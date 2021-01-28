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• 28 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:

Güçlü bağışıklık için altın öneriler

Kış aylarının genel vücut sağlığı açısından dikkatli olunması gereken bir mevsim olduğuna dikkat çeken Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, bu yılın pandemi şartları nedeniyle daha yüksek sağlık riskleri taşıdığını hatırlattı. Taşpınar, kış soğuklarıyla birleşen pandemi şartlarında vücudu dirençli tutacak besinler hakkında bilgi verdi.

• 28 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Nar, elma, portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveleri her durumda kış aylarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Özellikle nar, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, antioksidandır ve kalp dostudur.

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Elma; A, B6, C, E, K vitaminleri ile vücuda güç verir ve sindirim dostudur. Portakal, mandalina ve greyfurt gibi turunçgiller, yüksek oranda C vitamini deposudur ve bağışıklığımızı güçlendirirler.

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Sağlıklı kış sebzelerinden olan kereviz kalp dostudur. Üstelik karaciğerin temizlenmesinde de büyük rol oynar. A vitamini ve beta karoten açısından zengin olan havuç vücuttaki toksinlerin atılmasında ve mikroplarla savaşta yardımcıdır. Demir açısından zengin bir kaynak olan ıspanak da içerdiği vitamin ve minerallerle kas ve sinir sistemine fayda sağlayan bir gıda olduğundan bolca tüketilmelidir.

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Av yasakları yokken mevsim balıklarını, on iki ay boyunca da çiftlik balıklarını bol bol tüketebiliriz. Etler, protein bakımından zengin besin kaynaklarıdır. Özellikle su ürünleri, proteinin yanında kalp-damar dostu olan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerince de zengin besinlerdir.

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Soğan ve sarımsak güçlü antioksidanlardır. Halk arasında doğal antibiyotik olarak adlandırılan bu besinlerin de mümkün olduğu kadar çok tüketilmesi gerekiyor.

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Yoğurt ve kefir, probiyotik bakımından zengindir ve bu sayede bağışıklığımızı güçlendirir ayrıca bağırsak ve kemik için de faydalıdır. Balın içeriğinde bol miktarda mineral ve B vitamini vardır. Antibakteriyel özelliğe sahiptir ve birçok hastalığa karşı vücudumuzu korur. Bu besinlerin yanında güzel bir enerji kaynağı olan baklagilleri de unutmamalıyız.

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