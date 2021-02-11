• 11 Şubat 2021 - 00:01 • Son Güncelleme:
Gece yeterli uyku yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yeterli ve sağlıklı uykunun vücut ve ruh sağlığının korunmasında önemli rol oynadığını belirtti. İşte detaylar...
• 11 Şubat 2021 - 00:01 • Son Güncelleme:
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Erişkinlik döneminde gece uykusunda büyüme hormonunun salgılanması, gün içinde yaşadığımız hasarlanma, yara ve bere gibi olumsuzlukların tamir süreçlerini yönetir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar.
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Eğer büyüme çağında bir çocuksak yeteri kadar uyumadığımız zaman boy potansiyelimizi ortaya koyamayabiliriz. Mesela genetik yapı olarak 180 santimetre boya sahip olacakken yetersiz uyku nedeniyle belki de 175 santimetrede kalacaktır ve boyu daha kısa olacaktır.
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