Hem tansiyonu yükselten hem de kilo aldıran en sakıncalı besinler

Miktarlar bireysel özelliklere göre değişebileceği gibi ortalama olarak günlük olarak tam tahıllardan 4-5 porsiyon, sebze ve meyvelerden 3-4 porsiyon, yağsız veya az yağlı süt ürünlerinden 2-3 porsiyon ve haftalık olarak yağsız et/balık/tavuktan 3 porsiyon, sert kabuklu kuru yemişler, yağlı tohumlar ve kuru baklagillerden 4-5 porsiyon olacak şekilde tüketerek sağlıklı kilo kaybı sağlayabilir, kan basıncınızı dengeleyebilirsiniz.