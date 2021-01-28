Güçlü bağışıklık için altın öneriler

Yoğurt ve kefir, probiyotik bakımından zengindir ve bu sayede bağışıklığımızı güçlendirir ayrıca bağırsak ve kemik için de faydalıdır. Balın içeriğinde bol miktarda mineral ve B vitamini vardır. Antibakteriyel özelliğe sahiptir ve birçok hastalığa karşı vücudumuzu korur. Bu besinlerin yanında güzel bir enerji kaynağı olan baklagilleri de unutmamalıyız.