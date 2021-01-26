Genç bir cilde sahip olmak isteyenlerin uzak durması gereken 9 besin

8. Agave şurubu Bu bal alternatifi aslında fruktoz açısından çok yüksektir ve bu da AGE'lerin oluşmasına neden olur. AGE'ler hücresel hasar ve iltihaplanma ile bağlantılıdır. Sizi daha fazla kırışıklık ve yaşlanma lekeleri ile baş başa bırakabilir.