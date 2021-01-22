Haftalık burç yorumları - 25-31 Ocak haftası burç yorumları

Merkür retrosu başlıyor! 31 Ocak’ta geri hareketine başlayacak Merkür cuma ve cumartesi durağan konumda olacak. Bu günlerde çok önemli işleri başlatmamak ve büyük kararlar verirken daha temkinli olmakta fayda var. Elektronik aletlerde de beklenmedik sorunlar yaşayabiliriz.