• 28 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Güçlü bağışıklık için altın öneriler
Kış aylarının genel vücut sağlığı açısından dikkatli olunması gereken bir mevsim olduğuna dikkat çeken Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, bu yılın pandemi şartları nedeniyle daha yüksek sağlık riskleri taşıdığını hatırlattı. Taşpınar, kış soğuklarıyla birleşen pandemi şartlarında vücudu dirençli tutacak besinler hakkında bilgi verdi.
• 28 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Nar, elma, portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveleri her durumda kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Özellikle nar, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, antioksidandır ve kalp dostudur.
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Sağlıklı kış sebzelerinden olan kereviz kalp dostudur. Üstelik karaciğerin temizlenmesinde de büyük rol oynar. A vitamini ve beta karoten açısından zengin olan havuç vücuttaki toksinlerin atılmasında ve mikroplarla savaşta yardımcıdır. Demir açısından zengin bir kaynak olan ıspanak da içerdiği vitamin ve minerallerle kas ve sinir sistemine fayda sağlayan bir gıda olduğundan bolca tüketilmelidir.
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