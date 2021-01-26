• 26 Ocak 2021 - 14:14 • Son Güncelleme:
Genç bir cilde sahip olmak isteyenlerin uzak durması gereken 9 besin
Smoothieler ve kuru meyveler gibi sevdiğimiz sağlıklı atıştırmalıklardan bazıları aslında cilt sağlığımıza zarar verebilir. İşte bizi daha hızlı yaşlandırarak cildimizde problemlere yol açan o besinler... PEMBENAR ÖZEL
• 26 Ocak 2021 - 14:14 • Son Güncelleme:
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1. Konserve çorba
Konserve çorbalar yüksek derecede sodyum içerir. Sodyum vücudumuzdaki suyu emer ve bizi eskisinden daha fazla susuz bırakır.
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