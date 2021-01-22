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• 22 Ocak 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:

Haftalık burç yorumları - 25-31 Ocak haftası burç yorumları

Aslan Dolunayını karşıladığımız 25 Ocak haftasında hangi burç nasıl etkiler alacak? İşte haftalık burç yorumları... - PEMBENAR ÖZEL

• 22 Ocak 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
1Astrolog Aslıhan Kozluca
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Astrolog Aslıhan Kozluca

Haftanın önemli gökyüzü olayı 28 Ocak Perşembe İstanbul saatiyle 21:16’da gerçekleşecek Aslan Dolunayı. Dolunay ile ilişkilerde sınır çizememe durumları ve sürekli fikir üretmekten gerçekleştirmeye fırsat bulamama halleri gündeme gelecek. Sabit görüşlü davranmak bu haftanın en zorlayıcı konusu olabilir. Duygusal boşluk hissetme, duyguları paylaşma eksikliğinin yarattığı sorunlar gündemde. Aynı zamanda havada ani soğuma, yer hareketlerinde devam eden aktiflik de söz konusu.

2

Salı günü otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerle gerginlik yaşanabilir. Geleneksel yaklaşımlarla yenilikçi tutumların zıtlaşması mümkün.

3

Hafta ortasında değer verdiğimiz konulara tutkuyla sarılmak ve somut fayda sağlamak isteyeceğiz. Bu noktada, olayı takıntı haline getirmemeye dikkat edilmeli.

4

Perşembe ise finansal konularda değişen durumlara esneklikle yaklaşabilmek önemli. Israrcı tutumlar gün genelinde zorlayabilir.

5Merkür retrosu başlıyor

Merkür retrosu başlıyor!

31 Ocak’ta geri hareketine başlayacak Merkür cuma ve cumartesi durağan konumda olacak. Bu günlerde çok önemli işleri başlatmamak ve büyük kararlar verirken daha temkinli olmakta fayda var. Elektronik aletlerde de beklenmedik sorunlar yaşayabiliriz.

6

Merkür’ün Kova burcundaki geri hareketi 22 Şubat’a kadar devam edecek. Bu dönemde düşüncelerimizde özgürleşemediğimiz konular önümüze gelecek. Aynı zamanda yenilikleri takip etmemiz için teknolojik bazı sorunları daha çok yaşayacağız.

725 Ocak haftasında yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

25 Ocak haftasında yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

8YÜKSELEN KOÇ

YÜKSELEN KOÇ

Gerek özel hayatta gerekse arkadaşlarla birlikte plansız harcamalar ya da değerli hissetmek için yapılan davranışlar zorlanmalara yol açabilir. Gerektiğinde hayır diyebilmek hafta genelinde önemli olacak. Sosyal medya paylaşımlarında da dikkatli olunmalı.

9YÜKSELEN BOĞA

YÜKSELEN BOĞA

Ebeveynler, evle ilgili konular gündemde olacak. İş hayatının yarattığı gerilim bu hafta ön planda. Mümkün olduğunca ev-iş dengesini kurabilmeye çalışmak gerekli. İş yerindeki yazışmalarda da dikkatli olunmalı.

10YÜKSELEN İKİZLER

YÜKSELEN İKİZLER

Yakın çevre ve kardeş ilişkileri gündemde olacak. Hayata bakış şeklinin esnek olmadığı alanlarda ortaya çıkacak konular bu ilişkileri etkileyecek. Hukuki alanlarda ve yurt dışı yazışmalarında dikkatli olunmalı. Bu hafta detaylara hakim olmakta fayda var.

11YÜKSELEN YENGEÇ

YÜKSELEN YENGEÇ

Kazançlar, gelir ve gideriler gündemde olacak. Bu alanda koyulmuş hedeflerin gerçekçi olup olmadığını sorgulatacak olaylar yaşanabilir. Bazı korkular tetiklenebilir. Hayatın keyifli yanları ihmal edilmemeli.

12YÜKSELEN ASLAN

YÜKSELEN ASLAN

Kişinin kendiyle ilgili önemli kararlar verebileceği bir hafta. İkili ilişkiler ve üstlenilmesi gereken sorumluluklarla ilgili konular bireysel karar sürecini zorlayacak. Biz denilen alanlarda geriye dönük pürüzler gündeme gelebilir. Ailevi konulara yönelmek iyi gelecektir.

13YÜKSELEN BAŞAK

YÜKSELEN BAŞAK

Geri planda kalınmış alanların, tamamlanmamış konuların gündemde olacağı bir hafta. Bakış açısını değiştirtmeye yönelik olaylara direnç göstermemekte fayda var. Yakın çevreyle iletişim destek verecektir. Çalışma arkadaşlarıyla olan iletişime dikkat edilmeli.

14YÜKSELEN TERAZİ

YÜKSELEN TERAZİ

Arkadaş ilişkilerinin gündemde olacağı bir hafta. Değişime direnç gösterilen konularda gelişen olaylar zorlayıcı olabilir. Kendine güvenmenin, durumları kolaylıkla çözmeye faydası olacak. Aşk hayatında geriye dönük konularla ilgilenmek zorunda kalınabilir.

15YÜKSELEN AKREP

YÜKSELEN AKREP

İş hayatının ve üstlenilen sorumlulukların ağırlıklı gündemde olacağı bir hafta. Ev ve iş dengesini kurmak zorlayıcı olabilir. Bireysel seçimlere öncelik vermek bu zorluğa yardımcı olabilir. Ailevi konularda geriye dönük sorunlarla ilgilenmek zorunda kalınabilir.

16YÜKSELEN YAY

YÜKSELEN YAY

İnançlar ve adalet konuları ağırlıklı gündemde. Günlük işleyişin ve sağlık konularının neden olacağı olaylar bazı fikirlerin değişmesine yol açabilir. Direnmeden durumu kabul edebilmek zorlanmaya yardımcı olacaktır. Trafikte gecikmelere ve yanlış mesajlara dikkat edilmeli.

17YÜKSELEN OĞLAK

YÜKSELEN OĞLAK

Borçların, kredilerin ve giderlerin gündemde olacağı bir hafta. Çocuklarla ve aşk hayatıyla ilgili olaylar sıkı sıkıya bağlı kalınan düşünceleri sorgulatabilir. Mümkün olduğunca hedeflere odaklanmak haftanın daha rahat geçmesine yardımcı olacaktır. Kazançlarla ilgili ani değişen durumlara dikkat edilmeli.

18YÜKSELEN KOVA

YÜKSELEN KOVA

İkili ilişkilerin ağırlık gündemde olacağı bir hafta. Aileyle ve evle ilgili gelişen olaylar ben-biz dengesini sorgulatabilir. Odağı işe ve sorumluluklara yöneltmek işleri kolaylaştırabilir. Kendini doğru ifade etme konusunda bazı aksaklıklar yaşanabilir.

19YÜKSELEN BALIK

YÜKSELEN BALIK

Sağlık konularının ve günlük işleyişin gündemde olacağı bir hafta. Yakın çevreyle yaşanan olaylar gündelik düzenin değişimine yol açacaktır. İyimser bir yaklaşımda olmak haftanın daha kolay geçmesine sebep olabilir. Görmezden gelinen konularla ilgilenilmek durumunda kalınabilir.

Sevgilerimle, Aslıhan Kozluca

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