçlular yedikleriniz olur. Ever, bu sorunu aşmak için bazı besinler ile aranıza mesafe koymalısınız ancak bu tek başına yeterli değil! Bununla birlikte bilmeden yaptığınız birtakım şeyler, bu sorunu körükleyebilir. İşte gaz ve şişkinliği azaltmak için vazgeçmeniz gereken 6 alışkanlık…-MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 17 Şubat 2021 - 09:50 • Son Güncelleme:
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1-Haddinden fazla lif tüketmek
Lif, sağlıklı bir sindirim sistemi için gereklidir, kilo vermeyi kolaylaştırır hatta bazı hastalıklara yakalanma riskini bile düşürür. Ancak maalesef birçoğumuz günlük almamız gereken lif ihtiyacımızın yalnızca yüzde 50’sini giderebiliyoruz.
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