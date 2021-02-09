• 09 Şubat 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:
Hem tansiyonu yükselten hem de kilo aldıran en sakıncalı besinler
Hem yüksek tansiyonunuz hem de fazla kilonuz mu var? Aslında kilo kaybı sağlayarak yüksek tansiyonunuzu da düşürebilirsiniz. Nasıl mı? Gözlemsel ve klinik çalışmaların sonuçları, vücut ağırlığımızın kan basıncı ile direkt ilişkili olduğunu gösteriyor. 10 kg’lık bir kilo kaybıyla sistolik kan basıncında 5-20 mmHg azalma sağlanabiliyor. Peki, hem kilo vermek hem de kan basıncını yani tansiyonu kontrol altına almak için neler yapılabilir? Sizin için derledik... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 09 Şubat 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:
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Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, tansiyon ve kilo arasındaki bağlantı hakkında bakın neler söyledi:
ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, yüksek tansiyonunun önlenmesi için DASH diyetini geliştirmiştir. DASH diyeti, kan basıncını düşürmekte olumlu etkileri olan potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi minerallerden ve protein ve posadan zengin bir diyettir
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Miktarlar bireysel özelliklere göre değişebileceği gibi ortalama olarak günlük olarak tam tahıllardan 4-5 porsiyon, sebze ve meyvelerden 3-4 porsiyon, yağsız veya az yağlı süt ürünlerinden 2-3 porsiyon ve haftalık olarak yağsız et/balık/tavuktan 3 porsiyon, sert kabuklu kuru yemişler, yağlı tohumlar ve kuru baklagillerden 4-5 porsiyon olacak şekilde tüketerek sağlıklı kilo kaybı sağlayabilir, kan basıncınızı dengeleyebilirsiniz.
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