• 22 Ocak 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
Haftalık burç yorumları - 25-31 Ocak haftası burç yorumları
Aslan Dolunayını karşıladığımız 25 Ocak haftasında hangi burç nasıl etkiler alacak? İşte haftalık burç yorumları... - PEMBENAR ÖZEL
• 22 Ocak 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
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Astrolog Aslıhan Kozluca
Haftanın önemli gökyüzü olayı 28 Ocak Perşembe İstanbul saatiyle 21:16’da gerçekleşecek Aslan Dolunayı. Dolunay ile ilişkilerde sınır çizememe durumları ve sürekli fikir üretmekten gerçekleştirmeye fırsat bulamama halleri gündeme gelecek. Sabit görüşlü davranmak bu haftanın en zorlayıcı konusu olabilir. Duygusal boşluk hissetme, duyguları paylaşma eksikliğinin yarattığı sorunlar gündemde. Aynı zamanda havada ani soğuma, yer hareketlerinde devam eden aktiflik de söz konusu.
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YÜKSELEN OĞLAK
Borçların, kredilerin ve giderlerin gündemde olacağı bir hafta. Çocuklarla ve aşk hayatıyla ilgili olaylar sıkı sıkıya bağlı kalınan düşünceleri sorgulatabilir. Mümkün olduğunca hedeflere odaklanmak haftanın daha rahat geçmesine yardımcı olacaktır. Kazançlarla ilgili ani değişen durumlara dikkat edilmeli.
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