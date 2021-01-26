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• 26 Ocak 2021 - 14:14 • Son Güncelleme:

Genç bir cilde sahip olmak isteyenlerin uzak durması gereken 9 besin

Smoothieler ve kuru meyveler gibi sevdiğimiz sağlıklı atıştırmalıklardan bazıları aslında cilt sağlığımıza zarar verebilir. İşte bizi daha hızlı yaşlandırarak cildimizde problemlere yol açan o besinler... PEMBENAR ÖZEL

• 26 Ocak 2021 - 14:14 • Son Güncelleme:
11. Konserve çorba
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1. Konserve çorba

Konserve çorbalar yüksek derecede sodyum içerir. Sodyum vücudumuzdaki suyu emer ve bizi eskisinden daha fazla susuz bırakır.

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Konserve çorbalar önerilen günlük sodyum porsiyonumuzdan daha fazlasını içerebilir. Yüksek sodyum seviyeleri nedeniyle, çok fazla konserve çorba tüketmek daha fazla susuz kalmanıza neden olabilir. Bu da susuz kaldıkça ciltte kırışıklara yol açar.

32. Meyveli smoothie

2. Meyveli smoothie

Sağlıklı bir atıştırmalık gibi görünmelerine rağmen, aslında şekerle dolular! Çok fazla şeker tüketmek, kollajen ve cilt yapınızı etkilediği için cilt sağlığıyla bağlantılıdır. Kolajen cildimizi korumak, elastik ve genç tutmak için önemlidir.

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Çok fazla smoothie içmek, zamanla cildinizin meyve şekerleri nedeniyle daha sert ve yaşlı görünmesine neden olabilir.

53. Enerji içecekleri

3. Enerji içecekleri

Bu içecekler ekstra enerji desteğine ihtiyaç duyan herkes için çok faydalı olsa da, aslında cildinize zarar veriyor olabilir.

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Bunun nedeni, cildiniz için zararlı olan şeker ve kafein dolu olmalarıdır. Yüksek miktarda şeker kollajen sağlığınızı etkileyebilirken, kafein sizi ve cildinizi kurutur. Bu, cildinizi hasara ve kırışıklıklara karşı savunmasız bırakır.

74. Derin yağda kızartılmış yiyecekler

4. Derin yağda kızartılmış yiyecekler

Derin yağda kızartılmış yiyecekler sadece sağlığımız için kötü değil, aynı zamanda bizi daha yaşlı gösteriyorlar. Bunun nedeni, derin yağda kızartılmış yiyeceklerin vücudumuzdaki iltihaplı bileşikleri artırmasıdır.

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Bu vücudumuzu tahriş ettikleri ve cildimizi alevlendirerek güneşten gelen dış hasara karşı daha savunmasız bırakarak kırışmalarına neden olabilecekleri anlamına gelir.

95. Pirinç patlağı

5. Pirinç patlağı

Daha sağlıklı bir seçenek gibi hissettiren bir atıştırmalık olarak bilinen pirinç patlaklarının aslında yüksek bir glisemik indeksi vardır.

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Temel olarak bu, vücudumuz tarafından şekerlerle aynı şekilde parçalandıkları anlamına gelir. Vücudumuzda çok fazla şeker olması kolajenimizi azaltır ve yaşlanma belirtilerini artırabilir.

116. Margarin

6. Margarin

İlk önce tereyağından daha sağlıklı olduğu düşünülüyordu, ancak aslında içinde zararlı çoklu doymamış yağlar var.

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Çok fazla margarin yemek, bu yağlar nedeniyle cildinize zarar verebilir, kuru hissetmesine ve daha kırışık görünmesine neden olabilir.

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Bununla birlikte, doymuş yağ oranı düşük olan ve trans yağ içermeyen margarini az miktarda tüketebilirsiniz.

147. Makarna

7. Makarna

Makarna, beyaz pirinç ve ekmek gibi işlenmiş karbonhidratlar cildinize zarar verebilir.

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Hepsinin vücudun şeker seviyeleri üzerinde büyük etkisi vardır. Bu cildinizin daha az esnek, daha mat ve kırışık bir hale getireceği anlamına gelir.

168. Agave şurubu

8. Agave şurubu

Bu bal alternatifi aslında fruktoz açısından çok yüksektir ve bu da AGE'lerin oluşmasına neden olur. AGE'ler hücresel hasar ve iltihaplanma ile bağlantılıdır. Sizi daha fazla kırışıklık ve yaşlanma lekeleri ile baş başa bırakabilir.

179. Aromalı yoğurtlar

9. Aromalı yoğurtlar

Bu lezzetli küçük ikramlar göründükleri kadar faydalı değil. Çünkü bu minik kapların içinde büyük miktarda şeker saklı.

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Onları yediğimizde, bu şekerler kollajen ve elastindeki amino asitleri yakalar ve kırar. Bu hasar cildimizin erken yaşlanmasına ve sarkık görünmesine neden olabilir.

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